Ez már nem úriember-sport: Boris Johnson felrúgja a Brexit-megállapodást?

A Brexit-népszavazás utáni, éveken keresztül zajló, sokszor kilátástalannak tűnő tárgyalás-sorozat végén egy látszólag kompromisszumos megállapodás született. Tavaly karácsony estéjén úgy nézett ki, hogy végre pont került a lehetetlen helyzet végére. Nem telt el fél év sem, hogy bebizonyosodjon: a lehetetlen helyzetet nem sikerült megoldani, a Brexit-átok továbbra is ott lebeg az Egyesült Királyság és az Európai Unió felett. Boris Johnson brit miniszterelnök ugyanis kérte az Európai Uniót, hogy tárgyalják újra a Brexit-megállapodás legnehezebben kialkudott és legérzékenyebb pontját, az Északír-jegyzőkönyvet. A kéréssel önmagában nincs probléma, de ismerve az előzményeket okkal vethető fel, hogy a brit miniszterelnöknek tulajdonképpen soha nem volt szándékában végrehajtani a megállapodást, és a nemzetközi jogi normák és az Európai Unió tagállamainak semmibevételére is képes volt annak érdekében, hogy rövid távú politikai célját elérje. Bár a megállapodás - ahogy eddig mindig - most is létrejöhet, a brit miniszterelnök magatartása mindenkire nézve káros precedenst teremthet.

A brit miniszterelnök arra hivatkozik, hogy az ír határmechanizmus nem működik, nem hajtható végre abban a formában, ahogy annak idején az Európai Unió és az Egyesült Királyság kialakították az áthidaló megoldást. Önmagában így a brit fél törekvése a mechanizmus újratárgyalására nem is lenne elvetendő ötlet, ha tényleg azt a célt szolgálná, hogy a technikai jellegű működési nehézségeket orvosolják. Csakhogy az elmúlt évek tárgyalási előzményei, különösen Johnson hatalomra kerülése óta, arra engednek következtetni, hogy brit fél szándéka és motivációja legalábbis megkérdőjelezhető.

Boris Johnson mesterien művelte a kettős játékot, és bár többnyire sikerült elérnie, amit akart, a tárgyalások során diplomáciai szempontból következetesen belerúgott az Európai Unióba.

A fárasztó Brexit-tárgyalások lezárásához zsaroláson, jogsértésén, nyomásgyakorláson, fenyegetésen és nyílt hazugságokon keresztül vezetett az út, és amikor már mindenki úgy érezte, hogy végre sikerült tető alá hozni a megállapodást (valójában a végén már mit sem törődve azzal, hogy az mennyire lesz fenntartható), a két fél tárgyalásait jellemző korábbi attitűd villámcsapásszerűen tért vissza. Ma már tudjuk: a Brexitet sem formálisan, sem informálisan nem sikerült még lezárni, és még évekig nem is lehet majd

Tényleg mindenki tudta, hogy mit vett?

Nem akarjuk, hogy országunk része legyen az egyre szorosabb politikai uniónak

-mondta David Cameron brit miniszterelnök még 2016-ban, miután országa nevében már a sokadik kivételt harcolta ki az EU egységes szabályai alól. Persze voltak olyan időszakok, amikor a britek az integráció mellett foglaltak állást, és ha 1992-ben az ERM2-ből nem kényszerülnek kilépésre, alighanem minden máshogy alakult volna. Végül azonban a szuverenitástudat győzött, és ez vezetett el a 2016-os kilépési referendumhoz.

