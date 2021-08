Az AVL Hungary hatalmas erőbedobással építkezik Magyarországon - Zalaegerszegen új fejlesztőintézetet hoznak létre

Az AVL Hungary sikeresen vészelte át a koronavírus-járvány első három hullámát, munkavállaóinkat megtartottuk, érdi irodaházunk építését befejeztük, Zalaegerszegen és Kecskeméten zajló fejlesztéseink pedig rendben haladnak – jelentette ki Dirk Janetzko a Portfolio-nak adott interjújában. Az osztrák tulajdonban lévő autóipari kutatóvállalat vezérigazgatója beszélt arról is, hogy elkötelezettek Magyarország, azon belül pedig Zalaegerszeg iránt, ahol hamarosan egy hétmillió eurós beruházás keretében új fejlesztőintézetet létesítenek.

Az osztrák tulajdonban lévő autóipari kutatóvállalat, az AVL Hungary jelenleg öt helyszínen van jelen Magyarországon, milyen hatással volt a koronavírus-járvány a működésükre?

Mint sok más cégnél, nálunk is jelentős változásokat okozott a vírushelyzet. Kollégáink nagy része otthonról dolgozott, elmaradtak a szokásos rendezvényeink, összejöveteleink. A munkát azonban így is folytattuk, partnereinktől, megrendelőinktől pozitív visszajelzéseket kaptunk, nem hatott negatívan a változás a munkánk minőségére. Nem kellett elbocsátanunk egy munkavállalónkat sem a vírus miatt kialakult helyzet következtében, valamint a folyamatban lévő beruházásainkat is folytattuk.

2020-ban ezek közül a legfontosabb az új érdi irodaházunk építésének a befejezése volt.

A pandémia alatt számos vállalkozás döntött úgy az autóiparban, hogy a jövőre fókuszálva megvalósítja a már eltervezett, vagy éppen folyamatban lévő beruházásait. Mindez abszolút igaz az AVL Hungaryre is, hol tartanak most a fejlesztéseik?

Az AVL Hungary Kft. büszke arra, hogy a pandémia okozta változások ellenére nem állította le folyamatban lévő beruházásait, fejlesztéseit. Februárban elkészült új, 350 főt befogadó irodaházunk Érden, mely kényelmes és modern környezetet biztosít munkatársaink számára.

Zalaegerszegi és kecskeméti telephelyeinken folyó fejlesztéseink is rendben folytatódtak.

Hazánk iránti hosszú távú elkötelezettségüket jól mutatja az az újabb 7 millió euró értékű beruházás is, amely a ZalaZone járműipari tesztpálya mellett vette kezdetét. Melyek azok a kiemelt szempontok, amelyek igazán vonzóvá teszik Magyarországot, azon belül pedig Zalaegerszeget az önök számára?

Magyarország, ezen belül Zalaegerszeg azért vonzó cégünk számára, mert amellett, hogy képzett és motivált munkaerő áll rendelkezésre, a zalaegerszegi tesztpálya nyújtotta széles körű lehetőségeket is ki tudjuk használni, rendelkezésre áll az ADAS fejlesztésekhez szükséges 5G hálózat, illetve Zalaegerszeg megközelíthető távolságban van Budapesttől, Érdtől és grazi központunktól egyaránt.

Belsőégésű motorok, hibrid- és elektromos hajtásláncok, valamint önvezető technológiák kutatás és fejlesztésével egyaránt foglalkoznak. Az új beruházás megvalósítását követően pontosan milyen tevékenységeket végeznek majd Zalaegerszegen?

Zalaegerszegen az eddigiekhez hasonlóan elsősorban járműtesztelést fogunk végezni, amely magába foglalja a hajtáslánctesztelést és a teljesjármű tesztelést is, mind közúton, mind tesztpályán. Fontos része cégünk ottani tevékenységének az ADAS és önvezető technológia fejlesztés- és tesztelés. Ezek a tesztelések főként az AVL ZalaZONE tesztpályán történnek, NCAP standardok és GSR előírások alapján, ügyfeleink igényeinek megfelelően. A harmadik féle fontos tevékenység, amit itt végzünk, a járműdinamikai rendszerek (fék- és kormányrendszerek) tesztelése, amely szintén a tesztpályán történik.

A mostani tervek szerint a fejlesztőintézetük, amely 150 új munkahelyet teremt, 2022 februárjában elkészül és májustól birtokba is vehetik. Milyen típusú tudásra lesz szüksége annak, aki önéknél kíván dolgozni?

