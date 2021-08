A történelem ismétli önmagát: már körvonalazódik a következő háború Afganisztánban

Sokan örülnek a tálibok győzelmének Afganisztánban, de aligha lesz tartós a béke az országban, a következő években az Iszlám Állam és a tálibok harcolnak majd a stratégiailag fontos északi területek ellenőrzéséért – mondta el a Portfolio-nak Yousufi Qais, nemzetközi biztonság- és védelempolitikai szakértő. A Magyarországon élő afgán állampolgár gyermekként élte meg az első tálib hatalomátvételt, elmondta, hogy régen rettegtek a táliboktól, de most az iszlamista szervezet új arculatot próbál fenntartani, ami valószínűleg csak addig tart majd, amíg az amerikai katonák az országban vannak. Az afgánok közül sokan a bűnözés és a korrupció visszaesését várják, de valószínűleg inkább munkanélküliséget, élelmezési problémákat és megélhetési válságot hoz majd az eleve gazdaságilag igencsak rossz állapotban lévő országban a tálib hatalomátvétel.

Portfolio: A legnagyobb kérdés az afganisztáni krízissel kapcsolatosan talán az, hogy omlott össze ilyen gyorsan az Egyesült Államok által támogatott központi kormány és az afgán haderő. Gyakorlatilag egy hét sem telt el azután, hogy Zarandzsot elfoglalták a tálibok és már Kabul is elesett. Ön szerint mi az oka a gyors és elsöprő tálib győzelemnek?

Yousufi Qais: Először is az, hogy a kormánykatonák gyorsan elvesztették a motivációjukat a háborúban. Egyszerűen nem látták értelmét, hogy harcoljanak. Emellett a vezetők nagyon sok tartományban harcok nélkül átadták a területeket a táliboknak. Ezekben az esetekben valószínűleg háttéralkukat kötöttek.

Az én szülővárosomban, Pul-e khumriban három napig harcolt a 888-as számú egység, kommandósok, a nemzetbiztonsági szakszolgálat - az NDS - és a rendőrök.

A negyedik napon a kommandósok és a 888-asok kaptak egy utasítást, melyben arra kérték őket, hogy vonuljanak vissza. Ezután Pule-Khumri, Baghlan tartomány fővárosa is elesett.

Szerintem az ilyen események mögött olyan politikai alkuk lehetnek, melyeket már hónapokkal ezelőtt megköttettek. 75 ezer tálibbal állt szemben egy több mint 300 ezres, kiválóan kiképzett katonákból álló haderő, akiket harckocsikkal, páncélozott járművekkel, repülőgépekkel szereltek fel, mégis egy hét alatt elvesztették az összes nagyvárost.

Yousufi Qais.

Kabul azért esett el ilyen könnyen és gyorsan, mert amikor a tálibok körülvették a fővárost, Asraf Gáni elnök elmenekült, ezután pedig már senki nem akart harcolni. Senki nem tudja, hogy ez miért történt. Később a köztársasági elnök külföldről nyilatkozott a Facebookon keresztül, hogy azért menekült el, mert nem akart vérfürdőt Kabulban.

Most olyan a helyzet, mintha semmi nem történt volna 20 év alatt. 20 évvel ezelőtt a tálibok uralták Afganisztán 95%-át, most is ez a helyzet. Pandzssírt és Baghlánban három körzetet kivéve mindent visszaszereztek.

A tálibok egyik vezetője néhány hónapja azt mondta Katarban, hogy ha akarják, egy hét alatt el tudják foglalni egész Afganisztánt. Ekkor kinevette őt a honvédelmi miniszterünk, de bebizonyosodott, hogy igazat mondott.

Azt sem tudjuk, hogy a tábornokok, katonai vezetők miért nem harcoltak. Mohamed Iszmail Khan például legendás afgán hős, népszerű és befolyásos ember Herát-tartományban. Ő az utolsó lőszeréig tartó harcot ígért. A belügyminiszter egyik államtitkára, egy tábornok, személyesen ment oda hozzá és adta át őt a táliboknak.