A népszavazás viszont nem megoldotta, hanem erősítette a korábbi dilemmát – megéri-e a szimbolikus ügy mellett szavazni, ha gazdaságilag rosszul jár az ország. Mert annak ellenére, hogy a kilépéspártiaknak voltak érvei amellett, miért jó gazdaságilag a briteknek a kilépés (ezek közül a legracionálisabb érv a kilépés mellett az önálló támogatáspolitika kialakítása a nagy növekedésű iparágakba, fokozva ezzel a versenyképességet), rövid távon gazdasági szempontból egyértelműen rossz döntés volt a Brexit. A referendum után kiderült, hogy azok a félelmek, amik egy ország kilépésének, technikai és gyakorlati kihívásait övezik, nagyon is valóságosak. Az Egyesült Királyság része maradhatott volna a közös piacnak, ezzel gazdaságilag minimalizálva a károkat, cserébe viszont az ország gazdasági, politikai szuverenitásából alig kapott volna vissza valamit. A másik lehetőség a jóval határozottabb leszakadás volt, amivel bevállalja a potenciális GDP tartós csökkenését, cserébe teljes politikai és gazdasági önállóságot kapnak. Theresa May miniszterelnök évekig küzdött azért (ld. cherry picking), hogy a Brexittel a kilépés és a bennmaradás előnyeit egyesítse. Sokadik kudarca után

jött Boris Johnson, aki tulajdonképpen ugyanazt ígérte: nevezetesen, hogy meg tudja oldani az ír-északír határ paradoxonát úgy, hogy a közös európai piachoz való hozzáférés ne sérüljön..

A korábban is Brexit-párti brit miniszterelnök olyan ambíciókkal ment a tárgyalásokra, hogy egyszerre szerzi vissza az ország politikai függetlenségét, de ugyanakkor minimalizálja a gazdasági károkat. A brit export 50%-a az Európai Unióba irányul, így a britek számára nehezen vállalható forgatókönyv lett volna a hard Brexit, azaz a kereskedelmi egyezmény nélküli kizuhanás. Amennyiben viszont akadálymentes kereskedelmet akarnak fenntartani az Unióval, úgy el kell fogadniuk azokat a szabályokat, amelyek az uniós piacon is érvényesek. Ez teljesen érthető, hiszen az EU-nak nem érdeke, hogy a piacához szabadon hozzáférő tagállam olyan módon támogassa a vállalatait, hogy azok versenyelőnyt élveznek az EU-s vállalatokkal szemben, vagy olyan termékeket állítanak elő, ami nem felel meg az európai szabványnak, mert ezzel az EU saját termelőinek helyzete romlana.

Boris Johnson viszont azt akarta elérni a tárgyalások során, hogy a britek amellett, hogy szabadon döntenek a támogatáspolitikájukról és a szabványokról, vámmentesen kereskednek majd az EU-val. Az első pillanattól kezdve nyilvánvaló volt, hogy ezt lehetetlenség lesz kivitelezni, Johnson viszont olyan mentalitással ült tárgyalóasztalhoz, ami az EU-t is meglepte: minden egyes alkalommal, amikor zátonyra futottak a tárgyalások, a miniszterelnök nyíltan kijelentette, hogy a brit félnek a megállapodás nélküli kizuhanás is megfelel. Csak az erőviszonyokról szólva: a brit export 50%-át teszi ki az EU, az uniós exportnak mindössze 16%-át teszi ki a brit. A brit GDP az EU GDP-jének kevesebb mint 10%-át teszi ki. Az EU (sokak számára meglepően) következetesen képviselte az álláspontját, így Johnson tulajdonképpen pontról pontra hátrált meg, hogy aztán a megoldhatatlan látszó ír-északír határ kérdésében végképp holtpontra jussanak a tárgyalások. Johnson (most éppen rövid távúnak bizonyuló) sikere kizárólag az volt, hogy keresztülvert az EU-n egy olyan határkelezési módszert, ami nem volt világos, nem volt kidolgozott, és ami látszott belőle, az alapján nem tűnt működőképesnek. Vagyis a legfontosabb kérdésben a megegyezés csak látszólagos volt, és idő kérdése volt, hogy mikor derül ki Johnson koncepciójának és ígéreteinek működésképtelensége.

