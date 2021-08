Ijesztően gyors lehet Magyarországon a klímaváltozás: 20-30 év múlva kritikus szintre emelkedhet a hőmérséklet

A klímaváltozás egyik jellemzője, hogy időben és térben egyenetlenül megy végbe, vagyis a felmelegedés, a hőhullámok, az erőteljes csapadék és árvizek, a szárazságok, a szélsőséges szél-, hó- és jégviszonyok a különböző régiókban eltérő mértékben, gyakorisággal és intenzitással léphetnek fel. Az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) új, 6. értékelő jelentése először nyújt részletesebb regionális értékelést az éghajlatváltozásról, ez alapján megnéztük, mi várhat Európára és benne Magyarországra a 21. század további évtizedeiben.

A klímaváltozás már a Föld minden régiójában érzékelhető, az extrém hőmérsékleti viszonyok mellett több egyéb módon is. A következő években és évtizedekben a már ma is tapasztalható változások minden régióban egyre hevesebbek lesznek, a szélsőséges jelenségek korábban nem látott intenzitást és gyakoriságot érhetnek el.

Európában azonban a globális növekedési rátát meghaladó hőmérséklet-emelkedés valószínűsíthető, ahogy ez eddig is történt. A szélsőségesen meleg időszakok gyakoriságának és intenzitásának további növekedése szintén erősen valószínűsíthető.

A jelentés szerint, amint a globális felmelegedés mértéke eléri a 2 Celsius-fokot, a hőmérséklet egyre gyakrabban lépheti át az ökoszisztémákra és az emberekre vonatkozó kritikus küszöbértékeket Európában. Ha sürgősen nem kezd el csökkenni az üvegházhatású gázok kibocsátása, ez az állapot már a 2040-2050-es évek elején bekövetkezhet.

A hideg és fagyos napok gyakorisága, ahogy a havas időszakok és területek kiterjedése is minden forgatókönyv szerint tovább csökken a jövőben a kontinensen. Ami a szélsőségesen erőteljes csapadékot és az árvizeket illeti, a globális felmelegedés hatására, különösen a 1,5 fokos szint elérését követően általánosságban szintén növekedés várható Európában.

A modellek nem tévednek

A jelentés Magyarországot közvetve egy szűkebb régió, a nyugat- és közép-európai régióba is besorolja. Az itt már bekövetkezett változások között a szélsőségesen meleg időjárást tekintve a világ többi régiójának döntő többségéhez hasonlóan egyértelmű a növekedés, nagy valószínűséggel az emberi tevékenységgel összefüggésben. Szintén növekedés volt tapasztalható régiónkban az erőteljes csapadéktevékenységben, ám e szempontból az ember tevékenységének szerepe nem egyértelmű (szemben például Észak-Európával), ahogyan a globális kép sem. Csökkenés ugyanakkor egyetlen régióra sem jellemző. Az előzőeknek nem ellentmondva növekedés látható Nyugat- és Közép-Európában a szárazságokat tekintve is, de az emberi hatás befolyása itt sem egyértelmű. A világ többi régiójának kétharmadában még a trend iránya sem meggyőző, de csak egy régióban, Észak-Ausztráliában észleltek csökkenést az aszályok jelentkezésében.

Az alábbi sematikus világtérképek a szélsőségesen meleg időszakok (a), a heves csapadékok (b) és a szárazságok előfordulásában tapasztalható változásokat mutatják be regionálisan. Az első térképen a barna, a másodikon a zöld, a harmadikon a világosbarna jelöli a növekedést, míg a szürke régiókban nem egyértelmű a trend (növekedést sorrendben kék, sárga, illetve zöld szín jelöl). Magyarország a WCE rövidítéssel szereplő nyugat- és közép-európai régió része.

Forrás: IPCC

Miután a globális átlaghőmérséklet emelkedése már meghaladta az 1 fokot (az 1850-1900-as időszakhoz képest), összehasonlítható a szimulált és az észlelt felmelegedés. Ez alapján a legtöbb régióban a modellek eredményei megfelelnek a bekövetkezett változásnak.

Forrás: IPCC

Hőhullámok, özönvíz, szárazság

A jövőben várható változások szintén regionális eltéréseket mutathatnak. Az alábbi térképeken az látható, hogy a felmelegedés minden kontinenst érinti és általában nagyobb a szárazföldön, mint az óceánok felszínén, továbbá a sarkvidék és az Antarktisz jobban melegszik, mint a trópusok.

A szimulációk alapján az is kijelenthető, hogy a felmelegedés egész Európában, így Magyarországon is erőteljesebb a világátlagnál.

Forrás: IPCC

A csapadékra elvégzett szimuláció alapján növekedés várható a magas szélességi fokokon, a Csendes-óceán egyenlítői térségében és a monszunrégiók egyes részein - növelve az árvizek előfordulásának esélyét - , míg csökkenés valószínűsíthető a trópusi és szubtrópusi területek bizonyos részein. A nyugat- és közép-európai régióban a modellek inkább növekedést mutatnak, különösen a téli évszakban, míg nyáron ezzel ellentétes irányú lehet a változás. Az előrejelzések szerint a heves csapadék és a kapcsolódó árvízi események is intenzívebbé és gyakoribbá válnak majd. Magyarország azonban közel esik a várhatóan a csapadék csökkenését tapasztaló térséghez, és ahogy a felmelegedés fokozódik, részben vagy egészében át is kerülhet ebbe a szektorba.

