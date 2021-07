A Brexit-káosz után most újra szuperhatalommá válna Nagy-Britannia

A Brexit híre hidegzuhanyként érte a világot. A britek kilépésének következtében újra kellett hangolni az Egyesült Királyság és az Európai Unió kapcsolatát. A hosszas tárgyalások eredményeképpen végül sikerült elkerülni azt, hogy az Egyesült Királyság megállapodás nélkül zuhanjon ki az európai országok közösségéből. A kilépést követően a szigetország immár önállóan irányítja sorsát, a brit kormány pedig kijelentette, hogy újra globális hatalommá akarja tenni Nagy-Britanniát, amelyet többek közt szabadkereskedelmi megállapodások útján kívánnak elérni. De vajon mennyiben lesznek képesek a brit kormány céljai kompenzálni a Brexit következtében elszenvedett gazdasági károkat?

A szabadkereskedelem célja, hogy olcsóbbá és egyszerűbbé tegye a kereskedést országok között, mind az áruk, mind pedig a szolgáltatások vonatkozásában. Ezt alapvetően a külföldről érkező termékekre kivetett vámok és mennyiségi kvóták felszámolásával tudják elérni az egyes országok, amelyekről szabadkereskedelmi egyezmények formájában állapodnak meg.

Mindez különösen fontossá vált, amikor Nagy-Britannia 2016-ban úgy döntött, hogy elhagyja az Európai Uniót, amely amellett, hogy egy politikai és gazdasági együttműködés, a világ egyik legjelentősebb kereskedelmi és vámuniója is egyben.

Mivel az Egyesült Királyság legfőbb kereskedelmi partnere az Európai Unió, ahova a szigetország exportjának 51,6 százaléka irányul, kiemelt jelentőséggel bírt egy átfogó szabadkereskedelmi megállapodás tető alá hozása még a britek kilépése előtt.

Ellenkező esetben ugyanis a szigetország és az EU közötti kereskedés 2021. január 1-től a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) általános szabályrendszere alapján folytatódott volna, amely viszont vámok megjelenését vonta volna maga után. Egy ilyen megoldás természetesen hatalmas ütést mért volna a brit gazdaságra, figyelembe véve az Európával folytatott kereskedelmi forgalmat, de az európai országoknak is fájt volna egy ilyen rendezés, mivel földrajzi helyzetéből és gazdasági súlyából adódóan az Egyesült Királyság igen jelentős piac az európai áruk számára.

Hosszas tárgyalásokat követően végül pár nappal a határidő előtt sikerült megegyezni, amelynek eredményeképpen végül vám- és illetékmentességre épülő szabadkereskedelmi megállapodás született meg az Egyesült Királyság és az EU között. Ennek ellenére az exportőröknek és importőröknek komoly bürokratikus teherrel kell megküzdeniük. A brit statisztikai hivatal jelentése szerint 2020 decemberhez képest 41 százalékos csökkenés volt tapasztalható az Európába irányuló export vonatkozásában, import oldalon pedig 29 százalékos zsugorodást jelzetek, mivel a vállalatok nem tudtak alkalmazkodni a megváltozott feltételekhez.

Bár a vonatkozó mutatók bizonyára javulni fognak, az év eleji fejlemények jól mutatják, milyen nagy sokkot okoz a Brexit kezelése a gazdaságnak. Ráadásul számos olyan kérdés maradt, amely bizonytalanságot okoz a jövőre nézve a megállapodás ellenére is. Ilyen Észak-Írország is, amelynek státusza még ma is parázs vita tárgya felek között.

AZ EU ÉS AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG KÖZÖTTI SZABADKERESKEDELMI MEGÁLLAPODÁS TEHÁT SOKKAL INKÁBB TEKINTHETŐ KÁRMENTÉSNEK, MINTSEM EGY MINDKÉT FÉL SZÁMÁRA OPTIMÁLIS MEGOLDÁSNAK.

Új irányok a kereskedelemben

Az Egyesült Királyságban nagy múltra tekint vissza a kereskedelem, elsősorban ez tette lehetővé azt is, hogy a britek domináns hatalommá váljanak a történelemben. Birodalmuk egykoron a világ területének és népességének negyedére terjedt ki. A második világháborút követően azonban, döntően gazdasági és politikai nyomás miatt az Egyesült Királyság kénytelen volt felszámolni gyarmatbirodalmát. Ezzel párhuzamosan 1973-ban csatlakozott az Európai Gazdasági Közösséghez, amely egyre inkább a kontinenshez kötötte az addig főleg tengerentúli gyarmataival kereskedő Nagy-Britanniát.

A Brexit azonban gyökeresen megváltoztatott mindent, amelyet támogatói igyekeznek egy lehetőségként beállítani arra, hogy az Egyesült Királyság immár szuverenitását visszaszerezve újra a világpolitika nagy alakítójaként lépjen fel a nemzetközi porondon.