Lehetetlen helyzet az Ír-szigeten

A Brexit-megállapodás legnehezebb része kétségkívül az ír helyzet rendezése volt. Írország már a 20. század elején elnyert függetlensége óta megosztott volt, a protestánsok által is lakott északi rész ugyanis az Egyesült Királyság része maradt, miközben a katolikus többségű déli rész önálló köztársaságként élt tovább. Csakhogy a rendezés egyáltalán nem volt mindenki számára kielégítő, Észak-Írországban is számtalan olyan ír maradt, aki szívesebben látna egy egységes Ír-szigetet, miközben az 1,9 milliós Észak-Írország lakóinak másik fele tökéletesen elégedett volt a brit unióval. A nacionalista érzelmű írek kisebbségben érezték magukat Észak-Írországban, és ennek hangot is adtak: a terrortámadások, véres utcai harcok évtizedeken át jellemezték az északír mindennapokat. Ennek a keserves helyzetnek sikerült pontot tenni a végére a Nagypénteki Egyezménnyel 1998-ban, amely szabad határátjárást biztosított Észak-Írország és Írország között. Az írek – éljenek északon vagy délen – így úgy érezhették, hogy nincs fizikai határ, ami a szigetet ketté szeli.

És ez a megoldás tökéletesen jól működött mindaddig, amíg Írország és az Egyesült Királyság is az EU tagja volt.

Abban a pillanatban ugyanis, amikor az Egyesült Királyság kilépett az Európai Unióból, kérdésessé vált, hogyan rendezik az ír sziget helyzetét. Megoldhatatlannak tűnt a probléma a fent vázolt eltérő nézőpontok miatt: ha a britek ragaszkodnak a szuverenitásukhoz, és nem kívánnak a közös piaci tagjai maradni (mert akkor azzal szinte teljes egészében lemondanak az önálló kereskedelem-politikáról és részben a szabályozáspolitikáról is, és még beleszólásuk sincs a közös ügyekbe), akkor elkerülhetetlenül visszaépül a fizikai határzár Észak-Írország és Írország között. A játék innentől kezdve ötszereplőssé vált:

Az Ír Köztársaság jelezte, hogy számukra ez tökéletesen elfogadhatatlan, és az EU magáévá tette a tagállama álláspontját.

jelezte, hogy számukra ez tökéletesen elfogadhatatlan, és az EU magáévá tette a tagállama álláspontját. Az EU -nak amellett, hogy kiáll az írek mellett védenie kell a közös piacát, így valamilyen határellenőrzés érdekében áll.

-nak amellett, hogy kiáll az írek mellett védenie kell a közös piacát, így valamilyen határellenőrzés érdekében áll. Az északír protestánsok számára az a fontos, hogy az Egyesült Királyság tagjai maradjanak, és az egységet ne érintse hátrányosan a Brexit-megállapodás.

számára az a fontos, hogy az Egyesült Királyság tagjai maradjanak, és az egységet ne érintse hátrányosan a Brexit-megállapodás. Az északír katolikusok pedig ugyanúgy a nyitott határok mellett érdekeltek, mint az írek, mert ez biztosítja a sziget egységét.

pedig ugyanúgy a nyitott határok mellett érdekeltek, mint az írek, mert ez biztosítja a sziget egységét. A brit fél számára pedig az a legfontosabb, hogy az ír nacionalisták kedélyeit lenyugtassa, de egyben biztosítsa az unionista északíreket a királyság integritásáról.

Akárhogy is nézzük tehát, a fenti érdekek közül egy bármilyen helyzetben sérülni fog.hiszen nem lehet, hogy egy határszakaszon egyszerre legyen szabad átjárás, de valósuljon meg az egységes európai gazdasági térség határellenőrzése is.

Az EU-val kötött Brexit-megállapodásban végül az északír unionisták érdeke sérült. Mivel az EU ragaszkodott a nyitott ír határhoz, és a britek sem szerették volna, ha az 1998 előtti véres korszak tér vissza, valamint az Egyesült Államok is felszólított a Nagypénteki Egyezmény tiszteletben tartására, az az egészen elképesztő kompromisszum született, hogy a fizikai határellenőrzést a brit-sziget és az ír-sziget között húzták meg, de facto kettészakítva ezzel az Egyesült Királyság egységes gazdasági területét. Mivel a két ír terület között szabad az átjárás, ezért már az Észak-Írországba belépő árukat ellenőrizni kell, és ha az az Ír Köztársaságba, azaz az Európai Unióba tart, akkor a brit félnek be kell szednie a vámot, és az összeget ki kell fizetnie az EU-nak. Az Unió ugyanis mégsem teheti meg, hogy vámot szed az Egyesült Királyság területén belül.