Régiótól függetlenül világszerte jellemző lehet ugyanakkor, hogy a hőmérséklet emelkedésével a csapadék és a felszíni vizek áramlása egyre változékonyabbá válhat szezonálisan és évről évre is. Az érintett területeken a tavaszi hóolvadás nagy valószínűséggel egyre korábbra tolódhat, magasabb tavaszi folyóvízszint-tetőzéseket eredményezve, a nyári vízszint "rovására". (Más gleccserekhez hasonlóan várhatóan az Alpok jégfolyóinak olvadása még évtizedekig, de akár évszázadokig folytatódhat - akkor is, ha a 21. század közepére sikerül elérni a klímasemlegességet.)

Forrás: IPCC

A talajnedvesség regionális alakulása várhatóan nagymértékben követi majd a csapadékviszonyok változását, azonban a párolgással összefüggésben bizonyos különbségeket mutathat attól. Közepes-magas valószínűséggel számolhatunk az aszályos időszakok gyakoriságának és súlyosságának növekedésével is.

Magyarország a csapadéktérképhez hasonlóan itt is a zónahatárhoz közel helyezkedik el, és míg eleinte a mérleg akár többletet is mutathat a talajnedvességben, a felmelegedés fokozódásával egyértelműen csökkenéssel lehet számolni.

Az alábbi térképek azt mutatják, hogy az 1995-2014-es időszakhoz képest 1,5, 2 és 4 fokos globális felmelegedés esetén milyen átlagos hőmérséklet- és csapadékösszeg-emelkedés várható Európában a téli (DJF) és a nyári (JJA) évszakban.

Forrás: IPCC

A városokban még rosszabb

A magyar lakosság egyre nagyobb része is városokban él, márpedig a városok lokálisan fokozzák az ember által okozott felmelegedést. Magában a globális felmelegedésben a városok szerepe tehát ugyan elhanyagolható, azonban helyben, a lakóik számára a városok szélsőségesebb körülményeket teremtenek, mint a vidékies térségek. A városi hőstressz, illetve hősziget jelenség miatt különösen a városközpontok melegebbek mint a környező vidéki területek.

A városi hősziget jelenséget több különböző tényező idézi elő: A magas, egymáshoz közel elhelyezkedő épületek lelassítják a légáramlást, viszont a falak, utak és egyéb műtárgyak rengeteg hőt képesek tárolni. Emellett számos, a városokban koncentrálódó emberi tevékenység maga is hőt termel, viszont a hűsítő hatású vegetáció és vizes felületek nagysága erősen korlátozott. A városiasodás az éves átlagos napi minimum hőmérsékleti értékeket sokkal inkább befolyásolja, mint a maximális hőmérsékletet. Ennek az az oka, hogy a nappal a hőt eltároló építmények éjszaka kibocsátják azt.

A folytatódó városiasodás és a szélsőségesen meleg időszakok gyakoribbá válása a jövőben így tovább fokozza a helyi hőhullámok súlyosságát. A városok a víz helyi körfogását is megváltoztatják, növelve az özönvízszerű esők gyakoriságát. A lehullott csapadék azonban talaj, vegetáció és a tárolásra alkalmas víztestek hiánya miatt viszonylag gyorsan lefolyik, így az urbanizáció a városi szárazság jelenségét is előidézheti. Ez a szomszédos külvárosokhoz és vidéki területekhez képest alacsonyabb páratartalom-értékeket és alacsonyabb szélsebességet eredményez.

Bezavarhat a Nap és a vulkánok



A regionális eltéréseket és általában a hosszú távú globális változásokat is képesek viszont átmenetileg eltakarni a folyamat nem lineáris jellegéből adódó évtizedes kilengések, és ez a jövőben is így lesz. Például a nap- és vulkáni tevékenység hatása - régiónként és évszakonkét eltérő jelleggel - átmenetileg ellensúlyozta és elkendőzte a globális átlaghőmérséklet ember okozta emelkedését 1998 és 2012 között. Ezzel együtt a melegítő hatás ebben az időszakban is működött, amint azt a szélsőségesen meleg időszakok gyakoribbá és intenzívebbé válása, valamint az óceánok átlaghőmérsékletének emelkedése is jelezte.



A paleoklíma és a történelmi bizonyítékok alapján valószínű, hogy legalább egy nagy vulkánkitörés a 21. században is bekövetkezik. Ez közepes valószínűséggel csökkentené a globális felszíni hőmérsékletet és a csapadékok, különösen a szárazföldön, ideiglenesen és részben elfedve az ember okozta klímaváltozást. Egy ilyen esemény tehát a következő évtizedekben sem zárható ki, kiszámíthatatlansága miatt azonban a jelentésben szereplő forgatókönyvek nem számolnak vulkánkitörések hatásaival.

