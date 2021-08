A koronavírus-járvány vethet véget a háborúnak - Kim Dzsongun elindul a megbékélés útján?

Látványos mozgolódás zajlik a Koreai-félszigeten, miután nemrég helyreállították a Szöul és Phenjan közötti forró drótot, a két ország vezetője pedig már egy ideje intenzív levelezést folytat az észak- és dél-koreai viszony normalizálásáról. Kim Dzsongunt a gazdasági nehézségek motiválhatják a közeledésre, míg Mun Dzsein politikai pályáját szeretné megkoronázni a két ország közötti kapcsolat javításával. A történelmi tapasztalatok azonban azt súgják, hogy igen kétséges a valódi áttörés a felek között. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne létezne egy olyan forgatókönyv, amely elviekben képes lenne rendezni a félszigeten uralkodó állapotokat.

Az utóbbi napokban érdekes fejleményeknek lehettünk szemtanúi a Koreai-félszigeten. Ennek első jele az volt, hogy helyreállították a korábban megszakított forródrótot Szöul és Phenjan között. Ezt követően kiderült, hogy Észak- és Dél-Korea egyeztetéseket folytat a tavaly lerombolt koreai kapcsolattartó iroda újranyitásáról, amely közvetlen kommunikációs csatornát biztosított a két nemzet számára.

Mint kiderült, Mun Dzsein dél-koreai elnök és Kim Dzsongun észak-koreai vezető már április óta intenzív levelezést folytat egymással a két ország közötti kapcsolat javítása céljából és az sem kizárt, hogy a jövőben a két vezető újra személyesen találkozhat egymással.

Az nem kérdéses, hogy egy valódi javulás a két ország kapcsolatában teljesen újrahangolná a térségben uralkodó állapotokat. Éppen ezért érdemes figyelembe venni az eddigi rendezési kísérleteket és a mostani gesztusok hátterében meghúzódó okokat.

A majdnem sikeres tárgyalások

A két Korea közötti viszony már megalapításuk óta nyugodtan jellemezhető ellenségesként, amelyet jól mutat, hogy a koreai háború 1953-as vége óta nem sikerült békeszerződést kötniük, csupán egy tűzszünetet, amely azt jelenti, hogy hivatalosan még mindig hadban állnak egymással.

Bár Dél-Korea védelmét biztosítja legfontosabb szövetségese, az Egyesült Államok, az északi szomszéd fegyverkezése folyamatos fenyegetést jelent Dél-Koreára nézve, főleg miután Észak-Korea nukleáris programot is indított.

A dél-koreai és amerikai külpolitika legfőbb célja innentől kezdve annak elérése, hogy megállapodás szülessen Észak-Korea nukleáris fegyvereinek leszereléséről és rakétaprogramjának leállításáról.

2019-ben sokáig úgy is tűnt, hogy a három ország érdemi áttörést tud elérni e tekintetben, több mint egy évtized után először nyújtott kezet egymásnak Észak- és Dél-Korea vezetője, de még maga Donald Trump is találkozott Kim Dzsongunnal, ráadásul nem is egy alkalommal.

Donald Trump és Kim Dzsongun találkozója Hanoi-ban. Fotó: Fehér Ház/Wikimedia Commons

A tárgyalások azonban megakadtak, Észak-Korea pedig 2019 júniusában ismét rakétakísérletekkel kezdte el borzolni a kedélyeket a folytatódó amerikai-dél-koreai hadgyakorlatok elleni tiltakozásképpen. Decemberben pedig Észak-Korea közölte, hogy a nukleáris leszerelés már nem szerepel az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokon, és hosszú megbeszélésekre sincs szükség Washingtonnal.

Észak-Korea ráadásul déli szomszédjára is megorrolt, 2020-ban például látványosan lerombolta a közös határon létesített kapcsolattartó irodát, sokáig pedig úgy tűnt, hogy nem is történik majd elmozdulás ebből az állapotból, egészen mostanáig.

Miben más a mostani helyzet?

A két Korea közötti viszonyt mindig is nehéz volt értelmezni, döntően azért, mert az észak-koreai rezsim szándékai és motivációi általában rejtve maradnak a nyilvánosság elől, az utóbbi hónapok eseményei azonban árulkodóak lehetnek e tekintetben.

Az észak-koreai gazdaság már évtizedek óta súlyos válságban van, amelyben egyszerre játszott szerepet a rossz irányítás és a nyugati országok által kivetett szankciók. Ráadásul a koronavírus-járvány következtében egyetlen számottevő kereskedelmi partnerével, Kínával is le kellett zárni a közös határt, a két ország közötti kereskedelem így 2020-ban 80 százalékkal csökkent. Mivel az észak-koreai kereskedelem közel 90 százaléka Kínával bonyolódik le, a lezárás gyakorlatilag összeroppantotta az észak koreai gazdaságot és éhezéssel fenyeget. Maga Kim Dzsongun is elismerte egy júniusi beszédében, hogy a „feszes” élelmiszerellátási helyzettel szükséges lesz kezdeni valamit Észak-Koreában. A nehéz gazdasági helyzet ráadásul arra kényszerítette az országot, hogy a fegyverkezést is időlegesen háttérbe szorítsa.

A közeledés igen fontos a dél-koreai elnök számára is, aki célul tűzte ki, hogy érdemi javulást ér el Észak- és Dél-Korea viszonyában, az eredményeket viszont hiányolja a közvélemény, Mun pedig ciklusának utolsó évében van, tehát nem maradt sok ideje teljesíteni az ígéreteit.

