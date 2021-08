Újra termel a Mercedes-Benz Kecskeméten

Hétfőtől már újra termel a Mercedes-Benz kecskeméti gyára - tudta meg a Világgazdaság.

A napilap a keddi lapszámában emlékeztetett, a járműipari vállalat július végén jelezte, hogy háromhetes termelési szünetet tart. Ahogy arról mi is beszámoltunk, a leállásra a világban tapasztalható chiphiány miatt volt szükség.

Az akkori tájékoztatás szerint a gyár a termelési program rugalmas módosításával alkalmazkodott a kialakult helyzethez, a 30., 31. és a 32. naptári hetet érintő termelési szünetet karbantartási tevékenységekre, valamint az új modell sorozatgyártásának előkészületeire használták fel.

A leállás ugyanakkor a tervezettől eltérően a 33. héten is tartott.

A cikkben hozzátették, a félvezetőket gyártó Intel még április 22-én jelezte, hogy nem látja a végét a nemzetközi piacon az elektronikai alkatrészek kínálatában bekövetkezett hiánynak.

Érdemes azt is megjegyezni, hogy az elmúlt időszakban a globális chiphiány miatt már több autógyártó is bejelentette, hogy csökkenti termelését, legutóbb például a Toyota. A megnövekedett kereslet miatt több chipgyártó is igyekszik optimalizálni a termelését, az ügyfelek pedig a szükségesnél is több komponenst rendelnek. Egyesek már attól tartanak, hogy ez idővel akár túlkínálathoz is vezethet, ami nem jó jel a chipgyártók számára.

Címlapkép forrása: Stiller Ákos/Bloomberg via Getty Images