Ezt a szándékot visszhangozzák Rishi Sunak, brit pénzügyminiszter szavai is, amelyek egy „globális Nagy-Britannia” megteremtését tűzik ki célul, amely a nemzetközi kereskedelem és a beruházások mekkájává válhat. Ezt erősíti a brit kormány által nemrég kiadott tanulmány, amely a „Global Britain in a competitive age” címet viseli és a Brexit utáni Egyesült Királyság terveit vázolja fel olyan fókuszterületek kapcsán, mint a kül- és biztonságpolitika, a technológiai együttműködés vagy a kereskedelem.

Tény, hogy az Egyesült Királyság a Brexit sokkja ellenére is jelentős szerepet tölt be a világpolitikában, ez pedig egyszerre több tényező eredménye. Ha GDP-t nézzük, akkor az Egyesült Királyság a világ ötödik legnagyobb gazdasága és az ötödik legjelentősebb exportőr is egyben. Ami a katonai súlyát illeti, az Egyesült Királyság rendelkezik a második legnagyobb költségvetéssel a NATO-n belül az Egyesült Államok után. A szigetország a kutatás és fejlesztés tekintetében is a világ éllovasai közé tartozik, a globális innovációs index listáján a negyedik helyet foglalja el. Nem szabad továbbá elfelejteni, hogy világszínvonalú egyetemei, illetve az angol nyelv és kultúra olyan puha befolyást biztosítanak Egyesült Királyságnak, amelyet bizonyára sok ország megirigyelne.

Mindezek ellenére erősen kétséges, hogy brit kormányzat által előirányzott ambiciózus vállalások valóban maradéktalanul teljesülni tudnak, ehhez azonban érdemes megvizsgálni a brit külpolitika új céljait és az eddig elért eredményeket

A brit külkereskedelmi politika új színterei

A Brexit következtében az európai térség látványosan leértékelődött a brit külpolitika viszonylatában, ezzel párhuzamosan azonban az Egyesült Királyság igyekezett olyan új piacokat azonosítani, amelyekkel a jövőben mélyíteni kívánják az együttműködést:

Mindenképpen szükséges megemlíteni az Egyesült Államokkal, amelyet az Egyesült Királyság legfőbb szövetségesének tart és a két ország viszonyát előszeretettel írja le „különleges kapcsolatként”. Ennek megfelelően a brit kormány a Brexitet követően számtalan alkalommal jelezte, hogy még szorosabbra kívánja fűzni a viszonyát Amerikával , amelyre egyértelműen egy szabadkereskedelmi egyezmény megkötése helyezné fel a koronát.

és a két ország viszonyát előszeretettel írja le „különleges kapcsolatként”. Ennek megfelelően a brit kormány a Brexitet követően , amelyre egyértelműen egy szabadkereskedelmi egyezmény megkötése helyezné fel a koronát. Fontos szerephez juthatnak a Brit Birodalom korábbi domíniumait megtestesítő államok, amelyek közé sorolható Kanada, Ausztrália és Új-Zéland. Ezen államok már csak a közös történelemből fakadóan is ezer szállal kötődnek egymáshoz , jól mutatja ezt, hogy II. Erzsébet mindegyik felsorolt ország államfője is egyben. Emellett a gazdasági kulturális és biztonságpolitikai kapcsolatok is igen erősek az említett államok között, utóbbi esetében elég csak a Five Eyes, azaz Öt Szem néven emlegetett hírszerzői közösségre gondolni, amelynek egyébként az Egyesült Államok is tagja.

, jól mutatja ezt, hogy II. Erzsébet mindegyik felsorolt ország államfője is egyben. Emellett a gazdasági kulturális és biztonságpolitikai kapcsolatok is igen erősek az említett államok között, utóbbi esetében elég csak a Five Eyes, azaz Öt Szem néven emlegetett hírszerzői közösségre gondolni, amelynek egyébként az Egyesült Államok is tagja. A fentieken túl érdemes figyelmet fordítani az „ázsiai fordulatként” emlegetett kísérletre, amely célja, hogy az Egyesült Királyság megvesse a lábát azokban a keleti országokban, amelyek a brit kormány szerint növekedés motorjai lesznek a következő évtizedekben. Ennek jegyében az Egyesült Királyság 2021. februárjában benyújtotta kérelmét csendes-óceáni partnerségről szóló átfogó és progresszív megállapodáshoz (CPTTP) való csatlakozás céljából. Az Ausztráliát, Bruneit, Kanadát, Chilét, Japánt, Malajziát, Mexikót, Új-Zélandot, Perut, Szingapúrt és Vietnamot magában foglaló szabadkereskedelmi övezet az utódja a Csendes-óceáni Partnerség (TPP) névre keresztelt kezdeményezésnek, amelyből az Egyesült Államok 2017-ben kivonult.

