Mesterségesen hozhatták létre a koronavírust, de a nagyhatalmak maszatolása miatt ezt sosem fogjuk megtudni

A múlt héten nagy vihart kavart egy részletes jelentés az amerikai Kongresszusból, amely de facto megvádolja Kínát azzal, hogy mesterségesen hozták létre a világjárványt okozó SARS-CoV-2-t és egy véletlen baleset során elszabadult a fertőzés a kísérleteknek otthont adó vuhani laborból. Kína nemhogy nem ismerte el „bűnösségét,” de saját eredet-elmélettel álltak elő, melyben azzal vágnak vissza az Egyesült Államoknak, hogy szerintük a marylandi Fort Detrickben fejlesztették ki az új koronavírust és amerikai katonákkal vitették be Kínába. Egyértelműen látszik, hogy a két rivális nagyhatalom igyekszik egyfajta diplomáciai fegyverként felhasználni egymás ellen a koronavírus labori eredetének elméletét, ennek köszönhetően pedig valószínűleg sosem tudja meg a világ, honnan származik ténylegesen a SARS-CoV-2.

Amerika egyre biztosabb a laboratóriumi eredetben

A Vuhani Virológi Intézet homlokzata. Fotó: Kyodo News via Getty Images

Még idén májusban nyilatkozott úgy Joe Biden amerikai elnök, hogy az Egyesült Államok hírszerzési szervei két lehetséges eredet-forrást azonosítottak a világjárványt okozó új koronavírus kapcsán: a természetes forrást, vagyis az állatokról való emberre terjedést, illetve a mesterséges, laboratóriumi eredetet.

Akkor az elnök azt mondta: az egyik elmélet valószínűbb a másiknál, de nem mondta meg, hogy konkrétan melyikre gondolt. 90 napot adott akkor a hírszerzési szerveknek, hogy álljanak elő bizonyítékokkal a járvány eredetét illetően. Ez a 90 nap hamarosan lejár.

Az elmúlt hetek fejleményei alapján már nagyon úgy tűnik, hogy az amerikai politikai elit és hírszerzés is a laboratóriumi eredetet tartja valószínűbbnek.

Az amerikai hírszerzési szervek nemrég állítólag megszereztek egy hatalmas kínai genetikai adatbázist is – valószínűleg egy hackertámadás segítségével – melynek vizsgálata jelenleg folyik. Az adatok feldolgozása hosszabb idő lehet, hiszen nem csupán jelentős számítógépes erőforrás kell a gigantikus mennyiségű adat értelmezéséhez, hanem emberi oldalról olyan szakértők is kellenek, akik jól beszélnek mandarin szaknyelven. A vizsgálat elsősorban azt hivatott kideríteni, hogy manipuláltak-e kínai tudósok a természetben fellelhető koronavírusokat, illetve hogy mekkora egyezést mutat a világjárványt elszabadító, eredeti vuhani koronavírus-törzs esetleges labori mintákkal.

A Republikánus Párt – Joe Biden Demokrata Pártjának belpolitikai ellenzéke – egy lépéssel előrébb ment a múlt héten: a Képviselőház külügyi bizottságának tagjai egy

részletes jelentést publikáltak, melyben szinte tényként közlik közvetett bizonyítékok alapján, hogy a SARS-CoV-2 genetikai manipuláció eredménye, a vírus a Vuhani Virológiai Intézetből szabadult el és Kína a WHO, illetve amerikai tudósok segítségével megpróbálta elrejteni a labori eredet nyomait.

A Republikánus jelentés, bár komoly nemzetközi médiavisszhangot keltett, kevésbé lehet mérvadó a nemzetközi diplomáciában, mint a kormány és a titkosszolgálatok konklúziói. Ettől függetlenül az látszik belőle, hogy mindkét amerikai nagypárt komolyan foglalkozik a labori eredettel és nyomást akar gyakorolni Kínára és a nemzetközi szervezetekre is, hogy a koronavírus eredetét kivizsgálják.

Azt is érdemes megjegyezni, hogy Joe Biden szinte minden intézkedést eltörölt, melyet elődje, Donald Trump hozott és elnöki rendelettel törölni tudott, a Kínával szembeni nyomásgyakorlás viszont nemhogy maradt, de egyes vélekedések szerint még fokozódott is.

Kína saját elmélettel vág vissza

Ellenőrzőpont a marylandi Fort Detrick bejáratánál. A kép 2002-ben készült, még a régi, M81-es mintájú egyenruha látható rajta. Fotó: Alex Wong/Getty Images

Kína természetesen mindent tagad, amit az Egyesült Államok tisztségviselői állítanak a labori eredettel kapcsolatosan, sőt, saját eredet-elméletet kezdtek el terjeszteni, melyben igyekeznek minden felelősséget Amerikára hárítani.

