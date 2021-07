Példátlanul veszélyes zsarolóvírus miatt rúghatja össze a port Putyin és Biden

Sosem látott zsarolóvírus-támadás bénított meg több tízezer számítógépet 17 országban, a vélhetően orosz hátterű elkövetők összesen 70 millió dollár (21 milliárd forint) váltságdíjat követelnek a fertőzött számítógépek feloldásáért. A kiberbiztonsági szakértők egy emberként próbálnak valamit kezdeni a helyzettel, de vannak olyan gépek, amelyeket napok óta nem tudnak használni vállalati tulajdonosaik. Az incidens miatt félő, hogy az Egyesült Államok és Oroszország viszonya tovább romlik, hiszen még az sem kizárható, hogy megint az orosz titkosszolgálat felelős a támadásért. Ha ez nem is bizonyosodik be, az orosz kormány passzivitása az orosz kiberbűnözőkkel szemben igencsak szúrja Washington szemét, amit aligha hagynak majd szó nélkül.

Ilyen durva zsarolóvírus-támadást még nem látott a világ

Az amerikai függetlenség napi ünnepség alatt csapott le a magát REvilnek hívó hackercsoport, akik egy sosem látott méretű és intenzitású zsarolóvírus-támadást vittek véghez. Körülbelül 1500 vállalat, szervezet számítógépes rendszereit zárták le 17 országban, érintettenként 5-5 millió dolláros, az összes gépet feloldó kulcsért pedig 70 millió dolláros váltságdíjat követeltek.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 07. 04. Olyan nagyszabású támadás érte Amerikát, hogy Joe Biden beveti a titkosszolgálatokat

A REvil saját elmondása szerint „több mint egymillió” számítógépet fertőzött meg, kiberbiztonsági szakértők szerint a valós szám inkább 40 ezer körül lehet.

A hackerek úgy fértek egyszerre hozzá ilyen sok számítógéphez, hogy a Kaseya virtuális rendszergazda-szoftverét (VSA) támadták meg, melyen keresztül körülbelül 40 informatikai technológia-szolgáltatóhoz és az ügyfeleikhez fértek hozzá. Az áldozatok jelentős többsége a kkv-szektorba tartozik, de például a svéd Coop-szupermarket láncnak és néhány új-zélandi iskolának is be kellett zárnia a hétvégén, mert értékesítési szoftvereik teljesen használhatatlanná váltak.

Olyan sok érintett van, hogy az FBI közleményt adott ki, melyben azt írják, hogy nem tudnak minden egyes vállalatnak segítséget nyújtani, viszont foglalkoznak az üggyel, és ha olyan információik vannak, amelyek segíthetik a nyomozást, jelezzék a hivatalnak.

Több nappal a támadás után még mindig nem sikerült használhatóvá tenni az érintett gépek nagy részét, viszont a Krebs Stanos Group kiberbiztonsági vállalat szakértői állítólag annyit el tudtak érni, hogy csökkentsék a hackerek az univerzális kulcs „árát” 50 millió dollárra.

Kellemetlen az időzítés

A támadás egy olyan időszakban történt, amikor jelentős nemzetközi figyelem hárul ismét a zsarolóvírusokra, illetve az IT-szolgáltatókat érő kibertámadásokra. Még szinte meg sem száradt a tinta azokon a szankciókon, melyeket Joe Biden elnök Oroszországra kivetett a „Solarwinds hack” néven elhíresült támadás miatt, mely során orosz hackerek feltörtek több IT-infrastruktúra szolgáltató vállalatot és bizalmas adatokat loptak el, máris újabb, nagyon hasonló esetre került sor.

Az év elején pedig – vélhetően szintén orosz hackerek – megbénították a Colonial Pipeline Co. gázvezeték-rendszerét az Egyesült Államok keleti partján, amely miatt súlyos üzemanyag-hiány bontakozott ki a térségben.

Joe Biden elnök rövidesen a Colonialt ért támadás után elnöki rendelettel utasította az Egyesült Államok kormányzati szerveit a megfelelő kiberbiztonsági képességek kiépítésére, illetve a Vlagyimir Putyinnal való csúcstalálkozó során

arra szólította fel Oroszországot, hogy hagyjanak fel a kritikus infrastruktúrát célzó támadásokkal, különben az Egyesült Államok durva megtorlással reagál Oroszország lépéseire.

Nagyon úgy néz ki, hogy ezeknek az intézkedéseknek nem volt eddig kézzel fogható eredménye.

Már megint az oroszok

Minden jel arra mutat, hogy már megint orosz hackerek állnak a támadás mögött, de az még nem világos, hogy az orosz kormányhoz köthető szereplők felelősek-e az incidensért.

Joe Biden azt állította a támadás után, hogy „vasárnapra többet tud mondani” az elkövetők kilétéről, de még mindig nem tett nyilvános bejelentést erről.

Az amerikai kormány egyik legnagyobb problémája az oroszokkal kapcsolatosan nem csupán az, hogy az orosz hírszerzés hackerei is aktívan szabotálnak különféle kritikus infrastruktúra-elemeket a világ országaiban, hanem az is, hogy az orosz kormány látszólag elnézi a nem kormányközeli kiberbűnözők tevékenységét is, amíg az valamelyik Oroszországgal rossz viszonyban lévő ország ellen irányul.

A Putyin elnökkel való találkozó során Biden elnök megkérte hivatali partnerét arra is, hogy lépjen fel az orosz civil kiberbűnözők tevékenysége ellen, melyre Putyin állítólag pozitív választ adott, a két ország deklarálta, hogy egy „kiberbiztonsági roadmapet” hoznak majd létre közösen.

A mostani incidensre viszont a Kreml azt a választ adta, hogy nem is hallottak róla, viszont itt az ideje elkezdeni a konzultáció a „kiberbiztonsági roadmappel” kapcsolatosan.

Ha viszont valamiért kiderül, hogy a támadás hátterében valamelyik orosz hírszerzési szervezet áll, az ilyen jellegű incidensekre már igencsak érzékeny Egyesült Államok valószínűleg újabb, ezúttal erősebb szankciókkal, netán hacker-ellentámadással válaszol majd, amely ismételt válaszreakciót szülhet az oroszok részéről.

Az ominózus találkozón Biden elnök állítólag azt is elmondta Putyinnak, hogy Amerikának olyan kibertámadási képességei vannak, melyekről álmodni sem mer, és ezért jelentős károkat tudnak okozni Oroszországnak, ha erre okot adnak. Putyin erre állítólag azt mondta, hogy tisztában van a helyzettel.

Címlapkép: Getty Images