Portfolio: Hogy néz ki egy ilyen háttéralku? Mit kapnak ezek a vezetők a táliboktól a fegyverletételért cserébe?

Yousufi Qais: A tálibok nem egy mindenkitől elszigetelve, teljesen függetlenül működő fegyveres szervezet. A regionális nagyhatalmak, mint Irán és Pakisztán, illetve állítólag Oroszország is támogatja őket, vagy legalább jó kapcsolatot ápol velük, illetve Kína is felvette a diplomáciai szálakat a tálibokkal. Azt is érdemes megjegyezni, hogy 2020. február 29-e óta már nem nevezzük a tálibokat terroristának sem, hiszen az Egyesült Államok is tárgyalt, és kötött velük békemegállapodást. Nem véletlen, hogy manapság már inkább fanatikus iszlamistáknak, radikálisoknak hívják őket és sehol nem lehet azt olvasni, hogy a tálibok terroristák.

Elképzelhető, hogy ezek a regionális hatalmak valahogy nyomást gyakoroltak az előző kormány tisztségviselőire, katonai vezetőire és nem is közvetlenül a tálibok egyeztettek velük.

Vannak olyan felvételek Herátból, Kandahárból, Kabulból, illetve még több helyről is az országban, ahol a katonák a felszerelésüket, teli táraikat mutatják, de azt állítják, hogy a parancsnokuk nem engedi őket harcolni.

Nagyon fontos még az is, hogy ez egy gerillaháború volt. Egy gerillaháborút nagyon nehéz megnyerni és csak rengeteg áldozat árán lehetséges ez. A tálibok tudták ezt, ezért mecseteket, kórházakat, civileket használtak mintegy fedezékként. Bevonultak a civilek házába, onnan lőttek a kormánykatonákra. A katonák nem tudták úgy viszonozni a tüzet, nem tudtak úgy bombázni, hogy biztosan ne öljenek meg véletlenül civileket.

Szerintem egy gerillaháborút csak egy eszközzel lehet megnyerni: információval. A mi titkosszolgálatunk hatalmas hibát követett el azzal, hogy nem épített be megfelelő számú informátort a tálibok sorai közé.

Ön a ’90-es években első kézből élte át a tálib uralmat Afganisztánban. Milyen volt ez egy átlagos afgán állampolgár számára? Milyen élet vár most a tálibok által létrehozott „kalifátus” állampolgáraira?

Yousufi Qais: Hét és fél – nyolc éves voltam, amikor a tálibok elfoglalták a városomat. Nyilvános akasztásokkal kezdték az elszámoltatásokat. Ezeken az eseményeken minden lakosnak kötelező volt részt venni nézőként. A tálibok autókkal járták a területeket és átadták az üzeneteket az imámokon, képviselőkön keresztül, hogy kötelező a részvétel a férfiak és a gyerekek számára. Ennek az egésznek egyetlen célja volt: a megfélemlítés.

Nem volt szólásszabadság. Csak egy tévéadó volt, ami csak a tálibokról és az iszlámról szólt. Nem volt parlament, ellenzék, politikai pártok, nem voltak választások. A tálibok nagyon konzervatívak és nagyon fanatikusak voltak.

Akárhányszor tálibokat láttunk a városban, rettegtünk, hogy belénk kötnek.

Megvertek mindenkit, aki a napi ötszöri kötelező imaidőben dolgozott. Én egyszer a déli imát háromszor imádkoztam végig, mert nem hitték el, hogy már korábban ezt megtettem.

Este 10 óra után nem lehetett a lámpákat felkapcsolni. Fenn lehetett maradni házon belül, de csak halkan.

Nem volt világi oktatás sem. Az iskolákban, egyetemeken minden óra a vallásról szólt.