A két Korea vezetőinek történelmi találkozója a közös határon fekvő panmindzsonban. Fotó: Korea Summit Press Pool/Getty Images

A Biden-kormány számára sem közömbös a kérdés. Ugyan az új amerikai vezetés még nem közölte, milyen politikát kíván folytatni a régióban, azt azonban világossá tették, hogy addig nem oldják fel az Észak-Korea elleni szankciókat, amíg a phenjani vezetés nem tesz egyértelmű lépéseket a nukleáris leszerelés érdekében.

Észak-Korea azonban jelezte, hogy az ellene hozott nemzetközi szankciók feloldását szabja a tárgyalások megkezdésének feltételéül.

Ezen belül többek közt a fémek, valamint a finomított üzemanyagok exportját és importját tiltó intézkedések visszavonását követeli, de kérték továbbá az olyan termékekre kirótt szankciók feloldását, mint az öltönyök vagy drágább alkoholos italok. Legutóbb pedig Kim Dzsongun húga, Kim Jodzsong nyilatkozott úgy, hogy az amerikai-koreai hadgyakorlatok megtartása aláásná a két Korea közötti viszony normalizálására irányuló próbálkozásokat.

BORÍTÉKOLHATÓ TEHÁT, HOGY NEM LESZ KÖNNYŰ A MEGEGYEZÉS, SŐT AZ IS KÉRDÉSES, HOGY FOLYTATÓDIK-E A KÖZELEDÉSI KÍSÉRLET. EZ AZONBAN FELVETI AZT A KÉRDÉST, HOGY ELKÉPZELHETŐ-E EGYÁLTALÁN EGY OLYAN FORGATÓKÖNYV, AMELY KÉPES LEHET RENDEZNI A FÉLSZIGETEN URALKODÓ ÁLLAPOTOKAT.

Lehetséges forgatókönyv

Bár a Koreai-félsziget kérdése már évtizedek óta megoldatlan, a Foreign Affaires egyik elemzése kísérletet tett arra, hogy felvázoljon egy olyan forgatókönyvet, amelynek nyomán akár hosszútávú béke is megvalósulhat a felek között.

Az elemzés szerint ehhez először az Egyesült Államok és Dél-Korea közötti szövetséget kell megerősíteni, ennek pedig már vannak látható jelei. Az Egyesült Államok például nagy mennyiségben küldött koronavírus elleni vakcinákat Dél-Koreának, de közös vakcinafejlesztési projektekről is megegyeztek. Emellett az Egyesült Államok nemrég feloldott minden olyan korlátozást Dél-Koreával szemben, amelyek a koreai hadsereg által használt ballisztikus rakéták hatótávolságára vonatkoztak.

Az elemzés szerint kulcsfontosságú az is, hogy az együttműködés az Egyesült Államok és Dél-Korea között kormányokon átívelő legyen, hogy se Észak-Korea, sem pedig legközelebbi partnere, Kína ne tudjon profitálni az esetleges ellentétekből.

A szövetség megerősítése után következhetne egy közös Észak-Korea-politika kialakítása a „stratégiai óvatosság” elve mentén.

Ez azt jelenti, hogy az amerikaiak és a dél-koreaiak csak akkor tesznek engedményeket az észak-koreaiak felé, ha a minimális kölcsönös bizalom már fennáll a felek között. A Foreign Affaires szerint a legkönnyebb módszer a gazdasági segítségnyújtáson keresztül vezet, ugyanis a phenjani rezsim túlélését is elsősorban gazdasági tényezők fenyegetik.

Első körben humanitárius támogatások, például élelem- és gyógyszerszállítmányok érkezhetnének Észak-Koreába akár az ENSZ-en keresztül, a nukleáris leszerelés és a tárgyalások megkezdésének feltételeként. Egyúttal az amerikaiak és a koreaiak részéről megfontolandó lépés lehetne, ha beszüntetnék a hadiállapotot Észak-Korea irányába, amely nem lenne egyenlő a békekötéssel. Ez nagyban csökkenthetné a Phenjan által mindig emlegetett biztonsági bizonytalanságot. Ha a tárgyalások sikerrel járnak, következhetne a második fázis, amelynek keretein belül az Egyesült Államok különböző befektetési alapok vagy hosszú lejáratú kamatmentes hitelek útján beszállhatna az észak-koreai gazdaság finanszírozásába. Ezzel két legyet üthetne egy csapásra, hiszen egyszerre növekedne a bizalom Amerika és Észak-Korea között és a kínai befolyást is sikerülne visszaszorítani. Ezzel párhuzamosan az elemzés javaslata szerint egy szabadkereskedelmi egyezmény megkötése is kívánatos lenne a két Korea között, amely tovább mélyítené az integrációt. Ha pedig ez a fázis is sikeres, illetve meggyőző bizonyíték van arra vonatkozóan, hogy Észak-Korea valamennyi atomfegyverét megsemmisítette, megvalósulhat a koreai háborút hivatalosan lezáró békekötés is.

A fenti elemzés természetesen csak egy forgatókönyv, amelynek realitása számos további tényezőtől függ, az azonban világos, hogy a tartós béke megteremtése érdekében szükséges lesz teljesíteni valamennyi fázist, a kérdés csak az, hogy ez hány évig fog tartani.