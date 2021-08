16 év után távozik Angela Merkel, de hagyatéka még sokáig velünk marad

Tizenhat évnyi kormányzás után hamarosan távozik hivatalából Angela Merkel. Németország első női kancellárjának történelmi jelentőségét kár lenne tagadni és ez nemcsak saját hazájára, hanem Európára is érvényes. Merkelre ugyanis széles körben hivatkoznak az Európai Unió de facto vezetőjeként, amely az elmúlt évek fényében nem is olyan túlzó megállapítás. Angela Merkel kormányzása tartós nyomot hagyott többek közt a külpolitika, az energiapolitika, a gazdaságpolitika és a bevándorláspolitika területén. Éppen ezért vitathatatlan, hogy a Merkel-korszak tartós változásokat hozott Európában és a politikus hagyatéka még évtizedeken át éreztetheti befolyását a kontinensen.

Angela Merkel 1954-ben született Hamburgban, de családja nem sokkal később a kommunista Kelet-Németországba költözött, mivel apja ott kapott lelkipásztori állást. 1986-ban kvantumkémiai doktorátust szerzett, majd kutatóként dolgozott. A politikába viszonylag későn, a német újraegyesítés után kapcsolódott be az első demokratikusan megválasztott kelet-német kormány szóvivőhelyetteseként. Ezután bekerült a Bundestagba és Helmut Kohl kormányának ifjúsági és nőügyi minisztere lett. Kohl felfigyelt Merkelre és politikai mentorává vált, így sokan csak Kohl lánykájaként hivatkoztak a későbbi kancellárra. Ennek megfelelően környezetvédelmi miniszer is volt, a CDU azonban elvesztette az 1998-as választást. Sokakat meglepett, hogy amikor Helmut Kohl 1999-ben korrupciós botrányba keveredett, Merkel nyílt levélben szólította lemondásra volt mesterét, ezt követően pedig megpályázta a CDU elnöki székét, amelyet el is nyert. Végül pártja 2005-ben megnyerte a szövetségi választásokat, így Angela Merkel Németország első női kancellárjává vált, amely pozíciót négy cikluson keresztül meg is tartott. Az alábbiakban sorra vesszük Merkel kormányzásának fontosabb aspektusait.

Németország lett Európa motorja

A 2000-es évek elején sokan hivatkoztak Németországra Európa beteg embereként, mivel a gazdaság recesszióban volt. A probléma megoldását az országot akkoriban vezető SPD-s kancellár Gerhard Schröder kabinetje a jóléti állam karcsúsításában, illetve a munkaerőpiac liberalizációjában látta, különösen az exportra termelő vállalatok esetében.

Az életbe léptetett reformok gyümölcsét végül a Merkel-kormány arathatta le, a német gazdaság pedig megkérdőjelezhetetlenül a kontinens legversenyképesebbje lett.

Angela Merkel a zwickaui Volkswagen gyárban. A német ipar teljesítménye nagyban hozzájárult a német gazdaság utóbbi években látott sikereihez. Fotó: Franziska Krug/Getty Images for Volkswagen AG

A merkeli évek egyik legmeghatározóbb eleme a német export felpörgetése volt. Ezt nagyban segítette az euró is, amely a korábban használt német márkához képest alulértékelt volt, így pozitívan befolyásolta a kivitelt. A német gazdaság másik jelentős ismérve Merkel 16 éves kormányzása alatt a szigorú költségvetési fegyelem politikája volt, amelyhez a CDU annyira ragaszkodott, hogy még az alkotmányba is belefoglalták.

Az egyértelmű gazdasági sikerek ellenére sokan róják fel Merkelnek, hogy éppen a költségvetési egyensúlyhoz való ragaszkodás miatt ódzkodtak a nagy állami beruházások kezdeményezésétől.

Ennek hatása legutóbb a nagy árvizek alkalmával jelentkezett, amely nem utolsó sorban az elavult infrastruktúra miatt végzett ekkora pusztítást. Sokan tartanak továbbá attól, hogy a beruházások helyett előtérbe helyezett megtakarítás politikája hosszú távon a német vállalatok versenyképességének romlásához vezet majd.

Változott, ha kellett

Kevés politikusra illik annyira a pragmatikus jelző, mint Angela Merkelre, az utóbbi évek alatt ugyanis számos olyan eset adódott, amikor a kancellár bizonyította alkalmazkodási képességét új helyzetekhez, még ha ezek ütköztek is a konzervatív pártcsaládja által vallott értékektől.