A megállapodás érthető módon nem tetszik az északír unionistáknak, akiket kevésbé zavarná az ír-szigeten visszaépített határ, mint az Észak-Írország és Nagy-Britannia közti, frissen kialakított vámhatár. A lépésnek súlyos következményei lettek, két északír kormány belebukott, és a helyi vállalatokra és hatóságokra adminisztratív terheket és többletköltségeket ró, a magánszemélyek csomagküldését is megnehezíti. A szigeten tüntetéshullám tört ki, a kikötő munkatársait halálosan megfenyegették az unionisták, a protestáns szervezetek és pártok a Brexit-megállapodás felmondására szólítottak fel. Akkor kissé érthetetlen volt, hogy Boris Johnson miért megy bele egy olyan megállapodásba, ami sérti országának területi integritását, és ezt a megállapodást miért ítéli „fantasiztikusan jónak”. Azóta kiderült, hogy a brit miniszterelnöknek talán egészen más tervei voltak.

Boris Johnson megoldotta a problémát, nem épp angol úriember módjára

Boris Johnson azzal az ígérettel vette át a kormányzást, hogy lezárja az akkor már fárasztóan elhúzódó Brexit-tárgyalásokat, és ehhez meg is kapta a történelmi felhatalmazást. Hogy a tárgyalásokat sikeresen lezárja, és kiharcolja maga számára a szükséges kompromisszumokat, bevállalta a vámhatár felállítását Észak-Írország és Nagy Britannai között. Johnson végül úgy állhatott ki a brit közvélemény elé, hogy elmondhatta magáról: az Egyesült Királyság politikai értelemben visszanyerte szuverenitását, és még emellé valamilyen korlátozott hatáskörű kereskedelmi egyezményt is sikerült tető alá hoznia az Európai Unióval, azaz részben a gazdasági károk mérséklése is sikerült neki.

Csakhogy ott maradt örökül az ír-helyzet, ami Észak-Írországban komoly feszültséget keltett. Aztán megtörtént, amitől talán Johnson kritikusai titkon tartottak, de őszintén nyíltan senki nem számított rá: mivel az új helyzet alapján Nagy Britannia és Észak-Írország között húzódik a vámhatár, és azt a brit hatóságoknak kell végrehajtania, így költséget ró rájuk, miközben sérti az északír állampolgárok és vállalatok érdekét,

a brit miniszterelnök egyszerűen kijelentette, hogy az északír-egyezményt nem tudják és nem is szándékozzák végrehajtani.

Ez több szempontból is érdekes. Először is az ilyen lépés explicit nemzetközi jogsértésnek számít, amire a modern jogállam és a szerződések szentségének szülőhazájának számító Egyesült Királyságban korábban nem sok példa volt. Másodszor viszont mélyen sérti az EU érdekét is: azzal ugyanis, hogy Írország (EU) és Észak-Írország (UK) között nincs határ, és effektíve Nagy Britannia és Észak-Írország között sincs, a brit termékek mindenféle mennyiségi vagy vámjellegű korlát nélkül érkezhetnek meg az Ír Köztársaságba, onnan pedig tovább az egész EU piacára. És ami a legszebb az egészben: mivel a vámhatárt brit területen kéne felállítani, az EU egyszerűen nem tehet semmit, hacsak nem emel határzárat Írország és Észak-Írország közé, amit az ír fél és a Nagypénteki Egyezmény miatt semmiképp nem tehet meg. Az EU természetesen jelezte, hogy az egyezmény újratárgyalásáról nem lehet szó, ezen felül viszont semmit nem tehet az egyoldalú szerződésszegés ellen.

