Tavaly több magyar hagyta el Németországot, mint amennyi bevándorolt

Ötödik éve folyamatosan csökkent a Németországba irányuló bevándorlás 2020-ban a szövetségi statisztikai hivatal (Destatis) kedden közölt adatai szerint. Tavaly 1,187 millióan költöztek Németországba és 966 ezren költöztek el. A vándorlási mérleg - a be- és a kivándorlók számának különbsége - így 221 ezer fős többletet mutat. Ez jelentős visszaesés az egy évvel korábbi 327 ezerhez képest. A nettó bevándorlás az egymás utáni ötödik évben csökkent.

A beköltözők száma 24 százalékkal süllyedt tavaly a 2019-es 1,559 millióhoz képest, az országból elkötözők száma pedig 22 százalékkal csökkent a 2019-es 1,232 millióhoz képest. Az erőteljes visszaesésben szerepe lehetett a koronavírus-világjárvány miatti utazási korlátozásoknak és gazdasági nehézségeknek - emelte ki jelentésében a Destatis.

Az adatok azt mutatják, hogy továbbra is Európából vándorolnak be a legtöbben Németországba. Azonban a vándorlási mérleg többlete az európai országokat tekintve is csökkent, a 2019-es 214 ezerről 173 ezerre. Kontinensek szerinti bontásban a második helyen Ázsia áll, 55 ezer fős bevándorlási többlettel, a harmadik Afrika, amelynek országaiból 16 ezerrel többen költöztek Németországba, mint amennyien elköltöztek.

Az adatok állampolgárság szerinti bontása azt mutatja, hogy néhány ország állampolgárai tavaly nagyobb számban hagyták el Németországot, mint amennyien bevándoroltak.

KÖZTÜK VAN MAGYARORSZÁG.

A Destatis adatai szerint 2020-ban 28 365 magyar állampolgár költözött be Németországba, és 29 056-an költöztek el, vagyis a kivándorlók száma 691-gyel meghaladta a bevándorlókét. A statisztikai hivatal korábban közölt, előzetes adatai szerint tavaly év végén 83 155 000 ember lakott Németországban. Ez 11 700 fős csökkenés a 2019-es 83 166 700-hoz képest.

A lakosság 2011 óta először csökkent. Ennek oka éppen az volt, hogy a csökkenő nettó bevándorlás nem ellensúlyozta az öregedő társadalom halálozási többletét. Előzőleg, a 2011-2019-es időszakban csaknem hárommillióval emelkedett Németország lakossága, - kerekítve - 80,3 millióról 83,2 millió főre.

Címlapkép: Getty Images