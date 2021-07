Kína a tálibokat akarja bevetni az ujgur szeparatisták ellen

Tálib vezetőkkel tárgyalt tegnap Kína. A kommunista állam tisztségviselői biztosították az iszlamistákat arról, hogy tiszteletben tartják Afganisztán függetlenségét és nem terveznek semmilyen katonai beavatkozást, egyszerre arra kérték a radikális vallási fundamentalistákat, hogy lépjenek fel az ujgur szeparatisták ellen.

Vang Ji, a Kínai Népköztársaság külügyminisztere szerdán fogadta a tálib delegációt, melyet Abdul Gáni mullah, az iszlamista formáció politikai testületének vezetője vezetett.

A találkozó után Kína sajtótájékoztatót tartott, melyen Vang Ji megosztotta a lényegesebb elhangzott tárgyaláspontokat a nyilvánossággal.

Vang Ji közölte: Kína mindig is tiszteletben tartotta Afganisztán függetlenségét és barátságosan állt hozzá az afgán néphez. Kritizálta egyszerre Amerika és a NATO beavatkozását, illetve kivonulását is, amely szerinte „az Egyesült Államok kudarcát jelenti" - számol be a Newsweek.

A külügyminiszter arra kérte a tálibokat, hogy kezdjenek béketárgyalásokat Afganisztánban, hogy az ország ismét egységes legyen és építkezni tudjon, illetve a különféle etnikai és vallási csoportok összefogását is sürgette.

Kivételt képezett a pozitív retorika alól egy afganisztáni frakció: a Türkesztáni Iszlám Párt, illetve a Kelet-Türkesztáni Iszlám Mozgalom. Vang Jí ezeket a csoportokat „nem kívánatosnak” nevezte, amelyek „terrorista tevékenységükkel” veszélyt jelentenek Kína biztonságára és területi egységére.

Mindkét csoport ujgur szeparatista mozgalom, az utóbbi a nagyobb, amely Kínán kívül Afganisztánban és Szíriában is aktív. Akár a tálibok, az ujgur szeparatisták is elsősorban az iszlám szélsőséges formáját tartják domináns vallási irányzatuknak.

Kína arra kérte a tálibokat, hogy „szakítsanak és harcoljanak” az ujgur függetlenségi mozgalmak ellen, hiszen szerintük ezek veszélyeztetik „a térség stabilitását, fejlődését és együttműködési képességeit.”

Címlapkép: Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images