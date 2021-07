Egy TV-sztár énekes pártja nyerheti meg a mai bolgár választást

Három hónap elteltével ma újabb parlamenti választást tartanak Bulgáriában, miután az április eleji voksolás után nem alakult ki kormánytöbbség a parlamentben. Felmérések szerint a TV-sztár és énekes Szlavi Trifonov populista pártja hajszállal ugyan, de legyőzi majd az elmúlt bő évtizedben kisebb megszakítással az országot kormányzó Bojko Boriszov jobbközép pártját. Könnyen előfordulhat, hogy a mai választás után is patthelyzet alakul majd ki a törvényhozásban. Ha Boriszov megosztott ellenzéke – a tavaly nyári tömegtüntetések révén megerősödő, az április választáson a parlamentbe bejutó három új protesztpárt, illetve a kommunista utódpárt szocialisták, valamint a török kisebbség pártja – most sem tud valamilyen formában megállapodni egy közösen támogatott kormány felállításáról, akkor idén egy újabb választásra is sor kerülhet.

Akár az is elképzelhető, hogy a TV-sztár és énekes Szlavi Trifonov által tavaly megalapított Van Ilyen Nép (ITN) nevű elitellenes párt nyeri meg a mai előrehozott választást Bulgáriában, amelyet azután írtak ki, hogy az április eleji választás eredményeképpen egyetlen párt sem tudott parlamenti többséggel bíró kormánykoalíciót létrehozni. Friss felmérések, az Alpha Research, illetve a Gallup International egyaránt csütörtökön megjelent közvélemény-kutatása szerint ugyanis Szlavi Trifonov pártja támogatottsága hajszállal ugyan, de meghaladja a 2009 óta kisebb megszakítással kormányzó, ez idő alatt háromszor (2009-2013, 2014-2017, 2017-2021 között) is a miniszterelnöki posztra kerülő Bojko Boriszov vezette Polgárok Bulgária Európai Fejlődéséért (GERB) nevű jobbközép pártot. Az Alpha Research és a Gallup felmérése szerint az ITN 21,3, illetve 21,8 százalékos támogatottsággal bír, amitől 0,3, illetve 1 százalékponttal marad el a GERB. A korábbi hetekben megjelenő közvélemény-kutatások is egytől egyig azt jelezték előre, hogy e két párt fej-fej mellett áll a felmérések élén, az egyes kutatások hol az egyik, hol a másik párt enyhe előnyét mutatták ki.

Boriszov megnyerte az április választást, de elveszítette a hatalmat

Az utóbbi hetek felméréseiből egyértelműen látszik, hogy a GERB támogatottsága számottevően csökkent, mintegy 5 százalékponttal marad el az április 4-i választáson elért 26 százalékos eredményhez képest, amellyel akkor amúgy a jobbközép párt megnyerte a voksolást.

– fogalmazta meg tömören az áprilisi választás után kialakult helyzetet a Capital című vezető gazdasági lap. A választási győzelem ellenére ugyanis a GERB nem rendelkezett elegendő mandátummal a kormányalakításhoz. A négy évvel ezelőtti választáshoz képest mintegy 6 százalékponttal rosszabb eredményt ért el, amiben nagy szerepet játszott, hogy egyre nagyobb az elégedetlenség az EU legszegényebb és legkorruptabb államának számító ország közvéleményében a kormányzathoz köthető korrupciós ügyek miatt, amit a tavaly nyári korrupcióellenes tüntetéssorozat is mutatott. Emellett a GERB eddigi koalíciós partnere, a nacionalista pártszövetség sem érte el a parlamentbe jutáshoz szükséges 4 százalékos küszöböt, amivel 2005 óta először fordult elő, hogy a radikális jobboldal színeiben nem jutott be párt a törvényhozásba.

Az előrejelzések szerint a mai választás ebben nem hoz majd változást.

A GERB támogatottságának utóbbi időben tapasztalható visszaesésével szemben Trofinov pártja egyre népszerűbb lett a választók körében. A mai választáson akár 3-4 százalékponttal is jobb eredményt érhet el az áprilisi választáshoz képest, amikor is a közel 18 százalékos eredményével a második helyen végzett maga mögé utasítva a voksok 15 százalékát megszerző szocialista pártot. A kommunista párt utódpártja számára ez az eddigi legrosszabb választási eredmény, amely 12 százalékponttal marad el a 2017-es választáson elért teljesítményhez képest.