Az elért eredmények

Ami az elért eredményeket illeti, látványos sikernek tűnhet, hogy az Egyesült Királyság a Brexit óta több mint 60 országgal kötött szabadkereskedelmi megállapodást. Jóllehet, ezt a képet árnyalja, hogy szinte az összes megkötött egyezmény feltételei megegyeznek az EU és a vonatkozó országok által tető alá hozott szerződésekkel. Mivel ezek lényegében az EU-tól megörökölt szerződéseknek tekinthetők, semmilyen plusz kedvezményt nem garantálnak az Egyesült Királyságnak azokhoz képest, amelyeket EU-tagként élvezett.

Az Egyesült Államokkal továbbra sem sikerült megkötni egy szabadkereskedelmi megállapodást. Ez egyrészt betudható annak, hogy Donald Trumpot Joe Biden váltotta a Fehér Házban, másrészt pedig, hogy egy ilyen nagy volumenű megállapodás megkötése sokszor éveket igényel.

A volt domíniumok közül eddig csak Ausztráliával sikerült nagy vonalakban megegyezni egy új szabadkereskedelmi megállapodásról. Ez már csak azért is jelentős lépés, mert az EU-nak nincs ilyen jellegű megállapodása Ausztráliával, így ez tekinthető az első teljesen önálló szabadkereskedelmi egyezménynek, amelyet az Egyesült Királyság a Brexitet követően megkísérel letárgyalni.

Ebből adódóan az ausztrál egyezményt számos olyan ország tekintheti majd egyfajta mintának, amelyek a jövőben hasonló megállapodást kívánnak kötni az Egyesült Királysággal.

A megállapodás támogatói szerint több brit vállalkozás számára válik kedvezőbbé számos termék, így például a személygépkocsik, a whisky, illetve cukrászati áruk Ausztráliába irányuló exportja. A brit gazdák azonban aggodalmukat fejezték ki, mert szerintük az olcsó ausztrál mezőgazdasági termékek és az eltérő szabványok miatt versenyhátrányba kerülhetnek. Ami a többi országot illeti, Új-Zélanddal még nem sikerült külön szabadkereskedelmi megállapodást kötni, a Kanadával kötött szerződés pedig lényegében a Kanada és az EU között megkötött szerződésen alapul.

Motegi Tosimicu japán külügyminiszter és Liz Truss nemzetközi kereskedelemért felelős brit miniszter bemutatják a két ország között aláírt szabadkereskedelmi egyezményt. Fotó: Kyodo News via Getty Images

Az ázsiai térség esetében az Egyesült Királyságnak már sikerült egy teljesen új szabadkereskedelmi megállapodást aláírnia Japánnal. Az egyezmény várhatóan évente mintegy 15 milliárd fonttal növeli majd a Japánnal folytatott brit kereskedelem értékét, és megkönnyíti a brit cégek tevékenységét az ázsiai országban. Az egyezmény bírálói szerint azonban a megállapodás nagyban hasonlít az EU és Japán között két éve aláírt szabadkereskedelmi megállapodáshoz, így a brit GDP-t elenyésző mértékben, mindössze 0,07 százalékkal fogja fellendíteni, amely töredéke annak, ami elveszett az EU-ból kilépés miatt. Hasonló kritikák merülnek CPTPP-hez való csatlakozás kapcsán is. Egyrészt mert az Egyesült Királyság Brunei és Malajzia kivételével már az összes résztvevő országgal rendelkezik külön megállapodással, másrészt pedig azt sem szabad elfelejteni, hogy a CPTPP országok a 2019-es mutatók alapján csak 8,4 százalékát tették ki a brit exportnak, míg egyedül Németország 10,2 százalékot képviselt. Természeten ez az arány megváltozna, ha az Egyesült Államok csatlakozna a CPTPP-hez, ebből ugyanis egyenesen következne a brit kormány által hőn áhított szabadkereskedelmi megállapodás Amerikával.

A fentiek fényében elmondható, hogy az Egyesült Királyság mozgástere nagyban nőtt a Brexitet követően a szabadkereskedelmi megállapodásokat illetően. A kérdés csak az, hogy miként tudja ezt a brit kormány kiaknázni, figyelembe véve azt a tényt, hogy a brit kereskedelmi forgalom már csak földrajzi okokból is az európai térség felé irányul, mégis az EU-val folytatott kereskedelem körül alakult ki a legtöbb vita az elmúlt hónapokban. Az EU-val ápolt kereskedelmi kapcsolatokat egyedül talán csak az Egyesült Államok képes ellensúlyozni, az amerikaiakkal azonban még nem körvonalazódik a megállapodás.

Egyelőre tehát úgy tűnik, hogy az Egyesült Királyságnak érdemben nem sikerült kompenzálni a Brexit következtében elszenvedett károkat az EU-val folytatott kereskedés jelentőségét pedig még egy jó ideig nem fogják tudni átvenni más országok.

Éppen ezért lenne szükséges a brit kormány részéről rendezni az EU-val fennálló kereskedelmi vitákat, mielőtt új országokat vennének célba.

Címlapkép forrása: Dominic Lipinski - WPA Pool/Getty Images