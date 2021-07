Politikai játszmák az olimpia árnyékában: a japán kormányfő sorsa a tét

A tegnapi nyitóünnepséggel megkezdődött, augusztus 8-ig tartó tokiói olimpia megrendezésének sikeressége, vagyis a japán járványhelyzet drasztikus romlásának elkerülése jelentős mértékben növelheti Szuga Josihide miniszterelnök politikai túlélésének esélyeit a közelgő, legkésőbb október 22-én tartandó parlamenti választás előtt. A Liberális Demokrata Párt elnöki tisztét is betöltő Szugára – akinek kormánya jelenleg csak a közvélemény alig 30 százalékának támogatását élvezi a tokiói vezetés olimpia megtartásához való ragaszkodása, illetve a lassú oltási kampány miatt – egy másik erőpróba is vár, ugyanis a kormányzó pártban az ősszel elnökválasztást tartanak.

Rekord alacsony, 29,3 százalékos szintre csökkent a tavaly szeptember óta kormányzó Szuga Josihide japán miniszterelnök kabinetjének támogatottsági indexe egy múlt héten megjelent felmérés szerint.

A japán politikai életben az elemzők és a média a 30 százalék alatti szintet már „veszélyzónának” nevezi, amelynél az aktuális kormányfők jellemzően önként lemondtak vagy eltávolították őket posztjukról.

Alig egy évvel ezelőtti beiktatásakor Szuga kormánya még igen magas, 70 százalékos tetszési indexszel rendelkezett. A támogatottsági mutató radikális csökkenését az magyarázza, hogy a japán közvélemény jelentős része elhalasztotta vagy eltörölte volna a tegnap elkezdődött tokiói olimpiát attól tartva, hogy az ötkarikás játékok miatt a világ 205 országából érkező 11.500 sportoló, illetve további közel 80 ezer ember (a sportolók kísérői, tisztviselők, újságírók) beutazásával jelentősen romolhat a járványhelyzet Japánban, ahol még csak a lakosság 23 százaléka kapta meg mindkét oltást. Utóbbi tényezővel, az alacsony oltottsági rátával, vagyis a késve megkezdett és lassan felgyorsuló oltási kampánnyal függ össze a Szuga-kabinet drámai népszerűségromlásának másik fő oka.

Szuga Josihide tavaly szeptemberben azután került a kormányzó Liberális Demokrata Párt (LDP) elnöki posztjára, illetve a miniszterelnöki pozícióba, hogy a korábbi pártelnök és kormányfő, a nyolc éven át kormányzó Abe Sinzó tavaly augusztus végén egészségügyi okokra hivatkozva bejelentette lemondását. Az előzőleg a Sinzó-kormány kabinettitkári posztját nyolc éven át ellátó Szuga nem éppen irigylésre méltó helyzetben, a koronavírus-járvány kellős közepén, lényegében egy évvel a legkésőbb októberig megtartandó parlamenti választás előtt vette át a kormányrudat, egyben nyakába véve a pandémia miatt tavalyról elhalasztott, és a japán közvélemény döntő része által ellenzett olimpia megrendezésének feladatát is.

Az újjáépítés olimpiája

Miniszterelnökként tartott első parlamenti beszédében Szuga kategorikusan leszögezte, hogy megbízatásának egyik legfőbb céljának az ötkarikás játékok sikeres megrendezését tekinti, amely mellett a közvélemény olimpia megtartásával szembeni ellenkezése ellenére mindvégig kitartott. Abe Sinzóhoz hasonlóan Szuga Josihide ugyanis úgy tekint az olimpia megrendezésére, mint amellyel Japán demonstrálhatja a világ felé, hogy túljutott a 2011-es földrengés és szökőár, illetve az amiatt bekövetkező fukusimai nukleáris katasztrófa okozta nehézségeken, és továbbra is a világ egyik legfejlettebb gazdaságának, kiemelt technológiai hatalmának számít. Az utóbbit majd a rendezést segítő önvezető járművekkel, robotokkal, illetve a mesterséges intelligencia széleskörű alkalmazásával kívánja Tokió bemutatni.