Fejlesztő- és tesztelő mérnököket keresünk majd Zalaegerszegre, illetve tesztsofőrökre, szerelőkre és méréstechnikusokra is nagy szükségünk lesz majd. Jelenleg 30 fő dolgozik ezen a telephelyünkön, ezt a létszámot szeretnénk majd évente megduplázni, amíg el nem érjük az új irodában a teljes kapacitást.

A járműiparban is jelentős problémát okoz a vállalatok számára a szakemberhiány. Honnan tudják majd biztosítani a megfelelő számú és kellő tudással rendelkező szakembergárdát?

A pandémiát követően azt tapasztaljuk, hogy fellendült a munkaerőpiac.

Természetesen mi is használjuk toborzási célokra a piacvezető álláskeresési portálokat, de emellett szoros kapcsolatot alakítottunk ki számos egyetemmel, hogy már időben felfigyeljünk az új tehetségekre, akiket gyakornokként vagy duális diákként alkalmazunk.

Nagyon népszerű munkatársajánlási programunk is, amelynek keretében bármely kolléga számára adott a lehetőség, hogy ajánlhassa ismerőseit a betöltetlen pozíciókra. Fontos számunkra a meglévő és az új kollégáink képzése is, melyet itthon és külföldi partnereinknél tudunk biztosítani.

Milyen juttatási csomagra számíthat egy frissdiplomás, illetve egy szenior fejlesztő az AVL Hungary zalaegerszegi kutatóközpontjában?

Minden kollégánknak jár a próbaidő után az AVL CAFI béren kívüli juttatás, ezen kívül magánegészségügyi ellátást, balesetbiztosítást, munkába járási költségtérítést, telekocsi bónuszt nyújtunk. Munkatársaink rugalmas munkaidőbeosztásban dolgoznak, amely keretében lehetőség van az otthoni munkavégzésre is. Kollégáink fejlődését mentor programmal, nyelvtanfolyamokkal, készségfejlesztő- és szakmai tréningekkel támogatjuk. Érdi központunkban dolgozó kollégáinkat relax- és fitness szoba segít a kikapcsolódásban, az iroda épületben kávézó és étterem áll rendelkezésre, emellett céges shuttle busz járatokat biztosítunk Budapestről Érdre és vissza.

Annak érdekében, hogy a zalaegerszegi járműipari tesztpálya kihasználtsága minél előbb elérje a kívánat szintet, a magyar állammal közösen létrehozták az AVL-ZalaZONE Kft.-t, amely az értékesítési feladatokért felel. Milyen szolgáltatásokat kínálnak annak érdekében, hogy a ZalaZone még vonzóbb célpont legyen az autóipari vállalatok számára?

A ZalaZONE tesztpályán nemcsak a hagyományos járműdinamikai tesztek elvégzése lehetséges, hanem az önvezető és elektromos járművek validációs méréseit is végre lehet itt hajtani. A rendelkezésre álló pályaelemek között van a dinamikai felület, amely lehetőséget biztosít a nagysebességű manőverek biztonságos körülmények között történő elvégzésére, a fékfelületek, amelyeken különböző súrlódási körülmények mellett lehet tesztelni a járműveket, és a nagysebességű pálya, amely lehetővé teszi, hogy 200km/óra körüli sebességtartományban végezzenek biztonságosan teszteket.

Egyedülálló modul a zalaegerszegi tesztpályán a Smart City, amelyen városi közlekedési körülmények tesztelésére van lehetőség, a legfejlettebb kommunikációs technológiák használata mellett.

Véleménye szerint a pandémia milyen hatással lehet a zalaegerszegi tesztpálya működésére, európai szerepére?

Meggyőződésünk, hogy a zalaegerszegi tesztpályának egyre növekvő szerepe lesz Európában.

A pandémia idején a határzárások miatt kevesebb megrendelésünk érkezett, mint amivel előzetesen számoltunk, de még mindig több, mint az európai nagy tesztpályákra, amelyeket hónapokig nem volt lehetséges használni. Ily módon sikerült új ügyfeleket is szereznünk.

A koronavírus-járvány, illetve annak megfékezése érdekében hozott szigorú intézkedések hatására korábban jelentősen visszazuhant a nagy riválisnak számító olaszországi és spanyolországi tesztpályák kihasználtsága. A járványnak lehet egy olyan pozitív hozadéka hosszútávon, hogy a vállalatok inkább Magyarországon tesztelnek majd az említett országok helyett?

Bízunk benne, hogy azok a megrendelők, amelyek a pandémia idején a ZalaZONE-t választották, a továbbiakban is szívesen jönnek hozzánk tesztelni, eddig szerencsére minden jel erre mutat.