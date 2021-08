Befejezték a németek az afgán mentőakciót, a franciák még sok embert akarnak kihozni

MTI Cikk mentése Megosztás

Befejezte a német hadsereg (Bundeswehr) csütörtökön a tálib fordulat miatt távozók kimenekítését Kabulból, az utolsó katonák röviddel a nemzetközi repülőtérnél elkövetett merényletek után távoztak az afgán fővárosból - jelentették be Berlinben. Közben a robbantás ellenére Franciaország még több száz afgán kimenekítését tervezi a kabuli repülőtérről - jelentette be Emmanuel Macron francia államfő csütörtökön. Mindezzel párhuzamosan a NATO és az EU is elítélte a kabuli robbantást.