A mostani tálibok próbálnak lazábbak lenni. Azt mutatják a világ felé, hogy ők már nem azok a tálibok, akik a 90-es években regnáltak. Ennek az az oka, hogy az akkori kormányukat senki nem ismerte el Szaúd-Arábia és Pakisztán kivételével és most azt akarják elérni, hogy elismerjék őket. Van rá esélyük, hiszen Oroszország és Pakisztán nem zárja be a nagykövetségét, Kína pedig felvette velük a diplomáciai kapcsolatot.

Most persze még nincs kormány, csak tálib katonák, akik a városokat ellenőrzik. Ideiglenes katonai hatalom van, de az előző kormány tagjai már tárgyalnak a tálibokkal arról, hogy milyen legyen az új politikai rendszer. Tizenkét fős kormányzótanács várható, amely majd vezeti az országot, és ennek az elnöke lesz egyben a kormányfő is. Az összetételt illetően, akikről hallani lehet, az Abdulla Abdulla, az afgán Nemzeti Megbékélési Tanács volt elnöke, Hamid Karzai korábbi államfő és Gulbuddin Hekmatjar volt kormányfő, Abdul Mulla Gáni Baradar a tálib mozgalom társalapítója és politikai helyettese, Mulla Mohammad Jakub a mozgalom alapítójának és első vezetőjének, Mulla Mohammad Omarnak a fia, valamint Sziradzsuddin Hakkáni, a hírhedt modzsahed-parancsnoknak, Dzsaláluddín Hakkáninak a fia.

Egy tálib vezető nemrég még egy nőnek is adott interjút, aki nem burkában volt. Korábban kötelező volt a burka, el sem hagyhatták a házat a nők egyedül, csak férfi kísérővel vagy hét éves kor feletti gyerekkel. Most ezen próbálnak változtatni, most a nők egy fejkendővel már kimehetnek az utcára.

A tálibok számára az is nagy probléma most, hogy nincs annyi pénzük, hogy kormányt alakítsanak. Afganisztán 2019-es GDP-je 19 milliárd dollár volt, ebből 10% -a a haderőre ment el.

Afganisztán egyszerűen nem képes önállóan fenntartani magát. A tálibok ezért próbálkoznak most jó kapcsolatot ápolni a világgal és elérni, hogy elismerjék a kormányukat.

A másik oka annak, hogy a tálibok visszafogják magukat az, hogy jelenleg 6000 amerikai katona van a kabuli reptéren, illetve még 600 angol és török katona is. Amíg ők ott vannak, nem kezdik még el a nyilvános kegyetlenkedést, és még nem akarnak kormányt alakítani sem.

De valószínűleg addig lesznek csak ilyen lazák, amíg az amerikai katonák ott vannak Afganisztánban és nem nyerik el a teljes hatalmat, irányítást az ország fölött. Szeptember 1-től viszont nem hiszem, hogy ott lesznek már az amerikai katonák.

Már vannak olyan tartományok, ahol elkezdtek leszámolni magas rendfokozatú katonákkal, illetve nyilvánosan felpofoztak, megaláztak, majd megöltek egy közkedvelt, humorista rendőrt is Kandahár-tartományban.

A tálibok azt ígérték, hogy befogadó kormányt alakítanak, amely az előző rendszer politikusait is magában foglalja és a különféle etnikai csoportok is megfelelően képviselve lesznek az új rendszerben. Az országot egy bizottság fogja vezetni, melyet Hibatulla Ahundzáda, a tálibok fővezére vezet majd.

Hogy mi lesz, miután megalakul ez a bizottság? Kérdezték a táliboktól, hogy vajon dolgozhatnak-e a nők Afganisztánban a tálib hatalomátvétel után. Ők azt válaszolták, hogy ez addig így marad, míg ennek ellenkezőjét nem utasítja az emír. Ők nem elnöknek hívják a legfőbb politikai vezetőt, hanem emírnek. Addig nincs emír, amíg nincs hivatalos kormány, de ez pár héten belül megváltozik.

Mi az afgán állampolgárok véleménye a tálib győzelemről? Elmondható, hogy vannak területek, ahol kifejezetten örülnek a tálib hatalomátvételnek?