Az első tokiói olimpia, az 1964-ben megtartott játékok megrendezése is erős szimbolikus erővel bírt Japán, illetve a világ számára. Akkor alig két évtizeddel a II. világháború után rendezhette meg a nyári játékokat a szigetország, amellyel Japán azt jelezhette, hogy politikai és gazdasági értelemben is újjászületve tért vissza a nemzetközi vérkeringésbe a náci Németország oldalán megvívott II. világháború szörnyű emlékeit maga mögött hagyva. Az 1964-es nyári olimpia után Japán még két téli olimpiának is helyt adott: 1972-ben Szapporóban, illetve 1998-ban Naganóban.

A tokiói kormány a japán közvélemény olimpia megtartásával szembeni félelmei, illetve a rendezés mellett szóló presztízsszempontok, anyagi érdekek között végül július elején azt a középutat választotta, hogy megrendezi az olimpiát, de szurkolók nélkül, vagyis nemcsak a külföldi, hanem a hazai nézők számára sem teszik lehetővé az eseményeken való részvételt. A külföldi nézők kizárásáról már márciusban döntöttek, míg a teljesen zártkapus megoldásról szóló döntés a járványhelyzet miatt Tokióban bevezetett, július 12-tól augusztus 22-ig tartó rendkívüli állapot kihirdetésével egyidőben született. Ez egyben a negyedik rendkívüli állapot Tokióban 2020 áprilisa óta.

A geopolitika is számított az olimpia megrendezése melletti kitartásnál

A tokiói kormányzat számára a presztízsszempontok mellett a geopolitikai tényezők is komolyan latba estek akkor, amikor a járvány ellenére is kitartott a játékok megtartása mellett. Az olimpia ugyanis 13 évvel azután tér vissza Ázsiába, hogy a csendes-óceáni térség feletti befolyásért folyó küzdelemben a fő riválisnak számító Kína 2008-ban nyári olimpiát rendezhetett Pekingben. A kínai vezetés pedig már egyértelművé tette, hogy a járvány ellenére 2022 februárjában megrendezi a téli olimpiát Pekingben. Ez pedig csak fokozta a nyomást a tokiói vezetésre, amely az olimpia megrendezésétől való elállással akként értelmezhető üzenetet is küldhetett volna a világ felé, hogy képtelen a járvány okozta kihívásokkal megküzdeni. Emellett a világ legfejlettebb országait, köztük Japánt is tömörítő G7-csoport államainak vezetői a június közepi cornwalli csúcson támogatták Japánt az olimpia megrendezése melletti döntésében.

A japánok nagy része nem akart olimpiát

Különböző felmérések szerint július közepén a japán lakosság mintegy 30-50 százaléka vélte úgy, hogy az olimpiát nem szabadna megrendezni. Az olimpia elutasításának mértéke májusban ennél jóval magasabb volt, miután a megkérdezettek 83 százaléka nem támogatta az olimpia megrendezését. Közülük 40 százalék halasztást, 43 százalék pedig a játékok törlését szerette volna. Július közepén a japánok közel 40 százaléka egyben helyesnek ítélte azt a döntést, hogy nézők nélkül rendezik meg az olimpiát.

Még Szuga saját egészségügyi tanácsadója is arra figyelmeztette a kormányfőt, hogy abnormális dolog járvány idején olimpiát rendezni. Egy civil kezdeményezés pedig több mint 430 ezer aláírást gyűjtött össze az olimpia eltörlése érdekében. A játékok egyik legnagyobb szponzora, a Toyota a héten azt közölte, hogy az olimpiához kapcsolódó tévéhirdetéseiket nem hozzák le Japánban, mivel tiszteletben tartják a helyi közvélemény nagy részének olimpiával kapcsolatos ellentmondásos érzéseit.

