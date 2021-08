Felfedte magát a rejtélyes tálib elitkommandó– Mit tud az iszlamisták különleges alakulata?

Az, hogy a tálibok valamilyen formában különleges, többnyire offenzív műveletekre specializálódott egységet működtetnek, nem újdonság, évekig működött a szervezet ernyője alatt a nyugati médiában csak „vörös csoport” (van, ahol hibásan vörös hadseregként fordítják) nevű alakulat – pastu nyelven szara keta.

A szara keta több műveletben is a tálib offenzíva „öklét” képezte a 2021-es offenzíva során, legutóbbi hírek alapján Hilmlend-tartományban harcoltak, ahol jelentős veszteségeket szenvedtek el. Ez a szervezet azonban bár próbálta egy szervezett hadsereg képét adni például terepszínű egyenruha és barett-sapkák viselésével, mégis inkább hasonlított egy szedett-vetett irreguláris alakulatra, mint egy valódi különleges műveleti egységre.

A szara keta kiképzéséről a Long War Journal még 2015-ben publikált fotókat.

A „vörös csoport” felszereltségéhez képest évtizedes ugrást jelent a tálibok látszólag semmiből jött különleges műveleti egysége, a Badri 313. Az alakulatról semmilyen információ nem érhető el augusztus előtt, ami valószínűleg annak a bizonyítéka, hogy a tálibok azután hozták létre ezt a formációt, hogy Afganisztán nagy részét elfoglalták és jelentős mennyiségű NATO-hadianyagot kaparintottak meg.

A minőségi ugrás felszerelés tekintetében a tálibok előrehaladásával párhuzamosan is látszik: a Badri 313-ról készült első felvételeken még modernizált AK-variánsokkal és az afgán reguláris haderő egyenruháival pózolnak, a Kabul eleste után publikált videókon pedig már szinte teljes egészében amerikai fegyverekkel és kiegészítőkkel vannak felszerelve.

Az alakulatról készült videók alapján csak a tálib előretörés hetei alatt is látványos ugrást értek el felszereltség tekintetében:

A Badri 313 tehát lényegében az elmúlt hetekben lenyúlta – egyenruha kivételével – az afgán haderő különleges műveleti egységeinek szinte teljes felszerelését és a használatába állította azt.

Update: Taliban special badri 313 forces stationed at checkpoints and around Kabul airport. In one picture a taliban soldier is looking directly at US troops. pic.twitter.com/dRynVT15Ey