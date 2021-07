Amerika gyorsan meg fogja bánni az afganisztáni kivonulást

Afganisztán az összeomlás szélén áll, pedig még ki se vonultak teljesen az amerikai katonák – mondta a CNN-nek David Petraeus nyugalmazott tábornok, az Afganisztánban állomásozó ISAF-erők volt főparancsnoka és a CIA volt igazgatója.

„A szárazföldi szituáció egyre cudarabb minden egyes hét múlásával” – fogalmazott Petraeus a hírcsatornának adott interjújában.

„Tartok tőle, hogy utólag megbánjuk majd a csapatkivonást. Sajnos gyorsabban megbánhatjuk ezt, mint amit gondoltam, amikor a csapatkivonásról szóló bejelentés eredetileg megtörtént” – mondta a volt katonai vezető. Hozzátette: megbánhatják azt is, hogy milyen gyorsan történik a csapatkivonás, nem csupán annak tényét.

Petraeus beszélt arról is, hogy nem helyes azt gondolni, hogy eddig Afganisztán hadereje helyett az Egyesült Államok harcolt csak a tálibok ellen, viszont látható az, hogy sokat romlott a lojalista haderő morálja, mert „nagyon jelentős bizonytalanságot vitt a harcmezőre” az amerikai csapatkivonás.

„Senki nem akarja végét látni a végtelen háborúknak azoknál jobban, mint akik szolgáltak is bennük, viszont nem a háborúnak vetünk most véget, hanem az amerikai szerepvállalásnak” – mondta Petraeus. Hozzátette: „nagyon brutális” polgárháború következhet most Afganisztánban az amerikai csapatkivonás után.

Címlapkép: Chip Somodevilla/Getty Images