A japán járványhelyzet nem nevezhető drámainak

Bár a japán lakosság jelentős része ellenezte az olimpia megtartását a járvány súlyosbodásától tartva, Japán eddigi járványhelyzete a lassan induló oltási kampány ellenére is nemzetközi összehasonlításban egyáltalán nem nevezhető drámainak. A japán járványadatok sokkal kedvezőbbek a legtöbb fejlett államéhoz képest. A 126 milliós országban a járvány közel másfél éve alatt eddig 852 ezer fertőzéses esetet regisztráltak, valamint „csak” 15 ezren haltak meg a koronavírus okozta fertőzésben. Július 7-én például 1683 fertőzéses esetet jelentettek, illetve 17, a koronavírus-fertőzés miatt elhunyt személyről számoltak be Japánban, miközben ezen a napon a fele akkora népességű és határait a védettséggel rendelkező turisták előtt megnyitó Olaszországban 829 fertőzéses esetet és 22 halottat regisztráltak. Egy nappal a pénteki megnyitó ünnepség előtt Tokióban azonban 1979-re nőtt az újonnan regisztrált fertőzéses esetek napi száma, ami január óta a legmagasabb értéknek számít, és 671 fővel haladja meg az egy héttel azelőtti szintet.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB), valamint a tokiói városvezetés és a japán olimpiai bizottság közötti, az olimpia megrendezéséről szóló szerződés értelmében a játékok törlésére vonatkozó döntési jog elviekben amúgy kizárólag a NOB kezében van. Japán ettől függetlenül szerződést szegve maga is dönthetett volna arról, hogy nem rendezi meg az olimpiát. Igaz, ebben az esetben jelentős összeget kellett volna fizetnie a NOB-nak. Az olimpia törlése ugyanis 3-4 milliárd dolláros bevételkiesést jelentett volna a NOB számára a közvetítési jogok elmaradó értékesítése miatt. Döntő részben a közvetítési jogok értékesítése, illetve a szponzori támogatások teszik ki a NOB bevételét, amelynek mintegy 90 százalékát osztja szét a nemzeti olimpiai bizottságok, illetve a különböző sportágak szakszövetségei között.

Japán az olimpia rendezési jogának 2013-ban történt elnyerésekor azzal számolt, hogy az olimpia és a paralimpia rendezési költsége 7,7 milliárd dollárt tesz majd ki. Hivatalos adatok szerint ez az összeg mostanra 15,4 milliárd dollárra nőtt.

Csak a tokiói olimpiai stadion megépítése 1,4 milliárd dollárba került. Az olimpia egy évvel való elcsúsztatása pedig önmagában 3 milliárd dollárral növelte a rendezés költségeit. Számítások szerint 60 japán cég a szponzorációs megállapodások révén több mint 3 milliárd dollárral támogatta a játékok megrendezését.

Elmaradnak a várt turisztikai bevételek

A presztízsszempontokon, az országimázs erősítésén kívül az olimpia megrendezését eredetileg a várt turisztikai bevételekkel igazolta a tokiói kormányzat. A zárt kapus rendezés révén azonban elmaradnak a külföldi turisták, így a remélt turisztikai bevételek is, amire nagy szüksége lett volna a koronavírus-járvány közepette szerényen teljesítő, tavaly 4,8 százalékos visszaesést produkáló japán gazdaságnak.

Tokió eredeti számításai szerint több mint 40 millió külföldi turista érkezett volna 2020-ban az országba az olimpia miatt. Ezzel nagy lépét tett volna Japán azon 2030-ra vonatkozó cél elérésére, amely 60 millió beérkező turistát irányoz elő. Ezzel a turizmus bevétele az évtized végére elérné a 136 milliárd dollárt, amivel a szektor felülmúlná az autóexport teljesítményét. A koronavírus-járvány előtt a japán turisztikai szektor hét, igen sikeres esztendőn volt túl: a beérkező külföldi turisták száma folyamatosan emelkedett, a 2011-ben mért 7 millióról 2019-re elérte a 31,8 milliót, akik 49 milliárd dollárt költöttek el az országban. A külföldi turisták számának növekedése mögött kiemelt szerepet játszott, hogy Tokió 2013-ben elnyerte az olimpiai játékok megrendezését. Emellett Japán, mint turisztikai célpont vonzerejét növelte az is, hogy a japán jegybank laza monetáris politikája következtében a jen árfolyama jelentősen csökkent a dollárral szemben, vagyis olcsóbbá vált a turisták számára a szigetország.

