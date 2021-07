A Havanna-szindróma már Ausztriában szedi áldozatait - Amerika vizsgálatot indít a megbetegedések tisztázására

Az Egyesült államok kivizsgálja bécsi diplomatái rejtélyes megbetegedéseiről szóló értesüléseket - jelentette be Ned Price amerikai külügyi szóvivő hétfőn.

Mint mondta, nyomatékosan ellenőrzik partnereikkel egyeztetve ezeket az értesüléseket. Price hozzátette, hogy természetesen nemcsak az osztrák fővárosban, hanem más helyen észlelt hasonló eseteket is kivizsgálják.

Jen Psaki, a Fehér Ház szóvivője hétfőn arról beszélt,egyelőre nem világos, hogy támadásról van-e szó, vagy valamilyen más oka van ezeknek az eseteknek.

Amerikai tisztségviselők pénteken számoltak be arról, hogy tisztázatlan eredetű megbetegedéseket észleltek az osztrák fővárosban akkreditált amerikai diplomaták és más kormányzati alkalmazottak körében. A rejtélyes egészségügyi panaszok Joe Biden amerikai elnök januári beiktatása után jelentkeztek, és hasonlóak azokhoz, amelyeket a havannai amerikai nagykövetség nagyjából 20 munkatársánál észleltek 2016-ban és 2017-ben.

Azokat a - kisebb agykárosodással járó - eseteket a gyanú szerint rádió- vagy mikrohullámmal elkövetett támadások, esetleg növényvédő szerek okozták, de a pontos okot a mai napig nem nevezték meg, noha az amerikai külügyminisztériumon kívül a védelmi minisztérium és a külső hírszerzés (CIA) is alapos vizsgálatnak vetette alá a rejtélyes eseteket. A Havanna-szindrómaként emlegetett megbetegedések tünetei leginkább az agyrázkódáshoz hasonlíthatók, a betegek az esetek többségében fejfájásra és szédülésre panaszkodtak. Volt, aki több hónapos orvosi kezelésre szorult.

A bécsi esetekről először a New Yorker magazin számolt be pénteken. Bécs a színfalak mögötti diplomácia és az egymással vetélkedő hírszerző szolgálatok titkos tevékenységének egyik fő helyszíne. Jelenleg is itt zajlanak tárgyalások közvetítők útján Irán és az Egyesült Államok között, az iszlám köztársaság atomprogramjáról.