Yousufi Qais:

Igen, vannak olyan területek, ahol nagyon örülnek az emberek a tálib hatalomátvételnek.

Hivatalos források szerint Afganisztán a világ 4. legkorruptabb országa. Ennek azért van némi valóságalapja: az ország katonai, politikai vezetőinek több millió dolláros palotái vannak, melyet a hivatalos fizetésükből lehetetlen lenne megépíteni. Ez mind korrupció.

De még a legegyszerűbb munkák megszerzéséért is mindig meg kell vesztegetni valakit. Ha például 10 ember jelentkezett egy tanári állásra és köztük 9-nek kiváló diplomája van, azt a tizediket veszik fel, akinek még diplomája sincs, de kapcsolatai vannak.

A gazdaság is sokat romlott az elmúlt években. 2015-ben, amikor a NATO elkezdte leépíteni katonai jelenlétét, rengetegen vesztették el a munkájukat. A szállítmányozók, logisztikusok, fordítók, mind munkanélkülivé váltak.

Afganisztánban egy dolgozó átlagosan 10 másik embert lát el, így ha valaki elvesztette az állását, gyakorlatilag 11 ember maradt jövedelem nélkül.

34%-os volt a munkanélküliség Afganisztánban. A volt elnök maga azt állította, hogy a lakosság 90%-a mélyszegénységben él – szerintem amúgy inkább 60-70% a valós szám. Mindezek ellenére az elnök kiskirályként élt az országban.

A közbiztonság is sokat romlott. Fényes nappal történtek rablások az utcákon, még a fővárosban sem lehetett mobiltelefonnal járkálni. Volt, hogy bűnözők kibérelték a taxisofőröket, elvitették magukat pár utcával odébb, majd megölték őket és elvették az autójukat. Még Kabulban is előfordult, hogy napi több tucat ilyen eset történt.

Egy személyes történetet is elmondok: két évvel ezelőtt hazamentem Magyarországról, kértem egy barátomtól pénzt. Ahogy bementem a bankba, a tolvajok már hívták a kinti barátaikat, hogy „megjött egy madárka.” Rájöttem, hogy mi vár rám, felhívtam apámat, aki katona volt és gyorsan intézkedtek, hogy ne öljenek meg engem a pénzemért, pedig alig 500-600 dollár volt nálam. Ennyire rossz volt a közbiztonság.

Rengeteg volt a robbantás is. Sok újságírót, a rendvédelmi szervezetben dolgozót, bírót, ügyészt gyilkoltak meg mágneses aknákkal. Ezeket a merényleteket nyilván a tálibok vállalták magukra, de a kormány hibája is, hogy egy kiváló hadsereggel nem tudta fenntartani a közbiztonságot.

Most, hogy a tálibok uralomra kerültek, már legalább nincs rablás, nincsenek gyilkosságok fényes nappal az utcákon. Nincs, mert a tálibok szigorúak ezen a téren. Az első intézkedésük az volt, hogy elkaptak két tolvajt, beszínezték az arcukat feketére és nyilvánosan arra kötelezték őket, hogy mondják azt, hogy „aki rabol, olyan lesz, mint én, vágják le a kezét.”

A közbiztonság mellett az is tény, hogy sokakat vidéken a vallásra hivatkozva befolyásoltak a tálibok. A lakosság 80%-a analfabéta, őket könnyen lehet a vallásra hivatkozva irányítani. Voltak, ahol zászlókkal, virágokkal várták a tálibokat: „Isten hozta a dzsihadistákat” – mondták nekik. Ezek az emberek rengeteg boldog szelfit készítettek a tálibokkal – tele van vele a Facebook.

Északon viszont sokan nem örülnek nekik, a volt szovjet megszállók ellen harcoló mudzsahidek többsége nem rajong a tálibokért, ami abból is látszik, hogy az idei offenzíva során ezen a területen zajlottak a legnagyobb tálib-ellenes harcok. Délen viszont többnyire elfogadták a tálibokat.

