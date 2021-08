A semmiből tör előre az újabb sztárpolitikus - Véget érhet Németország legrégebbi pártjának vesszőfutása?

A szeptemberben esedékes német választás kampánya bővelkedik az érdekes fejleményekben. Ezek közé tartozik az SPD utóbbi hetekben látott erősödése, amelyben kiemelt szerepe van a kancellárjelöltjük, Olaf Scholz személyének. Scholz ugyanis jelenleg sokkal népszerűbb, mint saját pártja és a kancellárjelöltek versenyét is vezeti. Az SPD nem véletlenül Scholzra építette a kampányát, amely kockázatos lépés ugyan, de a CDU és a Zöldek további gyengülése esetén nem várt fordulatokat eredményezhet a majdani koalíciós tárgyalások során, ahol az SPD akár nevető harmadik is lehet.

Bár az utóbbi hónapok hírei a német választások kapcsán elsősorban a CDU-ról és a Zöldekről szóltak, az utolsó hetekben érdemes figyelmet fordítani az SPD erősödésének is. Németország legrégebbi pártjára ugyanis az utóbbi időkben rájárt a rúd, míg a 2000-es évek elején még ők vezették az országot 40 százalékos támogatottsággal, mára csupán a harmadik legnépszerűbb pártnak számítanak évek óta trendszerűen csökkenő szavazóbázissal. Ebben nem kis szerepe van annak, hogy az utóbbi 20 évben a párt 3 cikluson keresztül vett részt egy CDU vezette nagykoalíciós kormányban.

Egyrészt a közös kormányzás következtében az elmúlt években a párt jobbra tolódott a kiábrándult baloldali szavazók pedig főleg a Zöldeknél csapódtak le. Az SPD emellett a kisebbik koalíciós partnerek klasszikus csapdájába esett, amely szerint a kormány sikereit inkább általában a nagyobbik kormánypárthoz kötik, a népszerűtlen intézkedések azonban gyakran mindkét pártra ráégnek.

Most azonban úgy tűnik, éppen a kormányzati tapasztalatból húzhat hasznot az SPD, elsősorban kancellárjelöltje, a jelenlegi pénzügyminiszter és alkancellár, Olaf Scholz személyében, aki pár héttel a választások előtt magabiztosan vezeti a népszerűségi listákat.

Az SPD nem is csinál titkot abból, hogy szinte teljes mértékben Scholz személyére építi fel a kampányát. A párt kampányszövege is ezt illusztrálja, amely úgy hangzik, hogy „Scholz packt das an”, azaz „Scholz megoldja”.

A technokrata jelölt

Scholz hosszú politikai karriert tudhat magáénak, már 1998 óta tagja a Bundestagnak. Előtte saját ügyvédi irodáját vezette Hamburgban, amely főként az üzleti szektort érintő ügyekre specializálódott. 2002-ben már saját pártjának főtitkári tisztségét töltötte be, amikor még az SPD kormányozta Németországot Gerhard Schröder kancellársága alatt. Scholz ekkor azt a feladatot kapta, hogy védje meg a szövetségi kormány vitatott Agenda 2010 nevű programját, amely a munkaerőpiac liberalizálására, valamint a jóléti kiadások visszanyesésére irányult és mind az SPD-n belül, mind pedig azon kívül igen megosztó volt.

Scholzról ekkoriban alakult ki a pragmatikus bürokrata képe, amely a mai napig hol pozitívan, hol pedig negatívan hat a kancellárjelölt megítélésére.

Az SPD azonban elveszítette a 2005-ös szövetségi választást és Angela Merkel vezetésével alakult új kormány Berlinben. Scholz politikai pályája ezután is folytatódott, volt többek között szociális és munkaügyi miniszter az első Merkel-kormányban, de Hamburg városának polgármesteri tisztségét is éveken át töltötte be. A szövetségi kormányba végül 2018-ban tért vissza, amikor az új nagykoalíciós kabinetben a pénzügyminiszteri, valamint az alkancellári pozíciót kapta meg.

Olaf Scholz (b), Angela Merkel (k) és Horst Seehofer (j) a legutóbbi nagykoalíciós megállapodás aláírásakor. Fotó: Sandro Halank/Wikimedia Commons

Scholz ezt követően igyekezett átalakítani a róla kialakult képet, tompítani annak technokrata karakterét és közelebb kerülni a választókhoz. Ennek jegyében meg is mérette magát az SPD társelnöki tisztségéért folytatott küzdelemben, de alulmaradt a párt balszárnyába sorolható Norbert Walter-Borjansszal és Saskia Eskennel szemben. Scholzot ugyanis legtöbben az SPD konzervatív csoportjához kötik, mivel nem híve a szigorú költségvetési politika feladásának, illetve az állami kiadások nagyarányú növelésének.

A PÁTVEZETŐI SZÉKET UGYAN NEM SIKERÜLT MEGSZEREZNI, A KANCELLÁRJELÖLTI POZÍCIÓT AZONBAN IGEN, EZ PEDIG A FRISS MÉRÉSEKET LÁTVA JÓL IS JÖTT AZ SPD-NEK.

Miért ennyire népszerű?

Bár Németországban a kancellárt nem közvetlenül választják, így a személyes népszerűségi mutatók jóval kevésbé befolyásolják a választást, hatásuk mégis jelentős lehet.

Az SPD-s Helmut Schmidtet például főként azok a politikai középhez tartozó szavazók juttatták a kancellári székbe, akik egyébként nem szimpatizáltak az SPD politikájával, Schmidt személyes népszerűsége azonban ezt képes volt ellensúlyozni. Scholz is Schmidthez hasonlóan egy mérsékelt jelöltnek tekinthető, amely a társelnöki székért folytatott versenyben ugyan nem vált előnyére, a szövetségi választáshoz közeledve azonban éppen hogy ebből tud profitálni.

