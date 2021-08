Villámgyors összeomlás, tálib hatalomátvétel, teljes káosz – Mi lesz most Afganisztánnal?

Egy nap alatt elesett Kabul. A tálibok elfoglalták az elnöki palotát és győzelmet deklaráltak. Az iszlamista felkelőknél jobban felszerelt, kiképzett és nagyobb létszámú afgán kormányerők különös ellenállás nélkül letették a fegyvert. Az Egyesült Államok és más nyugati országok jelenleg a kabuli repteret bázisként használva próbálják evakuálni nagykövetségi dolgozóikat. A reptér körül teljes a káosz: ezrével próbálnak menekülni az országból az afgánok, a szélsőséges iszlamista rezsim pedig még sok tízezer, ha nem százezer ember életét veszélyezteti. A tálibok azt ígérték, békés és humánus rezsimet építenek majd Afganisztánban, de ez aligha valósul majd meg és ennek már most láthatók a jelei. Közben rengeteg amerikai fegyvert kaparintottak meg, melynek egy része nemzetközi terrorszevezetek kezébe kerülhet és az afganisztáni dzsihád győzelme más iszlamista szélsőségeseket is felbátoríthat.

Ilyen gyors összeomlásra senki nem számított

Az Egyesült Államok elnöke, Joe Biden áprilisban jelentette be, hogy szeptember végéig kivonja a NATO-katonákat Afganisztánból. A tálibok győzelmet deklaráltak Amerika fölött, majd elsöprő offenzívába kezdtek, hogy visszavegyék az országot, melynek jelentős részét 1996 és 2001 közt uralták. Már májusban megírtuk, hogy a tálibok győzelme borítékolható:

Hónapokon keresztül csak vidéki területeket hódítottak meg a tálibok, ezért sokan azt remélték, hogy a stratégiai fontosságú nagyvárosok körül sikerül majd megállítani az iszlamista felkelőket. Nem így lett. Az első nagyváros múlt pénteken esett el, egy hét alatt gyakorlatilag az összes nagyvárost meghódították.

Kabulba szombat estére hatoltak be a tálibok, miután a stratégiai fontosságú Dzsalálábádot harc nélkül feladták a kormányerők. Itt sem történt lényeges ellenállás a hadsereg részéről: az afgán elnök, Asraf Gáni átadta a hatalmat egy ügyvivő kormánynak és Tádzsikisztánba menekült. Azzal indokolta váratlan tettét, hogy el akarta kerülni a 2,5 milliós város körül a heves harcokat és vérontást.

A tálibok – az őrség engedélyével - behatoltak az elnöki palotába és győzelmet deklaráltak az országos televízióban, majd a harcok beszüntetését ígérték. Kabul de facto 24 órán belül a tálibok kezére került.

Arról, hogy miért omlott össze ilyen gyorsan az afgán haderő, itt írtunk:

Lezárult a követségek kimenekítése, de a repteret még Amerika irányítja

Ma reggelig a kabuli reptér körül tapasztalhatók csak kisebb összecsapások, melyet az Egyesült Államok és más országok bázisként használnak nagykövetségi személyzetük evakuációjára.

Amerika eredetileg helikopterekkel próbálta menteni nagykövetségi személyzetét, ezt sokan a vietnami intervenciót lezáró kaotikus saigoni evakuációhoz hasonlították. Ma reggelre a követség épületét teljesen kiürítették, megsemmisítették az összes érzékeny dokumentumot és levonták az amerikai zászlót. Nincs arról hír, hogy amerikai állampolgárok életüket vesztették volna az evakuáció közben.

Az Egyesült Államok jelenleg több ezer katonával őrzi a Hamid Karzai Nemzetközi Repülőteret, melyet a helyi személyzetük kimenekítésére használnak, illetve igyekeznek kimenteni azokat az afgánokat is, akik a NATO-missziót fordítóként vagy más módon segítették. Amerika mellett még az Egyesült Királyság, Franciaország, Hollandia, Csehország, Svédország, Spanyolország és Kanada menti személyzetét.

A nagykövetségi személyzet evakuációja után várhatóan elhagyják az amerikai katonák a repteret és várhatóan megsemmisítik az ott tárolt haditechnikai eszközöket is.

