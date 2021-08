Kiszivárgott az FBI titkos listája: legalább 2 millió embert tartanak potenciális terroristának

Júliusban rátalált egy kiberbiztonsági szakember, Bob Diachenko egy olyan listára, melyen azok a nevek és személyes adatok szerepeltek, melyeket az FBI 2 millió lehetséges terroristáról tart nyilván.

A kiberbiztonsági szakember jelentette az esetet a Nemzetbiztonsági Hivatalnak (DHS), de három hétig tartott, mire kijavították a hibát – írja a Gizmodo.

Az adatok a Terrorátvilágítási Központból (TSC) származnak, ez egy FBI által vezetett szövetségi hivatal, melynek feladata azoknak az embereknek az adatainak összegyűjtése, akik terrorgyanús tevékenység miatt el vannak tiltva a repüléstől. Ez a lista mindössze töredéke annak a teljes listának, melyet az FBI az összes potenciális terroristáról vezet.

A lista tartalmazza a repüléstől eltiltott személyek nevét, állampolgárságát, nemét és útlevélszámát is. Számos esetben olyan emberek nevét is tartalmazza, akiket nem vádoltak meg semmilyen bűncselekménnyel és nem is köröznek a hatóságok.

Diachenko meg van lepve azon, hogy ilyen sokáig tartott a hiba kijavítása, ennyi idő alatt simán hozzáférhettek illetéktelenek a névsorhoz. A szakember arról is írt, hogy elképzelhető, hogy a kiszivárgott adatbázis nem a TSC teljes listája.