Nagy kérdés továbbá, hogy az SPD képes lesz-e aktivizálni az úgynevezett fotelszavazókat, akik korábban ugyan rendszeresen az SPD-re szavaztak, de az utóbbi években inkább távol maradtak a választástól abban a tudatban, hogy annak eredménye nem jelent érdemi változást. Ahhoz, hogy ezek a szavazók felálljanak a fotelből elengedhetetlen egy olyan jelölt, aki képes esélyesként feltüntetni magát a kancellári hivatal elnyerésére, erre pedig Scholz akár alkalmas is lehet.

Népszerűsége szempontjából jól jött Scholznak a pénzügyi tárca vezetése is a koronavírus-járvány alatt.

Scholz ugyanis több millió euró értékben pumpált forrásokat a gazdaságba, amely egyrészt árulkodik arról, hogy a bizonyos helyzetekben képes korrigálni a politikáját és alkalmazkodni a változó helyzetekhez, másrészt pedig pozitív képet alakítottak ki Scholzról, mivel a gazdasági mentőcsomagok pozitív hatásait is a személyével azonosították. Az SPD ráadásul belengette az óránkénti minimálbér 9,5 euróról 12 euróra történő emelésének ígéretét megválasztásuk esetén, amellyel vélhetően az alacsonyabb jövedelmű szavazók bizalmát szeretnék elnyerni.

Érdemes azt is megvizsgálni, hogy Scholz miért teljesít ilyen jól a népszerűségi méréseken a többi jelölttel összevetve. Az egyik ok az államigazgatási tapasztalat lehet. Scholz ugyanis az egyetlen jelölt, aki miniszterként vett részt a szövetségi kormány munkájában, ráadásul nem is egyszer. A CDU-s Armin Laschet csak tartományi szinten bír kormányzati tapasztalattal, a Zöldek részéről induló Annalena Baerbock pedig még nem vett részt kormányzati munkában.

Emellett Scholz az egyetlen jelölt a hármójuk közül, akinek sikerült elkerülnie a személyét érintő botrányokat és sokkal inkább a kormányzati munkára koncentrált, hogy megbízható vezető benyomását keltse.

Laschetnek már jelölése pillanatától problémát jelentettek a saját népszerűségi mutatói, az utóbbi hetekben azonban kétszámjegyű visszaesést produkált a CDU-s politikus. A hirtelen jött népszerűségvesztés hátterében egy közelmúltbeli áradások nyomán kirobbant botrány áll. Laschet ugyanis az egyik árvíz sújtotta helyszínen éppen akkor nevetgélt látványosan a háttérben munkatársaival, amikor Frank-Walter Steinmeier köztársasági elnök együttérzését fejezte ki a természeti csapás érintettjeinek, az esetről ráadásul felvétel is készült. Baerbock sem úszta meg a botrányokat, annak ellenére, hogy jelöltsége bejelentésének időszakában a Zöldek még a CDU-t is előzték a közvélemény-kutatásokon. Ahogy azonban nagyobb figyelem terelődött Baerbockra, úgy derült egyre inkább fény a kancellárjelölt hibáira. Ellentmondásokat fedeztek fel a hivatalos önéletrajzában, többen támadták, amiért a pártjától kapott bónuszról nem nyilatkozott a Bundestagnak, de még plágiumgyanúba is keveredett saját könyve kapcsán.

A FENTI TÉNYEZŐK ALAPVETŐEN TÉPÁZTÁK MEG LASCHET ÉS BAERBOCK SZEMÉLYES NÉPSZERŰSÉGÉT, AMELY KIHATOTT A PÁRTJAIK TÁMOGATOTTSÁGÁRA IS. AZ SPD ÉS SCHOLZ PEDIG VÉLHETŐEN EZT A HELYZETET AKARJA KIHASZNÁLNI.

Hogy állnak a pártok?

Továbbra is nyitott kérdés, hogy egy kancellárjelölt, aki népszerűbb saját pártjánál és a többi jelölttel összehasonlítva is, képes lehet-e megfordítani a választást. Ehhez érdemes a pártok jelenlegi támogatottságára pillantani. Friss mérések alapján továbbra is a CDU vezet, de támogatottsága csökkenő tendenciát mutat. A második helyen állnak a Zöldek, akik szintén nem tudták növelni a szimpatizánsaik számát.

Ha ez a trend folytatódik, az jelentős hatást gyakorolhat a választást követő koalíciós tárgyalásokra.

Ha ugyanis a CDU és a Zöldek nem szereznek elegendő mandátumot egy kétpárti, fekete-zöld koalíció felállítására, valamint ha ebben az esetben nem sikerül például az utóbbi hetekben erősödő FDP-t bevonni harmadikként egy úgynevezett Jamaica-koalícióba, elviekben megnyílhat az út az SPD és Scholz előtt a CDU hatalomból történő kiszorítására.

Ezt egy közlekedési lámpa koalíció névre keresztelt összefogás tudná elérni, amelyben az SPD, az FDP és a Zöldek vehetnének részt.

Bár a kormányzóképes többség valószínűleg meglenne, ezen koalíció realitása igen kétséges, mivel a piacpárti FDP ideológiai okokból vélhetően hamarabb bólintana rá egy Jamaica-koalícióra.

Ennek ellenére a konzervatívok aggodalma érezhető, Markus Söder CSU-elnök például a napokban kijelentette, hogy az uniópártoknak nagyon ügyelni kell arra, hogy a közlekedési lámpa névre keresztelt felállásnak ne legyen meg a kellő mandátuma egy lehetséges kormányalakításhoz.

Címlapkép forrása: Maja Hitij/Getty Images