Egyik példa lehet erre a melegházasság legalizálása, amelyet ugyan maga Merkel nem szavazott meg, de frakciófegyelmet sem várt el a szavazás során, így elfogadták a törvényt. Nem kis szerepet játszott ebben az sem, hogy az FDP, SPD és a Zöldek is világossá tették, hogy csak akkor hajlandóak koalícióra lépni a CDU-val, ha szavazásra bocsátják a javaslatot. Szintén ilyen lépésnek tekinthető az atomerőművek leszerelése, amelyről még a Schröder-kormány határozott, Merkel hatalomra kerülésekor azonban kitolták a határidőt, döntően azért, mert a konzervatív pártok hagyományosan megengedőek voltak a nukleáris energiával szemben. A 2011-es fukusimai katasztrófa és az annak hatására megváltozott politikai közhangulat miatt azonban Merkel is pálfordulást tett és szinte azonnal bezáratott nyolc atomerőművet, valamint ígéretet tett arra, hogy a fennmaradó nukleáris létesítményeket pedig pár éven belül leszerelik. Ez valóban történelmi lépésnek tekinthető, jóllehet éppen az atomerőművek leállítása miatt növekedett meg a sokkal szennyezőbb szénégetés mértéke Németországban, mivel a megújuló energiaforrások még nem tudták kielégíteni a társadalom energiaigényét. Érdemes megemlíteni még a minimálbért is, amely 2014-ig nem létezett Németországban és a CDU-val együtt kormányzó SPD egyik régi követelése volt a bevezetése, Merkel pártja azonban sokáig tartózkodott tőle, mivel a munkanélküliség megugrásától tartottak.

A fent felsorolt lépések eredményeképpen Merkel képes volt két célt is egyszerre teljesíteni: egyrészt enyhítette a pártjára nehezedő nyomást, másrészt pedig kifogta a politikai ellenfeleinek vitorlájából a szelet.

Ehhez elengedhetetlen volt a korábban még markánsan konzervatív CDU középre tolása, amelyet a párt egyszavas jelmondataként használt „Mitte”, azaz közép is tükröz. Merkel stratégiájának sikerét igazolja négy, sorozatban megnyert választás, illetve az is, hogy az SPD mára csak árnyéka régi önmagának, mivel a CDU gyakorlatilag átvette és megvalósította a programjukat, a babérokat pedig learatta helyettük.

Külpolitikai egyensúlyozás

Németország esetében döntően három olyan Európán kívüli országot kell megemlíteni, amelyek meghatározó szereppel bírtak a merkeli évek alatt: az Egyesült Államok, Kína és Oroszország. Ha egy szóval kellene jellemeznünk a Merkel-kormányok külpolitikáját, akkor vélhetően a reálpolitika írja le legjobban a gyakorlatot.

Oroszország elsősorban Németország energiaellátásában bír kritikus jelentőséggel, de az együttműködés más területeken is tetten érhető. Merkel kormányzásának elején még úgy tűnt, hogy a két ország még szorosabb kooperációt valósít meg, ehhez pedig az is jól jött, hogy Merkel kiválóan beszél oroszul, a korábban Drezdában KGB-ügynökként szolgált Putyin pedig németül. A nagy várakozásokat végül a Krím megszállása, az ukrajnai polgárháború, az Alekszej Navalnij elleni merénylet és az ezek nyomán meghozott nyugati szankciók foszlatták szét, amelyeket Németország is támogatott. Ez azonban nem akadályozta meg Merkelt abban, hogy az olcsó gáz reményében megegyezzen az oroszokkal az Ukrajnát kikerülő Északi Áramlat-2 gázvezeték megépítésében, amely ellen főleg az amerikaiak tiltakoztak.

Angela Merkel és Vlagyimir Putyin közös sajtó tájékoztatója. Fotó: The Russian Presidential Press and Information Office/Wikimedia Commons.

Kína Németország legfontosabb kereskedelmi partnere az Európai Unió után, így nem csoda, hogy a Angela Merkel is konstruktív kapcsolatra törekedett az ázsiai országgal, főleg, ha figyelembe vesszük a német gazdaság exportorientált jellegét. Merkel ugyanakkor gyakran találkozott olyan személyekkel is, akik a kínai rendszer kárvallottjai, így többek közt a dalai lámával is. Kína azonban a múlt évtized során egyre inkább asszertívabbá vált, amelyet jól mutat a hongkongi önkormányzatiság felszámolása, a Hszincsiangban elkövetett jogsértések, Tajvan katonai fenyegetése vagy a kínai cégek európai terjeszkedése. Ezek ellen a Merkel-kormány is többször szót emelt és támogatta a Kína ellen meghozott szankciókat. Mégis Angela Merkel volt Kína és az Európai Unió közötti átfogó beruházási megállapodás fő szekértolója, amelyet végül az Európai Parlament söpört le egy időre az asztalról, miután Kína több európai politikust helyezett szankciós listára.

Az Egyesült Államok Németország egyik legfontosabb szövetségese és még a mai napig is az ország védelmének fő szavatolója több ott állomásozó csapattal. Az atlantista nézeteket valló Merkel ennek megfelelően szívélyes kapcsolatot ápolt mind a Bush- mind pedig az Obama-kormányokkal és magukkal az elnökökkel is. A kancellárt például maga Obama győzte meg arról, hogy vállaljon még egy negyedik ciklust. A törés Donald Trump megválasztásával következett be, aki többek közt azzal fenyegetőzött, hogy kivonja a Németországban állomásozó amerikai csapatokat, illetve büntetővámokat vetett ki a német ipari termékekre. Joe Biden megválasztását azonban nem titkolt öröm fogadta Berlinben, ez azonban nem jelenti azt, hogy a két ország kapcsolata teljesen visszatérne a régi kerékvágásba. Egyrészt mert Merkel számára is világossá vált, hogy nem engedhető meg olyan szintű egyoldalú függés Amerikától, mint korábban, emellett olyan gazdasági kérdések is terhelték a két ország kapcsolatát, mint a fent említett német-kínai gazdasági együttműködés vagy az Északi Áramlat-2 gázvezeték.