Az áprilisi választáson negyedik helyre a bulgáriai törökök pártja (10,5 százalék) futott be, valamint Trifonov pártján kívül még két új párt, a liberális és zöld erők szövetségeként létrejött Demokratikus Bulgária (9,5 százalék), valamint az egykori ombudsman, Maja Manolova vezette Talpra! Maffia, Takarodj! nevű párt (4,7 százalék) is bekerült a parlamentbe. Utóbbi két párt tevékenyen részt vett a tavaly nyári korrupció- illetve kormányellenes tüntetések szervezésében.

Kerüli a nyilvános vitákat a bolgár politika új csillaga

Az áprilisi választás meglepetését a második helyre befutó ITN szolgáltatta, amely nagy hasonlóságot mutat a humorista Beppe Grillo által alapított populista olasz Öt Csillag Mozgalommal. Trifonov szintén a szórakoztatóiparból érkezett, az 1990-es évek elején énekesként tűnt fel, majd az egyik legnagyobb bolgár tévés személyiséggé, sztárrá vált. Esti talk-showját 2000-től 19 éven át vezette. A több mint 4100 adásban olyan vendégek is megfordultak nála, mint Mihail Gorbacsov, Luc Besson, Simon Peresz vagy Charlie Sheen. A sors fintora, hogy műsoraiban anno a bolgár politikai élet aktuális nagy szereplői is megjelentek a választások előtt, így Bojko Boriszov vagy a jelenlegi elnök, Rumen Radev is. Énekes-zenész karrierje is igen sikeresnek mondható, 22 albumot adott ki együttesével, a Ku-Ku Banddal. You Tube-csatornájának pedig közel 500 milliós nézettsége van – olvasható az EurActiv Trifonovról szóló cikkében.

Trifonov a politika színpadán 2016-ban jelent meg, amikor kezdeményezésére népszavazást tartottak a választási rendszer arányosról többségire történő módosításáról, a választáson való részvétel kötelezővé tételéről, valamint arról, hogy a pártok állami támogatását a választáson elért szavazatonkénti évi 1 levára csökkentsék az akkori 11 leva helyett. Sikeres volt a kampánya, miután mintegy 2,5 milliónyian támogatták a kezdeményezését, azonban ahhoz, hogy a népszavazás eredménye kötelező jogi erővel bírjon, 12 ezer szavazat hiányzott. Pártját 2019-ben alapította meg eredetileg Nincs Ilyen Állam néven, azonban ezzel az elnevezéssel a bíróság elutasította a párt bejegyzését, emiatt a jelenlegi névvel tavaly lett megalapítva a pártja. A választási kampányban Trifonov kerülte a nyilvános vitákat, kampányüzeneteit saját tévécsatornáján keresztül közvetítette. Pártja nem vett részt a tavaly nyári korrupcióellenes tüntetéseken, azonban a demonstrációk miatt kialakult közhangulat a demonstrációkon részt vevő másik két protesztpárthoz hasonlóan segítette növelni az ITN támogatottságát.

Patthelyzet az áprilisi választás után

Miután az eddig kormányzó GERB nem tudott kormányt alakítani az áprilisi választás után, mivel mind a szocialisták, mind a parlament három új pártja elutasította a GERB-bel való koalíció kötését, így a második helyen befutó ITN is felkérést kapott az államfőtől kormányalakításra. Trifonov pártja a GERB mellett Bulgária másik két hagyományos pártjával, a szocialistákkal és a török kisebbség pártjával is kizárta az együttműködést, ugyanis e két pártot is az „oligarcharendszer” részének tekinti, és felelősnek tartja azért, hogy Bulgária az EU legszegényebb és legkorruptabb államának számít. Az ITN csak a másik két protesztpárttal lett volna hajlandó kormányt alakítani, azonban velük nem lett meg a parlamenti többség, így a választáson harmadik helyre befutott szocialistákhoz került a kormányalakítási felkérés, amelyet a protesztpártok velük szembeni elutasítása miatt gyorsan vissza is adtak.

A három eredménytelen kormányalakítási kísérlet után Rumen Radev államfőnek így májusban nem volt más választása, minthogy július 11-re kiírta az előrehozott választást.

