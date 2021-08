Koronavírus: sorra buknak el a védekezés mintaországai, a delta variáns ezt is elintézte

"A legjobb és a legrosszabb helyek a világon a koronavírus szempontjából, miközben a delta variáns tönkreteszi az újranyitási terveket" címmel közölt átfogó elemzést a Bloomberg. A nemzetközi hírügynökség saját módszertanra épülő nemzetközi, az egyes országok Covid-ellenállóképességét egységes mutatók alapján összehasonlító rangsort készített (először még tavaly novemberben) és ezt frissíti minden hónapban. Az 53 országot 3 csoportba (újranyitás folyamata, Covid-helyzet, élet minősége) sorolt 12 mutató alapján bemutató lista augusztusi eredményei a cikk szerint azt üzenik, hogy

a delta variáns képes szinte minden, az elmúlt 18 hónapban sikeresnek ítélt védekezési modellnek véget vetni,

melynek következtében a járványkezelésben korábban kiemelkedően teljesítő országok csúsznak egyre hátrébb a rangsorban. Egy hónap alatt jelentős változások történtek az ellenállóképességi rangsorban, a sokkal fertőzőképesebb delta variáns ugyanis átcsúszik a szigorú határellenőrzéseken és kikezdi a vakcinázottságból eredő védelmet.

A Bloomberg cikke szerint erre a legijesztőbb példa Új-Zéland: ez volt az az ország, amely a hírügynökség november óta létező rangsorában a legtovább birtokolta az első helyet, majd egyetlen hónap leforgása alatt 26 hellyel zuhant vissza a júliusi 3. helyéről. A szigetország azok után csúszott le, hogy a lakók élete a legnyugodtabb állapotból a legszigorúbbra változott, mivel a kormány a legmagasabb szintű korlátozásokat léptette életbe, azok után, hogy a delta mutáció megbontotta az erődszerű védekezési rendszert.

A rangsor nagy augusztusi vesztesei közé sorolható egyértelműen az Egyesült Államok és Izrael, amelyek - ahogy a cikk utal rájuk - az élenjárók a vakcinázottság és így az újranyitás folyamatában. Mindkét országban kora tavasz-nyár eleje óta gyors ütemben tért vissza az élet a normális közelébe, elsősorban az oltások előrehaladásának eredményeképpen. A delta variáns azonban rajtuk is kifogott, mivel új járványhullámot hozott el, részben az áttöréses fertőzések miatt, miközben az oltatlan emberek közül sokan kritikus állapotban kerültek a kórházakba.

Összességében megállapítható, hogy augusztusban eddig az európai országok stratégiája bizonyult a legellenállóbbnak, a maga középutas stratégiájával. Ez előrehaladott oltási kampányt és az oltáshoz kötött újranyitási stratégiát jelent a gyakorlatban. Nem véletlen, hogy augusztusban az első 10 helyből 9-et európai országok foglalnak el, Norvégia pedig már a második hónapja tartja első helyét. A skandináv ország a lakosság 60%-át oltotta be eddig, miközben a járvány halálos áldozatainak számát nagyon alacsony szinten tartotta, és megnyitotta határait, de csak az oltást már felvett utazók előtt. Az alacsony halálozási ráta, az átoltottság gyors felfutása és az utazások feloldása emelte Hollandiát és Finnországot rendre a 2. és 3. helyre.

Countries where coronavirus is being handled most effectively with the least social and economic disruption: 1. Norway2. Netherlands3. Finland4. Ireland5. Austria6. Belgium7. Germany8. Singapore9. Switzerland10. Spain.US ranks 25th. @business