Vannak egyéb belpolitikai problémák is: Afganisztán igencsak megosztott nemzetiségek tekintetében, ezek a nemzetiségek egymással szemben is gyakran konfliktusban vannak és hovatartozásuktól függően eltérően reagálnak a tálib hatalomátvételre.

A Pandzssír-völgyben már szerveződik az tálib-ellenes mozgalom. Ön szerint mennyi az esélye annak, hogy ez a szervezet tartós ellenállást tud támasztani a tálibokkal szemben? Elképzelhető, hogy emiatt a mozgalom miatt végül a tálibok sem tudják stabilizálni Afganisztánt és folytatódik a polgárháború az országban?

Yousufi Qais: Ezt a mozgalmat a legendás mudzsahid vezető, Ahmad Sah Masszoúd fia vezeti, Ahmad Masszoúd. Sem a szovjetek, sem a tálibok nem tudták a Pandzssír-völgyet bevenni, a mostani vezetés is büszkén azt állítja: nem adják fel ezt a területet és megvédik, amíg csak tudják.

Ennek ellenére ők is próbálnak tárgyalni a tálibokkal, békés megoldásra törekszenek és elképzelhető, hogy születik majd valamilyen kompromisszum. A pandzsíri ellenállási mozgalom nem annyira erős, hogy a tálibok ellen harcolni tudjanak, hiszen a volt kormányerők szinte összes eszköze most a táliboknál van. Azzal az egy-két tankkal, helikopterrel, ami Pandzsírban van, nem sokat tudnak kezdeni.

A következő 2-3 évben viszonylagos béke és biztonság lesz, de összességében hasonló a helyzet, mint a ’90-es években.

Doktor Nadzsib volt az utolsó szovjetek által támogatott vezető, ellene felkeltek a mudzsahidek, akik vezetőjének a fia most a tálibok elleni harcot ígéri. Az akkori kormány fanatikusoknak hívta a mudzsahidokat, akár mint most a tálibokat. Őket az amerikaiak támogatták a szovjetek ellen. ’92-ben polgárháború kezdődött, majd a tálibok ’96-ban átvették a hatalmat.

Az országban gyakorlatilag 40 éve folyamatosan polgárháború van. Ezt többnyire nem is az afgánok szervezik, hanem szomszédos országok, illetve távolabbi nagyhatalmak. A történelem ismétli önmagát.

Most is lesz egy szervezet, amely folytatja a háborút: a Khoraszáni Iszlám Állam.

A szervezet 2015 óta folyamatosan erősödik Afganisztánban és a következő években jelentős támogatásra fognak szert tenni, főleg az északi területeken. Ők korábban is harcoltak a tálibok ellen, ők folytatják majd a háborút 1,5-2 év múlva is.

Miért harcol egymással ez a két radikális iszlamista szervezet - az Iszlám Állam és a tálibok?

Yousufi Qais: Donald Trump részben azért kezdett el tárgyalni a tálibokkal, mert az Iszlám Állam térnyerése ellen akarta használni a szervezetet. Az ISIS elleni harc annyira fontos volt, hogy a Trump-kormány sokáig gyakorlatilag Kászim Szulejmáni iráni tábornok csapatait is hagyta mozogni az iraki és szíriai régióban, amíg azok az Iszlám Állam ellen harcoltak. Elképzelhető, hogy hosszabb távon most is lesz valamilyen együttműködés az Egyesült Államok, a NATO, illetve a tálibok között az Iszlám Állammal szemben.

Északon 70 kilométernyi közös határunk van Kínával. Közel vagyunk Oroszországhoz és Oroszország szövetségeseihez. Északon rengeteg a nyersanyag is. Ez egy stratégiailag fontos térség, melynek ellenőrzéséért a következő években az Iszlám Állam és a tálibok fognak harcolni.

Ha már Kína szóba került: sokak szerint a kommunista ország most a NATO-csapatok kivonulása után igyekezik a befolyási övezetébe keríteni Afganisztánt. Ez mennyire valós értékelése a helyzetnek? Érezhető a kínai befolyásszerzési kísérlet már a térségben?

