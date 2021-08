Lengyel miniszter: Nem kell bármi áron az EU-ban maradnunk

Lengyelországnak nem kell bármi áron az EU-ban maradnia – mondta az ország igazságügyi minisztere az Európai Bizottság által megszabott határidőre reagálva.

Az Európai Bizottság augusztus 16-áig adott időt Lengyelországnak arra, hogy összehangba hozza igazságszolgáltatási rendszerének szabályozását az Európai Bíróság július 15-ei döntésével, egyúttal bírságot is kilátásba helyezett arra az esetre, ha nem tartja magát ehhez a lengyel kormány.

Zbigniew Ziobro igazságügyi miniszter az Európai Bizottság eljárását most zsarolásnak nevezte, és kijelentette: Lengyelországnak nem kell bármi áron az Európai Unióban maradnia – számolt be a Financial Times. Egyúttal arról is beszélt, hogy az Európai Bíróság „gyarmatosító mentalitással” rendelkezik.

Szerinte ha az igazságszolgáltatás ügyében meghátrál a lengyel kormány, akkor más területeken is meghátrálásra kényszeríthetik, mint például a melegjogok kérdése. Arról beszélt, hogy bármi áron meg kell védeni Lengyelország autonómiáját és pozícióját az EU-n belül, de nem kell Lengyelországnak bármi áron az EU tagjának maradnia.