Az új kormány megalakulásáig az egykor a légierő parancsnokaként szolgáló államfő ügyvivő kormányt nevezett ki közeli szövetségese, nemzetbiztonsági tanácsadója, Sztefan Janev nyugalmazott tábornok vezetésével, aki egy korábbi, 2017-ben kinevezett ügyvivő kormányban már betöltötte a miniszterelnök-helyettesi és védelmi miniszteri posztot. Elemzők szerint Janev kinevezése azt jelzi, hogy a 2016-os elnökválasztást független jelöltként a szocialisták támogatásával megnyerő, Bojko Boriszov ellenlábasának számító, és a politikusok körében a legmagasabb, 56 százalékos tetszési indexszel bíró államfő szeretne minél nagyobb beleszólást kapni a bolgár politikai életben az őszi elnökválasztásra készülve. Bulgáriában az államfő alapvetően ceremoniális, korlátozott jogkörökkel bír, azonban szerepe felértékelődik, amikor nem alakul ki kormánytöbbség a parlamentben, és ő állítja össze az ügyvivő kormányt.

A politikai huzavona igencsak akadályozza a koronavírus-járvány által sújtott gazdaság lendületbe hozását, illetve késleltetheti azokat a reformokat, amelyek az EU újjáépítési alapjából Bulgáriára eső 10,4 milliárd eurós keret (aminek 6,3 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás is része) hatékony felhasználását segítené elő. Ezekre a forrásokra igen nagy szüksége van az országnak: az IMF adatai szerint a bolgár gazdaság tavaly 4,2 százalékkal csökkent, az export 11,3 százalékkal, míg a beruházások 5,1 százalékkal estek vissza. A GERB konzervatív fiskális politikája a járvány alatt is érvényesült, aminek eredményeképpen a válságellenes intézkedések mértéke Bulgáriában volt a legalacsonyabb az EU-országok között, mivel az csak a GDP 6,7 százalékát tette ki az EU-s átlag 14,3 százalékkal szemben.

Botránysorozat tépázza a GERB támogatottságát

A GERB népszerűségének utóbbi hónapokban, hetekben történő csökkenését az okozta, hogy május óta több botrány is kipattant Boriszov pártja körül. Az ügyvivő kormány gazdasági minisztere, Kiril Petkov május közepén arról számolt be, hogy az amúgy a kkv-k támogatására hivatott Bolgár Fejlesztési Bank közel 946 millió leva értékű kölcsönt folyósított a kormányzati körökhöz közel álló nyolc nagyvállalatnak.

Minden egyes cég több mint 118 millió levát kapott. Összességében ennyi pénzből 946 vállalkozást lehetett volna segíteni

– emelte ki Petkov. A hitelt kapott nyolc cég közül négy Deljan Pejevszki oligarchához, médiamogulhoz köthető, aki egyike azon három bolgár személynek, akik ellen az USA június elején korrupcióellenes szankciókat vetett ki, amelynek értelmében megtiltották számukra az USA-ba történő beutazást, valamint az USA pénzügyi rendszeréhez való hozzáférést. Az amerikai fellépés – amely Pejevszkin kívül még egy oligarchával, illetve egy állami tisztviselővel, valamint a hozzájuk köthető 64 céggel szemben irányult – tovább tépázta a GERB választási esélyeit.

A Demokratikus Bulgária vezetője, Hriszto Ivanov által „időben érkező nagy ajándéknak” nevezett amerikai szankciók – amelyről a bolgár közvélemény közel 47 százaléka úgy gondolja, hogy az segít a korrupció elleni harcban – igen kényes helyzetbe hozza az EU-t, amely eddig jórészt szemet hunyt a bulgáriai korrupciós ügyek felett, és továbbra is biztosította az uniós forrásokat az országnak, amelyek az ellenzék szerint nagyrészt a hatalomhoz közel álló üzletemberek zsebébe kerülnek. Boriszov az uniós nagypolitikát jelentős részben alakító Angela Merkel német kancellár szövetségesének számít, a GERB pedig az európai kereszténydemokrata, konzervatív pártokat, köztük Merkel CDU-ját is tömörítő Európai Néppárt tagja, amely a bolgár korrupciós ügyekkel, az uniós forrásokkal való visszaélésekkel kapcsolatos aggályok felett eddig nagyrészt szemlesütve eltekintett.