A fentiek alapján megállapítható, hogy Angela Merkel kormányzása alatt Németország nagyon ügyelt arra, hogy külpolitikája ne sértse saját gazdasági érdekeit.

Ez a modell a közelmúltig működőképesnek is bizonyult, sokan azonban úgy vélik, hogy az utóbbi évek kínai és orosz előretörése miatt elfogyott a mozgástér és keményebb fellépés szükséges a keleti hatalmakkal szemben.

Angela Merkel, mint Európa vezetője

Az elmúlt 16 évben még inkább megerősödött az a gondolat, hogy Németország az Európai Unió vezető hatalma, így főként Angela Merkelre nehezedett számos olyan probléma megoldásának feladata, amellyel a kontinensnek szembesülnie kellett.

Az egyik első ezek közül az euróválság volt, amely a déli tagállamok, főleg Görögország fenntarthatatlan pénzügyi helyzetéből adódott és az eurózóna összeomlásával fenyegetett. Merkel eltökélt szándéka volt megmenteni az euróövezetet, ennek elérése érdekében pedig kemény megszorító feltételeket szabott a görögöknek a mentőcsomagok fejében, amelyet éles tiltakozás kísért. Sokan kritizálták Merkelt saját hazájában is, amiért német adófizetői pénzből próbálta finanszírozni Görögországot.

Az euróövezetnek végül sikerült elkerülni a szétesést és ez nem kis részben Angela Merkelnek köszönhető. A strukturális reformok, mint például a fiskális unió gondolata azonban elmaradtak.

Merkel továbbá az integráció mélyítésére tett kísérleteket is próbálta lehűteni, amelyet főleg a francia elnök, Emmanuel Macron szorgalmaz.

A német kancellár az európai politika élvonalának meghatározó alakjává vált 16 éves kormányzása alatt. Fotó: EPP/Wikimedia Commons

A másik nagy próba Merkel számára a menekültválság volt, amikor a kancellár vélhetően humanitárius megfontolásból több mint egymillió menekült előtt nyitotta meg Európa határait. Ez a lépés eleinte pozitív fogadtatásra talált sokaknál, később azonban mind Európában, mind pedig Németországon belül élesen kritizálták Merkelt döntéséért. Sokáig úgy tűnt ez fogja okozni a kancellár politikai pályájának végét, azonban Merkel képes volt korrigálni és változtatni politikáján.

A legnagyobb kihívással azonban hivatali idejének végén kellett megbirkóznia Merkelnek, ez pedig a koronavírus-járvány volt. A kancellár gyorsan felismerte a veszélyt és az elsők között emelt szót a korlátozó intézkedések szükségessége mellett. A válságkezelés hatékonyságának mérlegét azonban még korai lenne megvonni, főleg annak fényében, hogy a járvány valószínűleg a következő kancellár alatt is tartani fog.

A politikai hagyaték mérlege

Angela Merkel politikai örökségét nehéz feladat összegezni, az viszont biztos, hogy maradandó nyomot hagyott Európán és saját hazáján is. A mindig kimért Merkel egyfajta kontinuitást biztosított, amely hozzájárult saját és Németország sikereihez. Merkel emellett abban a kiváltságos pozícióban van, hogy maga nevezhette meg távozásának időpontját, amely igen ritkán történik meg a politikában.

Merkel 16 éven át tartó kormányzása Németország gazdaságilag egyik legsikeresebb korszakával esett egybe, döntően a kivételes exportmutatók miatt. A gazdasági növekedés és a stabilitás biztosították, hogy Merkel még a mai napig az egyik legnépszerűbb német politikus. Emellett Németország Európa gazdasági motorjává vált, ez pedig az Európai Unión belüli befolyását is erősítette. A jelenség kézzelfogható volt például az euróválság kapcsán. A krízisek kezelésében Merkel kompromisszumkereső természete és pragmatikus politikája kulcsszerepet játszott, amely távozásával bizonyára hiányozni fog az európai közéletből. Ugyanakkor nem minden helyzetben sikerült konszenzusos megoldást találni, amely kapcsán példaként említhető az európai migrációs válság. Az is világossá vált, hogy a jövőben nehezen lesz tartható az a külpolitikai egyensúlyozás, amelyet Németország gazdasági érdekből Oroszország és Kína, valamint saját nyugati szövetségesei között folytatott.

Ennek megfelelően egyre többen vélik úgy, hogy 16 év után ideje változást hozni a német politikába, hogy Németország képes legyen alkalmazkodni egy új korszak kihívásaihoz, ehhez pedig a személyi változások is elengedhetetlenek.

Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images