A kormányfő sorsát is eldöntheti az olimpia

Az olimpia sikeres megrendezése, vagyis, hogy nem romlik drasztikusan a járványhelyzet Japánban, fokozhatja a kormányzó LDP esélyeit a közelgő parlamenti választáson, illetve erősítheti Szuga politikai túlélési esélyeit. Továbbá az is javíthatja Szuga megítélését, ha a kormánynak sikerül a megkésve és lassan elindított oltási kampányt felgyorsítani. Japánban a beoltottak aránya jóval elmarad a legtöbb fejlett gazdaságétól. Június 24-én még csak a lakosság 9,2 százaléka volt teljesen, mindkét dózissal beoltva, miközben az Egyesült Királyságban ez az arány 48, az USA-ban 45,5, Németországban 35, Olaszországban 29, míg Kanadában 26 százalék volt.

A jelenlegi helyzet szerint a japán lakosság 35 százaléka kapta meg az első dózis, valamint 23 százalék mindkét dózis oltást.

A későn megkezdett oltási kampány egyik fő oka, hogy a japán szabályozás szerint a vakcinákat két hatóságnak is jóvá kellett hagynia. A Japánban elérhető Pfizer, Moderna és AstraZeneca vakcinák közül az utóbbi kettő pedig csak május végén kapta meg a zöld jelzést. A június végi helyzet szerint így például az ország csak 13,7 millió adagot kapott meg az addig várt 40 millió Moderna-vakcinából. Az utóbbi hetekben azonban már jelentősen felgyorsult az oltási kampány. Szuga még májusban tett ígéretet arra, hogy júliusra már napi egymillió embert fognak beoltani, amit sikerült is elérni. Szuga másik deklarált célja, hogy július végére minden 65 éven felüli megkapja az oltást.

A parlamenti választást legkésőbb október 22-én kell megtartani, azonban az alkotmány szerint a kormányfőnek módjában áll azt kezdeményezni, hogy hamarabb szólítsák urnához a választókat, ahogy az rendszerint történik Japánban. Már folynak arról találgatások, hogy Szuga várhatóan a közvetlenül a szeptember 5-én záruló paralimpiai játékok után kezdeményezi majd a választás kiírását.

Ezzel ugyanis egy sikeres olimpiai, paralimpiai rendezés esetén meg tudná lovagolni a várhatóan pozitív közhangulatot, illetve addig is még maradna mintegy másfél hónap a lassan indult oltási program megfelelő ütemű kifuttatására.

Szugára a parlamenti választás mellett ősszel egy másik megmérettetés is vár, ugyanis a Liberális Demokrata Pártban szeptemberben jár le a pártelnöki mandátuma. Az LDP vezetése még nem döntötte el, hogy a pártelnök-választást pontosan mikor tartják, a parlamenti választás előtt vagy után. A párton belül vannak, akik szerint a parlamenti választás előtt kellene megtartani a voksolást, hogy ezzel is új impulzust adjanak szavazótáboruknak, míg mások a nagy valószínűséggel LDP-győzelemmel záruló parlamenti választás után tartanák a pártelnöki választást, hogy ezzel biztosítsák be Szuga pártelnökségét.

Amint az olimpiai játékok véget érnek, Japánban elkezdődnek majd a politikai játszmák

– írta le sommásan a jelenlegi japán politikai helyzetet Ito Takatoshi, volt japán pénzügyminiszter-helyettes, a Columbia University professzora a Project Syndicate oldalon megjelent véleménycikkében.