A kereskedelmi repülőjáratok felszállását átmenetileg megtiltották, ezeket a gépeket pedig több ezer afgán állampolgár özönlötte el, akik kiutat keresnek az országból.

Az Egyesült Államok és 60 másik ország arra kérte a tálibokat, hogy engedjék szabadon távozni a repülőgépeket és hagyják nyitva a határátkelőket azoknak, akik szárazföldön hagynák el az országot. Az egyelőre nem világos, hogy ennek a kérésnek eleget tesznek-e.

Mi lesz most Afganisztánnal?

Afganisztánt most ügyvivő kormány irányítja, melynek egyetlen feladata a táliboknak való hatalomátadás lesz. Az, hogy pontosan ez milyen formában történik meg és melyik tálib vezető milyen tisztséget tölt majd be az országban, még nem látszik.

A tálibok nagyon igyekeznek egy pozitív PR-kampányt felépíteni maguk köré, melyben azt ígérik, hogy nem állítják vissza azt a brutális terror-rezsimet, melyet 1996 és 2001 között tartottak fenn. Mint ismert, ekkor különféle közösségeket tömegesen kiirtottak, falvakat gyújtottak fel, mezőgazdasági területeket égettek el. Megfosztották a nőket a jogaiktól: csak a teljes testüket fedő burkában mehettek az utcára, férfi kísérővel, nem járhattak iskolába, nem olvashattak. Kisebb bűnök elkövetéséért is csonkítás, kövezés, nyilvános kivégzés járt. Megtiltották még a fényképezést és a festést is.

A mostani tálib vezetés azt ígéri, hogy „elfogadó” és „humánus” vezetést folytatnak majd, a saría kevésbé extrém formáját követelik majd meg. A nők tanulhatnak majd, de hidzsabot kell hordaniuk (amely a hajukat, nyakukat fedi csak, az arcukat nem), nem lesznek megtorlások és tömegmészárlások sem.

A korábban elfoglalt területekről már érkeznek hírek arról, hogy ez azért nem teljesen így lesz: Kandaharban például visszakerült a burka a nőkre, a helyi családok elkezdték rejtegetni a könyveket és sor került afgán kormánykatonák (elsősorban eddig tisztek és különleges alakulatok tagjainak) kivégzésére is.

A legvalószínűbb kimenetel az lesz, hogy a tálib vezetés igyekszik majd minden megtenni, hogy atrocitásaikról ne kerüljön ki bizonyíték a nemzetközi sajtóba, de ettől függetlenül aligha kerülhető majd el, hogy sor kerüljön nyilvános kivégzésekre, könyvégetésre, kövezésre, burka-kötelezettség bevezetésére egyes területeken.

Emiatt pedig hosszabb távon alighanem ismét teljesen politikailag és gazdaságilag elszigeteltté válik majd Afganisztán, ahogy ez történt a ’90-es évek végén is, csak ideig-óráig tudják fenntartani majd a tálibok a humánus vezetés látszatát.

Mi lesz a rengeteg hátrahagyott fegyverrel?

Az Egyesült Államok rengeteg kézifegyvert, szárazföldi és légi katonai járművet és egyéb haditechnikai eszközt hagyott hátra az afgán kormányerőknek.

Ezek a fegyverek most mind a tálibok kezére kerülnek.

Csak hogy néhány példát említsünk:

Az Egyesült Államok körülbelül 150-200 ezer darab kézifegyvert szállított le az elmúlt 20 évben az afgán kormányerőknek, például M16A2-es és M4-es gépkarabélyokat, M249-es és M240-es géppuskákat és M9-es pisztolyokat,

szállított le az elmúlt 20 évben az afgán kormányerőknek, például M16A2-es és M4-es gépkarabélyokat, M249-es és M240-es géppuskákat és M9-es pisztolyokat, több ezer katonai járművet hagytak hátra az országban, például az FMTV-családba tartozó teherautókat, 4x4-es M1117-es páncélosokat, különféle Ford pickupokat és 1400 Humveet.

hagytak hátra az országban, például az FMTV-családba tartozó teherautókat, 4x4-es M1117-es páncélosokat, különféle Ford pickupokat és 1400 Humveet. Felszerelték az afgán légierőt UH-1-es, UH-60-as és MD500-as helikopterekkel, illetve két tucat A-29 Super Tucanóval is. Sőt, az afgán légierő kapott még négy C-130-as Hercules közepes szállítórepülőgépet is.

