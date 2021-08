A száguldó repülőgépek zajában izgalmas újdonságokat tudtunk meg a magyar fegyvergyártás jövőjéről

Lezárult a kecskeméti reptéren megtartott Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutató szombati napja. A sok látványos légi- és szárazföldi bemutató megtekintése mellett alkalmunk nyílt beszélgetni számos haditechnikai szakértővel és döntéshozóval is a helyszínen. Mint megtudtuk, a magyar kormány tárgyal a Rheinmetall-lal a teljesen önvezető Mission Master portfólió megszerzéséről, az eszközök önvezető technológiája pedig számos Rheinmetall harcjárműbe bekerülhet, így a brit Challenger harckocsikba is. Emellett megtekintettük az új magyar kézifegyver-portfóliót is, illetve megtudtuk, hogy hamarosan lezárul a cseh Aero Vodochody megvásárlása és ma aláírásra került a Saabbal egy szándéknyilatkozat is repülőgépek fejlesztéséhez és gyártásához kapcsolódó együttműködési lehetőségek kutatásáról.

Egész nap röpködtek a kecskeméti reptér fölött ma a katonai repülőgépek a 2021-es Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutató alkalmával. A Magyar Honvédség teljes légi eszközparkjának bemutatása mellett számos külföldi haderő légiereje is demózott, látványos show-t csinált többek közt a szaúdi, a horvát, az olasz és még számos más légierő is.

A Saudi Falcons bemutatója.

A magyar gépek közül a Gripen vadászgépek mellett láthattuk a H145M helikoptereket, Mi-24-es harci helikoptereket és az A319-es, illetve Dassault Falcon 7X-os szállító repülőgépeket is.

Magyar Mi-24-es harci helikopterek kísérnek egy Mi-17-es helikoptert.

Érdekes eleme volt a bemutatónak az is, hogy a honvédség szinte teljes vezérkara - beleértve Ruszin-Szendi Romulusz altábornagyot, a Magyar Honvédség parancsnokát -, kiugrott ejtőernyővel egy Mi-17-es helikopterből.

A Magyar Honvédség vezérkara kiugrott egy Mi-17-esből. Fotó: Portfolio

Ezen kívül szárazföldi dinamikus bemutatóra is sor került, mely során a honvédség Leopard 2A4HU és T-72-es harckocsijai, illetve BTR-80-as páncélosai manővereztek.

Leopard 2A4HU harckocsik a dinamikus bemutatón.

A szárazföldön számos eszköz statikus bemutatóját is megtekinthettük. Kiállításra került számos új kézifegyver és harcjármű is, beleértve egy Leopard 2A7+ harckocsit, egy Panzerhaubitze 2000-es önjáró löveget, illetve kezünkbe vehettük a Carl Gustaf M4 páncéltörő kézifegyvert is.

Leopard 2A7+ harckocsi.

A török eredetű Gidrán 4x4-es páncélos mellett találkozhattunk egy új jövevénnyel is, a Nurol Makina Yörük / NMS 4x4-es katonai járművel is, már magyar színekben. Beszélgettünk az eszközök beszerzésével foglalkozó HT Division vállalat szakemberivel; megtudtuk, hogy a Yörük valószínűleg Nomád néven kerül majd rendszeresítésre a Honvédség keretein belül.

A Gidránok gyártására sor kerül majd Kaposváron a Rheinmetall-lal partnerségben, a Yörük / Nomád sorsa viszont még nincs kőbe vésve – folynak a tárgyalások a típus esetleges gyártásáról, így arról is, hogy pontosan hány darab készül majd belőle.

A két harcjármű közti különbségekről itt írtunk:

Kapcsolódó cikkünk 2020. 12. 18. Bréking: vadi új katonai járművek gyártása indul meg Magyarországon

A már rendszerben lévő Gidrán és az NMS / Yörük, magyar színekben.

A HT Division szakemberei bemutatták még számos olyan technikai eszközt is, amely „érdekelheti a haderőfejlesztéssel foglalkozó döntéshozókat” Magyarországon, így többek közt egy szenzortornyot, egy kézi drónvédelmi eszközt és egy Karayel csapásmérő drónt is feltártak a közönség előtt. A vállalat képviselői nem erősítették meg, hogy ezeknek az eszközöknek a beszerzéséről konkrét tárgyalások folynak a magyar döntéshozókkal, de jó eséllyel felkínálták vagy fel fogják nekik kínálni ezeket az egyébként hazai igényeknek megfelelő eszközöket.

Karayel drón a HT Division standjában.

Beszélgettünk Zaja Gáborral, a magyar kézifegyvergyár, a HM Arzenál Zrt. védelmi eszközökkel foglalkozó üzletágának vezetőjével is a vállalat terveiről. A szakember elmondta: minden készen áll az új magyar mesterlövész-fegyverek, a Unique Alpine-nal partnerségben gyártásra kerülő TPG-3 NX-ek gyártásához, a megrendelésekről viszont folyik még az egyeztetés.