A fentieket látva felvetődik a kérdés, hogy nem ez volt-e Boris Jonhson célja a legelső perctől kezdve? A miniszterelnök egy dolgot ígért: végrehajtja a Brexitet, és ezt meg is tette. Johnson meglepően könnyen fogadta el a britek számára szimbolikusan és praktikus szempontból is hátrányos Északír-mechanizmust, de már az aláírás pillanatában tisztában lehetett vele, hogy a végén majd egyoldalúan meg tudja szegni azt. Talán a rosszhiszeműség vádja vetülne arra, aki ilyennel gyanúsítja Boris Johnsont, ha nem lépett volna már a nemzetközi jogsértés mezejére korábban is: a brit kormány ugyanis még a kilépést követő kereskedelmi egyezmények időszakában előterjesztett egy törvényt, amely egyoldalúan felülbírálta az ír-mechanizmust, ugyanis a brit kormány szabadon adhatott volna kivételt bármelyik brit vállalatnak a határellenőrzés alól. Akkor a törvényt végül visszavonták, de ez volt az első komoly jel arra, hogy Johnsont a nemzetközi jogi normák megsértése sem téríti el attól, hogy elérje a kitűzött célt. A miniszterelnök magatartását egyébként nemcsak a nemzetközi közvélemény ítélte el, de a Konzervatív Párton belül is kisebb törést okozott. A legsúlyosabb politikai következményt viszont Johnson már elkerülte azzal, hogy tető alá hozta a Brexit-megállapodást, és minden jel szerint neki leginkább ez számított.

Mi a megoldás?

Johnson arra hivatkozva, hogy a mechanizmus ebben a formában végrehajthatatlan, kérte a mechanizmus újratárgyalását (tegyük hozzá, a britek meg sem nagyon próbálták azt hatékonyan végrehajtani, és már hónapokkal az életbe lépése előtt egyoldalúan meghosszabbították az átmeneti állapotot). Az EU három órán belül jelezte, hogy erről szó sem lehet, finoman emlékeztetve a brit miniszterelnököt, hogy pontosan tudta, mit ír alá az egyezmény vállalásakor. Ezen felül viszont meg van kötve az EU keze: ha a britek egyoldalúan felrúgják a mechanizmust, akkor az Uniónak nemzetközi bírósági eljáráson keresztül kell érvényesítenie az igazát, ami hónapokig, évekig tartó folyamat, és addig akadálytalanul özönlenének az uniós piacra a brit termékek (ebből a szempontból szerencse, hogy az Ír Köztársaság nem része a Schengeni övezetnek, mert így legalább a személyek szabad áramlása nem okoz konfliktust a felek között).

A lényeg viszont az, hogy milyen megoldást lehet találni a fennálló helyzetre, és a válasz az, hogy szinte semmilyet.

A megoldást ugyanis az északír-protokoll felállítása jelentette, amelyet a britek szemlátomást nem akarnak végrehajtani. Pedig az egy élhető állapot lehetne mindkét félnek, hogy feláll egy hatékony ellenőrző mechanizmus Nagy Britannia és Észak-Írország között, amennyiben az unionisták megtanulnak együtt élni a belső akadályokkal (az ellenőrző mechanizmus minősége és hatékonysága egyedül a brit féltől függ). Ha ez nem sikerül, akkor vagy az ír-északír határra kéne újra fizikai határt építeni, vagy újra kéne tárgyalni az egész Brexit-megállapodást. Egyik opció sem elfogadható a feleknek.

Természetesen nem kizárt, hogy Johnson valójában blöfföl, és végül nem fogja egyoldalúan felrúgni a megállapodást. Az EU már jelezte, hogy végül hajlandó asztalhoz ülni a britekkel ismét, de a megoldás felülvizsgálatára nem sok esély van. Az elképzelhető, hogy a britek végül kizsarolják, hogy az EU vállaljon nagyobb részt a brit belső határellenőrzésből (természetesen csak költségek szintjén, mert az uniós hivatalnokok brit területre lépése továbbra is elképzelhetetlen), de az sem kizárt, hogy végül technikai akadályokra hivatkozva nem fogja végrehajtani a megállapodást. De bármilyen végkifejlete is lesz a dolognak, azon a helyzeten már nem változtat, hogy Boris Johnson magatartása képes azt a tévképzetet elhitetni más vezetőkkel és a tömegekkel, hogy a Brexithez hasonló fajsúlyos döntések megúszhatók valós költségek nélkül, és a gazdasági fejlődés szempontjából is nélkülözhetetlen biztonságot garantáló nemzetközi joguralom egyoldalúan megkérdőjelezhető. Az a joguralom, amelynek kialakulásához a britek nagyon sokat tettek hozzá.

Címlapkép: Getty Images