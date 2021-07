Akkora a baj Észak-Koreában, hogy még a fegyverkezés is háttérbe szorulhat

Múlt héten több személyi változást is bejelentettek az észak-koreai pártvezetésben, amely az elmúlt évek legnagyobb ilyen jellegű átalakítása lehet. A feltételezések szerint azok távozhattak, akiket Kim Dzsongun a koronavírus és a lezárások miatt kialakult gazdasági nehézségek és élelmiszerhiány felelősének tart.

Elemzők szerint a mostani átalakítás során főleg a hadsereg képviselői szorultak háttérbe.

Ennek ellenére a hadsereg továbbra is leuralja az észak-koreai államvezetést és ez hosszú távon nem is fog változni, a jelenlegi átalakítás tehát inkább tekinthető ideiglenes jellegűnek. Ez azzal is járhat, hogy Kim Dzsongun egy időre felfüggeszti az ország nukleáris programját, hogy a belső gazdasági problémákra fókuszálhasson.

Az észak-koreai diktátor egyébként múlt hónapban az új ötéves terv egyes részleteinek ismertetésekor kitért arra, hogy a „feszes” élelmiszerellátási helyzettel kezdeniük kell valamit, melyet egyrészt a koronavírus-világjárvány és a tavalyi tájfunok okoztak az országban. Észak-Koreában hivatalosan nem volt egyetlen koronavírusos beteg sem, de komoly járványügyi megelőző és korlátozó lépéseket tettek az országban.

Egyes elemzők ennek megfelelően úgy vélik, hogy a mostani lépések a rezsim működésének átrendezését szolgálják, mások viszont úgy vélik, hogy Kim egyszerűen azért szorított háttérbe több vezetőt, hogy azok ne fenyegessék a hatalmát. Ezt erősítheti az a tény, hogy Észak-Koreában igen gyakoriak az ehhez hasonló átalakítások a pártvezetésben.

Címlapkép forrása: George Pachantouris/Getty Images