A tavaly szeptemberi pártelnökválasztáskor az amúgy a párton belül erős bázissal nem rendelkező Szuga úgy kapta meg a pártelnöki tisztséget, hogy a párton belüli hét fő frakcióból öt őt támogatta. Bár Szuga egyáltalán nem nevezhető olyan karizmatikus politikusnak, mint elődje, Abe Sinzó, azonban a vidéki epertermelő családba született, és esti tagozaton végzett egyetemi tanulmányait papírgyári munkásként finanszírozó Szuga olyan politikusi alkatot testesít meg, amely vonzó az LDP komoly szavazói bázisának számító idősebb szavazók körében.

A tokiói önkormányzati választás volt a főpróba

A Szuga politikai jövőjével kapcsolatos találgatások különösen azután erősödtek fel, hogy az őszi parlamenti választás főpróbájának tartott július eleji tokiói önkormányzati választáson az LDP a remélthez képest rosszabb eredményt ért el, így a kormánykoalícióban résztvevő partnerével, a Komeito párttal a négy évvel ezelőtti választáshoz hasonlóan most sem tudott többségbe kerülni a helyi közgyűlésben. Az LDP 33, a Komeito 23 mandátumot szerzett a 127 tagú közgyűlésben.

Az LDP vártnál rosszabb eredménye mögött a közvéleménynek a lassú oltási kampánnyal, illetve az olimpia megtartásához való kormányzati ragaszkodással kapcsolatos elégedetlensége tükröződik az elemzők szerint.

A tokiói önkormányzati választás eredménye miatt az LDP-ben felmerült az a kérdés, hogy Szuga-e a megfelelő személy a párt vezetésére az őszi parlamenti választáson. A Reutersnek nyilatkozó párttisztviselők szerint a pártban már tanakodnak arról, hogy ki lehetne Szuga utódja. Mindeddig azonban még nem bukkant fel olyan kihívója a párton belül Szugának, aki konszenzus jelöltje lehetne az LDP-n belüli különböző frakcióknak.

Elképzelhető azonban, hogy egyáltalán nem lesz olyan forró a talaj Szuga talpa alatt, hiszen az LDP a négy évvel ezelőtti, 25 mandátumot hozó választáshoz képest jobb eredmény ért el, amivel a tokiói közgyűlés legnagyobb pártja lett.

Elemzők szerint a tokiói választás eredménye mindamellett növeli annak az esélyét, hogy a kormányzat a választás előtt mintegy 270 milliárd dolláros extra büdzsét fogad el a gazdaság élénkítésére, amit a fő ellenzéki erő, az Alkotmányos Demokrata Párt is követel. Az élénkítésre azért is van szükség, mert nem valószínű, hogy a gazdaság a második negyedévben erőteljes fellendülésnek indulna, miután a szolgáltató szektort a járvány miatti korlátozások továbbra is erősen sújtják.

A kétharmad lesz a kérdés a választáson

A tokiói választással szemben a közelgő parlamenti választáson nagy valószínűséggel a jelenleg kormányzó LDP-Komeito koalíciónak sikerül majd többséget elérnie. A héten megjelent felmérés szerint országosan az LDP számít a legnépszerűbb pártnak 28 százalékos támogatottsággal, míg az Alkotmányos Demokrata Párt 10 százalékos népszerűséggel bír. A kommunista párt 7, míg az LDP koalíciós partnere, a Komeito 4 százalékon áll. A választás igazi tétje az, hogy az ellenzéki pártoknak sikerül-e annyi mandátumot szerezniük, amivel megakadályozzák, hogy az LDP-Komeito koalíció ismét kétharmados többségbe kerüljön, amit 2012 óta élvez a két kormánypárt. Szuga politikai jövője szempontjából így nem az ellenzék, hanem a saját pártján belüli rivális frakciók jelentik a legnagyobb veszélyt. Ha nem lesz sikeres az olimpiai rendezés, vagyis a járványhelyzet erőteljesen súlyosbodik az országban, akkor az LDP könnyen megválhat Szugától, amivel tovább nőhet a rövid ideig kormányzó japán kormányfők hosszú sora, hiszen Abe Sinzó – a leghosszabb ideig hatalmon lévő japán miniszterelnök – 2012-2020 közötti nyolcéves megbízatása előtti hat évben hat kormányfő váltotta egymást.