Vannak hírek arról, hogy az Egyesült Államok most valamilyen úton-módon nekiáll annak, hogy megsemmisítse a légierő eszközeit, egyes hírek arról szólnak, hogy szőnyegbombázásra készül Amerika Afganisztán repülőterein. A tálibok által megszerzett járműveket pedig drónokkal, harci repülőgépekkel próbálták az elmúlt hónapok során semlegesíteni.

Most viszont, hogy az afgán kormány elbukott és hamarosan a kabuli reptér is kiürítésre kerül, az amerikaiak aligha tudnak bármit is tenni a kézifegyverek és a szárazföldi járművek visszaszerzéséért, likvidálásért, kivéve egy újabb inváziót, melyre biztosan nem kerül most sor.

Összességében tehát elmondható, hogy nemhogy nem hozott érdemi eredményt a 20 éves tálib-ellenes afgán háború, hanem még több fegyvert "szállított" az Egyesült Államok akaratlanul a tálibok kezébe.

Jöhet az újabb terrorhullám?

Számos nemzetközi elemző próbálja kideríteni, hogy a tálib hatalomátvétel mit jelent a nemzetközi biztonsági környezet stabilitására nézve. Ezzel kapcsolatosan a következő tényeket érdemes latba venni:

a tálib győzelem felbátoríthat más iszlamista radikálisokat is az akcióra, legyen szó egyedül dolgozó szereplőkről vagy terrorszervezetekről. Az Iszlám Állam gyors térhódítása körül már láthattunk hasonló eseményeket, viszont a nyugati országokban már jóval hatékonyabb terrorprevenciós mechanizmusok működnek, mint a 2014-16-os terrorhullám körül. Elsősorban a feltörekvő országoknak van félnivalójuk ezen a téren.

az akcióra, legyen szó egyedül dolgozó szereplőkről vagy terrorszervezetekről. Az Iszlám Állam gyors térhódítása körül már láthattunk hasonló eseményeket, viszont a nyugati országokban már jóval hatékonyabb terrorprevenciós mechanizmusok működnek, mint a 2014-16-os terrorhullám körül. Elsősorban a feltörekvő országoknak van félnivalójuk ezen a téren. Biztos, hogy lesz újabb menekülthullám Afganisztánból, ez már most látszik, ahogy tömegek próbálnak a tálib rémuralom elől elmenni az országból. Ezzel kapcsolatosan azt érdemes megjegyezni, hogy első körben biztosan olyan emberek indulnak útnak, akik nemhogy nem iszlamista szélsőségesek, de kifejezetten nem kívánnak saría törvények szerint élni.

Afganisztánból, ez már most látszik, ahogy tömegek próbálnak a tálib rémuralom elől elmenni az országból. Ezzel kapcsolatosan azt érdemes megjegyezni, hogy első körben biztosan olyan emberek indulnak útnak, akik nemhogy nem iszlamista szélsőségesek, de kifejezetten nem kívánnak saría törvények szerint élni. A tálibok korábban az Amerikával való tárgyalások során azt ígérték, hogy nem nyújtanak majd menedéket nemzetközi terrorszervezetnek az országban, viszont a korábbi nézeteltérések ellenére tömegével engedtek el az afgán börtönökből az Al-Kaidához és az Iszlám Államhoz köthető harcosokat.

Elképzelhető, hogy a rengeteg Afganisztánban maradt amerikai fegyver egy része nemzetközi terroristák kezébe kerül.

ÍGY TEHÁT IGENCSAK VALÓSZÍNŰSÍTHETŐ, HOGY A TÁLIB HATALOMÁTVÉTEL NÖVELNI FOGJA A TERRORFENYEGETETTSÉGET EGYES ORSZÁGOKBAN, KÜLÖNÖSEN AFGANISZTÁN TÉRSÉGÉBEN.