Zaja Gábor azt is elmondta, hogy a cég valószínűleg fegyver-kiegészítőket is gyártani fog a jövőben, például célzást segítő eszközöket, mint red dot irányzékok, illetve egyéb céltávcsövek. Arról is beszélt, hogy a jövőben remélhetőleg sikerül majd összehangolni a honvédség kötelékén belül a hamarosan gyártásra kerülő Dynamit Nobel Defense páncéltörő kézifegyvereinek és a jelenleg éppen rendszeresítés alatt álló Carl Gustaf M4 páncéltörő fegyvereknek az alkalmazását, de ez még sok év kérdése lehet.

Hozzátette: egyre nagyobb arányban használnak a rendőrök és katonák magyar gyártmányú kézifegyvereket, az új eszközökre való átállást teljes szemléletmód-váltásnak nevezte.

Kiállításra kerültek a Gestamen Arms kézifegyverei is a mai eseményen, erről részletes cikkel a következő napokban jelentkezünk.

A Honvédség új gépkarabélyai, melyeket a CZ és a HM Arzenál gyártott, 5,56 NATO, 7,62 VSz és 7,62 NATO lőszerekre adaptálva.

A kiállítási részen a magyar kormánnyal számos együttműködést élvező német Rheinmetall védelmi vállalat eszközei is kiállításra kerültek. A hamarosan Zalaegerszegen gyártásra kerülő Lynx gyalogsági harcjárművek mellett megjelentek a német hadiipari óriás Skyranger légvédelmi tornyai is, illetve a Mission Master önműködő kerekes katonai járművek is.

Beszélgettünk több Rheinmetall-szakemberrel is a helyszínen, akik elmondták: a magyar kormány megállapodott a Lynxekre kerülő 30 milliméteres Skyranger-tornyok gyártásáról, illetve tárgyalások folynak a 35 milliméteres toronyról is, amely statikus védelmi funkciókat láthat el. A magyar kormány a 30 milliméteres tornyok fejlesztésébe is bekapcsolódhat.

A Mission Masterekkel kapcsolatosan megtudtuk: arról folynak az egyeztetések, hogy a kormány Magyarországra hozza a teljes Rheinmetall önvezető katonai jármű-projektet és közösen dolgozzanak tovább már üzemelő és még fejlesztés alatt álló járművek autonómmá tételén. Önvezetővé válhat tehát a Rheinmetall Lynx, a német Bundeswehr által használt Puma és Boxer harcjárművek, illetve folyik az egyeztetés a brit Challenger tankok önvezetővé tételéről, melynek felújítását épp most végzi a Rheinmetall.

Utóbbi lehetett az is, amiről Orbán Viktor miniszterelnök néhány hónapja Boris Johnson miniszterelnökkel egyeztetett.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 05. 28. Orbán Viktor hadiipari együttműködést jelentett be Nagy-Britanniával

Rheinmetall Lynx.

A Mission Master egyébként jelenleg az egyetlen működőképes waypoint-alapú katonai járműtechnológia a világon, ami konyhanyelven azt jelenti, hogy a kezelőnek elég egy helyszínt kijelölnie, ahova a harcjárműnek el kell jutnia és az mesterséges intelligencia segítségével, a terepakadályokat felmérve és leküzdve teljesíti a feladatot.

A Rheinmetall Mission Mastert ki is lehetett próbálni.

Közben megtudtuk azt is, hogy a nap folyamán Maróth Gáspár védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos a svéd Saabbal egyeztetett katonai repülőgépek fejlesztéséről és gyártásáról. A felek egy szándéknyilatkozatot írtak alá, melynek célja lényegében az, hogy megkeressék azokat a területeket, melyeken a svédek a magyar hadiipar szereplőivel együtt tudnak működni a közeljövőben.

Megkérdeztük a kormánybiztos irodáját arról, hogy szóba jöhet-e az, hogy Magyarország a Flygsystem 2020 ötödik generációs vadászgép fejlesztéséhez csatlakozzon, azt a választ kaptuk, hogy a felek még keresik az együttműködési területeket, így még akár ez is elképzelhető.

Korszerűsített Gripen vadászgép.

Végül beszélgettünk a cseh Aero Vodochody helyi személyzetével is a cég akvizíciójáról. Elmondták: a vállalat várhatóan heteken belül magyar többségi tulajdonba kerül, jelenleg a bankokkal folyik az egyeztetés a tranzakció finanszírozásáról.

Tegnap bejelentésre került az is, hogy a brazil Embraer irodát nyit Magyarországon, a repülési vállalt 2011 óta működik együtt az Aero Vodochodyval. A cseh vállalat helyi képviselői reményeiket fejezték ki abban, hogy a magyar akvizícióval bővül majd ez az együttműködés, de azt mondták, hogy erről még nem folynak konkrét tárgyalások.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 08. 27. Magyarországra jött a világ egyik legnagyobb repülőgépgyártója

Az L-39NG, az Aero V. húzóterméke.

Érdekesség, hogy az új technika mellett számos régi katonai eszköz is bemutatásra került; a Magyar Királyi Honvédség hagyományőrzői például egy 40 milliméteres Bofors-gépágyúval „vadászták” a Gripeneket, de találkozhattunk az eseményen az Egyesült Államok 82-es számú légi szállítású hadosztályának katonai hagyományőrzőivel is.