Emellett kipattant egy lehallgatási botrány is, amely szerint ellenzéki politikusok, illetve a tavaly nyári tömegtüntetéseket szervező aktivisták telefonjait hallgathatta le a titkosszolgálat. Először a Demokratikus Bulgária párt egyik politikusa számolt be arról, hogy több mint 30 ellenzéki politikust hallgattak le az április 4-i választás előtti időszakban. Az ügyben vizsgálatot indító ügyvezető kormány belügyminisztere, Bojko Raskov megerősítette az ellenzéki politikus állításait, sőt, azt is közölte, hogy a megfigyelt politikusok száma ennél magasabb volt, és még az ügyvezető kormány miniszterelnöke is közéjük tartozik. Egy másik ellenzési politikus szerint a lehallgatás több mint 80 embert érinthetett, és már a tavaly nyári kormányellenes tüntetéseknél megkezdődhetett. Trifonov egyenesen az amerikai Watergate-ügyhöz hasonlította az esetet, miközben a GERB azt hangoztatta, hogy az oroszbarát államfő által kinevezett ügyvivő kormány ezzel az üggyel csak a titkosszolgálatokra akart csapást mérni, miután az nemrégiben egy orosz kémhálózatot leplezett le az országban.

De ezzel nem értek vértek a GERB támogatottságát tépázó botrányok: májusban Szvetoszlav Ilcsovszkij agrárvállalkozó, nagybirtokos azt mondta egy parlamenti bizottságnak, hogy a GERB több százezer eurót zsarolt ki tőle. Június végén az ügyvivő kormány pénzügyminisztere, Aszen Vaszilev pedig azzal állt elő, hogy 2019 januárja és 2021 áprilisa között közbeszerzés nélkül 8,6 milliárd leva megbízást kaptak a kormányzathoz közel álló cégek. A legújabb botrányok csak felerősítik az ellenzék azon állítását, miszerint az elmúlt években egy polipszerű elit bűnszervezethez hasonló módon telepedett rá az országra, miközben a tűzoltóból, testőrből politikussá váló Boriszov 2009-ben még azzal az ígérettel került hatalomra, hogy megszabadítja az országot a korrupciótól és véget vet az oligarchák uralmának.

Összeáll-e Boriszov ellenzéke?

A mai választás nagy kérdése, hogy Trifonov pártja a másik két protesztpárttal együtt most képes lesz-e többséget elérni. A felmérések szerint a Demokratikus Bulgária és a Talpra! Maffia, Takarodj! párt is jobb eredmény érhet el az áprilisi adatokhoz képest, azonban várhatóan ez sem lesz elég ahhoz, hogy a bolgár politikai élet három új pártja stabil kormánytöbbséget tudjon elérni. Így akár az EurActiv által idézett elemzők szerint az sem zárható ki, hogy az áprilisi választás utáni helyzettel szemben most valamilyen formában elfogadják a szocialisták támogatását, és így ténylegesen véget érhet a több mint egy évtizedes Boriszov-korszak. Szakértők elképzelhetőnek tartják, hogy a következő kormányban a jelenlegi ügyvivő kabinet több minisztere is helyet kap, és az meglehetősen szakértői vonásokat ölt majd. Sőt, az sem kizárt, hogy a következő miniszterelnök egy pártok feletti személy lesz, ezzel kapcsolatban leginkább az ügyvivő kormány gazdasági minisztere, a Harvardon végzett, komoly nemzetközi üzleti tapasztalattal bíró Kiril Petkov neve szokott felmerülni, aki aktívan részt vett a tavalyi tömegtüntetésekben.

Kérdés, hogy az ITN győzelme esetén Trifonov elvállalná-e a miniszterelnöki megbízatást, ugyanis az áprilisi választások után a párt Antoaneta Sztefanova sakkbajnokot nevezte meg miniszterelnök-jelöltnek. A Le Monde-nak adott, a héten megjelent interjúban Trifonov arról beszélt, hogy nem akar kormányfő lenni. Az már júniusban kiderült, hogy képviselőjelöltként sem indul el a mostani választáson. Igaz, akkor azt nyilatkozta, hogy a képviselőségen kívül más szerepben is el tudja képzelni magát. Akkor a Balkan Insight azt találgatta, hogy Trifonov esetleg kormányfő kíván lenni, vagy elindul az őszi elnökválasztáson.

Elemzők szerint könnyen előfordulhat az is, hogy a várhatóan ismét patthelyzetet eredményező választás után a pártok nem lesznek képesek megegyezni a Boriszov-korszakot véglegesen lezáró stabil kormány megalakításában, és idén egy újabb, immár harmadik választást kell tartani.