Zsao Lidzsian, a Kínai Külügyminisztérium szóvivője a napokban sajtótájékoztatót tartott arról, hogy megállapításuk szerint

a világjárványt okozó SARS-CoV-2 az amerikai Marylandben található Fort Detrick egyik hírhedt katonai laborjából származik.

A szóvivő azt állította: a járványt a 2019 őszi Katonai Világjátékok alkalmával amerikai katonák hordozták be Kínába.

Zsao Lidzsian egyszerre arra is felszólította az Egészségügyi Világszervezetet (WHO), hogy vizsgálják meg Fort Detricket és az Észak-Karolinai Egyetem laborjait is.

Rövidesen a kijelentés után a Kommunista Párt televíziójában, a CCTV-ben lement egy témával foglalkozó dokumentumfilm, melynek címe az volt, hogy „Fort Detrick sötét titka.” A filmet 420 millióan nézték meg, többnyire webes csatornákon.

A Kínai Kommunista Párt nemzetközi propaganda-csatornája, a CGTN Youtube-ra is feltöltött egy videót, amely Fort Detrickkel foglalkozik, hogy a nemzetközi közvéleményt az oldalukra állítsák:

Emellett több kínai kormányzati forrás is egy olasz lapra hivatkozva azt kezdte el terjeszteni, hogy Olaszországba is amerikai katonák vitték be a vírust egy véradási programon keresztül.

Politikai fegyver lesz a laboratóriumi eredet

Sí Zsengli, a Vuhani Virológai Intézet vezetője, az Egyesült Államok szerint a koronavírusokhoz kapcsolódó kutatások kulcsembere. A kínai biológus a mai napig befolyásos járványügyi és közéleti szereplő Ázsiában. Fotó: Hou Yu/China News Service via Getty Images

A mostani diplomáciai üzengetésből már látszik az, hogy mindkét rivális nagyhatalom igyekszik a másik nemzetközi befolyásának ellehetetlenítésére és saját érdekszférájának növelésére felhasználni a koronavírus eredetével kapcsolatos vizsgálatot, miközben mindkét nagyhatalom úgy tünteti fel saját magát, mint a járvány elleni nemzetközi küzdelem élharcosa.

Ennek a hozzáállásnak pedig egy lényeges következménye lesz az átlagemberre nézve: valószínűleg sosem fogjuk 100%-os bizonyossággal megtudni, hogy mesterséges mutáció-e a SARS-CoV-2 és hogy valóban laborból szabadult-e el.

Ha az Egyesült Államok titkosszolgálatai el is készülnek egy részletes jelentéssel a koronavírus eredetéről és meg is vádolja nyíltan a Biden-kormány Kínát azzal, hogy az ő tudományos munkájuk eredménye az új koronavírus, amely a laboratóriumi személyzet hanyagsága miatt szabadult a világra,

a mostani kommunikáció alapján már borítékolható az, hogy a Kínai Népköztársaság nemhogy nem fog semmit elismerni, hanem saját „bizonyítékokat” mutatnak majd be, mellyel azt akarják igazolni majd a nemzetközi közvélemény előtt, hogy Amerikából származik az új koronavírus.

Azt pedig, hogy egyes országok melyik állásfoglalást fogadják majd el, mindössze egyetlen dolog dönti majd el: melyik ország milyen viszonyt ápol Kínával és milyet az Egyesült Államokkal. Magyarul tehát egészen biztos, hogy egy ilyen, potenciális információs háborúban Kína ázsiai, közel-keleti és afrikai partnerei, sőt, talán még Oroszország is, az amerikai eredettörténetet fogja propagálni, míg az Egyesült Államok érdekszférájába tartozó államok a vuhani laborelméletet fogják terjeszteni. Az így kialakult nemzetközi információs háborúnak köszönhetően pedig csak fokozódik majd a köd a járvány eredete körül.

Persze az is előfordulhat – bár csekély rá az esély -, hogy az amerikai titkosszolgálatok tényleges bizonyítékokat találnak a SARS-CoV-2 vuhani laboratóriumi eredetét illetően, de a Biden-kormány nem publikálja majd ezt, mivel tisztában vannak vele, hogy egy ilyen jelentés és az ezt követő szükséges nemzetközi nyomás talán visszafordíthatatlanul megmérgezné a viszonyt az Amerikai Egyesült Államok és a Kínai Népköztársaság közt.

Az utóbbira azonban aligha kerül majd sor, hiszen látható az, hogy az Egyesült Államok a Biden-kormány alatt sem riad vissza Kína vegzálásától, ami megnyilvánul többek közt a Tajvannak nyújtott katonai segítségben, a Dél-kínai-tengeren való manőverezésben, az ujgurok és a hongkongi demokrácia melletti kiállásban és a Trump-kormány által kihelyezett büntetővámok helyben hagyásában is.

