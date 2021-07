Már a tálibok szednek vámot az Amerika által kiépített határátkelőnél

Az Egyesült Államok által kiépített Ser Kán Bandar határátkelő fölött június 22-én vették át az uralmat a tálibok, miután elkergettek a posztról 134 határőrt. Azóta szinte a teljes tádzsik-afgán határszakaszt az ellenőrzésük alá vették már az iszlamisták, a harcokban több mint 1000 afgán kormánykatona menekült Tádzsikisztánba.

Ahelyett, hogy a tálibok lezárták volna a határszakaszt, a Ser Kán Bandar komplexumban elkezdtek vámot szedni a határon átkelőktől. A Wall Street Journalnak nyilatkozó helyi kereskedők szerint mindez a tádzsik hatóságok beleegyezésével történik.

Ezt a tálibok is megerősítették egy interjú során, akik azt mondták, hogy a továbbiakban is üzemelni fognak a határátkelők és a vámszedés is folytatódik. Állítólag még az üzemeltetésért felelős személyzetet és a pecséteket sem cserélték le.

A Wall Street Journal szerint „több millió dolláros” forgalom bonyolódik le a Ser Kán Bandar határszakaszon, amely most teljes egészében a tálibokhoz vándorol.

A tálibok már az afgán körzetek mintegy egyharmadát uralják.

Címlapkép: Scott Peterson/Getty Images