Yousufi Qais: Kína mindent megtesz azért, hogy Afganisztánnal jó kapcsolata legyen. Mulla Gáni Baradár, a tálibok politikai vezető-helyettese már a tálib hatalomátvétel előtt találkozott a kínai külügyminiszterrel.

Mindazonáltal Kína nem törekszik arra, hogy ugyanazt a szerepet betöltse az országban, mint az Egyesült Államok.

Afganisztán geopolitikailag, stratégiailag fontos helyen van, Közép-Ázsiában, melyen keresztül össze lehetne kötni Dél-Ázsiát, Oroszországot, Kelet-Ázsiát. Van például a térségben egy fontos gázvezeték-rendszer, amely többek közt Üzbegisztánon, Pakisztánon és Indián keresztül halad. Kihívás ezen kívül Kínának az is, hogy a közös határon keresztül ne tudjanak radikális mozgalmak, mint az Al-Kaida vagy az ISIS átszivárogni Kínába és veszélyeztetni az ország biztonságát.

Kína nagyon igyekszik majd a következő afgán kormánnyal, a tálibokkal olyan kapcsolatot építeni, hogy az ne jelentsen fenyegetést az üzleti, gazdasági érdekeire. Arról nincs információ, hogy Kína most a NATO-t akarja helyettesíteni akár békefenntartásban, akár infrastruktúra-építésben, arról meg főleg nem, hogy Kína a teljes országot az Egyesült Államokhoz hasonlóan az ellenőrzése alá akarja vonni. Kína az afganisztáni ügyben Oroszországgal is együttműködik, a héten a két ország elnökének a találkozása Afganisztánról szólt.

Mi vár az afgán gazdaságra? Elképzelhető, hogy Észak-Koreához hasonló elszigeteltségben köt ki az ország a nyugati hatalmak nyomásgyakorlása miatt? Mit jelentene egy ilyen kimenetel egy átlagos afgán állampolgár számára?

Nagyon sokat fog romlani az afganisztáni gazdaság teljesítménye. A tálibok megdöntötték a kormányt, sok idő kell majd a gazdaság, a közigazgatás újraindításához.

Jemenben, mióta a hútik megdöntötték a kormányt, több millió gyerek éhezik. Irakban, Líbiában, Szíriában, ahol instabillá vált az ország, súlyos gazdasági és élelmezési problémák alakultak ki.

A megdőlt afgán kormánynak több mint 300 ezer katonája volt, akik több mint 300 ezer családot eltartottak. A közigazgatásban a tálibok most még azt mondják az előző kormány dolgozóinak, hogy maradjanak a helyükön, de csak arra használják majd őket, hogy átadják a modern eszközök használatához szükséges tudást, majd egymás után kirúgják őket és a helyükre a tálibok emberei ülnek majd be.

Már most is rengeteg a munkanélküli Afganisztánban, ez a helyzet csak romlani fog.

Pánikba esett mindenki. Nemcsak az életüket féltik az emberek, hanem az egzisztenciájukat is. Félnek, hogy mi lesz a gazdasággal. Rengeteg munkanélküli lesz.

Egyes források szerint már a jegybankban tárolt pénz is elfogyott. 19 milliárd volt az ország GDP-je. Egy 35-36 milliós lakosságú országnak, ami területileg hétszer nagyobb, mint Magyarország. A GDP 10%-a háborúra ment el. 70%-os a külkereskedelmi mérleghiány. A katonák, közigazgatásban dolgozók fizetésének 90%-át az amerikaiak fizették ki. Az afgán kormány még csak az ő bérüket sem tudta fizetni.

Ez most még rosszabb lesz. Mindenki menekül. Menekül a pénz is.

Ha az ENSZ egy olyan döntést hoz, hogy mégis segítik az afgán népet, van esély, hogy az embereknek lesz mit ennie, innia. De ha nincs külföldi segítség, olyan válság lesz, hogy több millió ember éhen fog halni.

