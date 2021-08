Magyar katonának magyar fegyvert! – Megtudtuk, mit tervez a kormány az új fegyvercsaláddal

Új kézifegyver-családot mutattak be a hétvégén a kecskeméti repülőnapon a Magyar Honvédség vezetői, illetve a fegyveres szervezet modernizációjáért felelős döntéshozók. A hat tagból álló fegyvercsalád teljes egészében magyar fejlesztésű, és a kivitelezés magántőkéből valósult meg, a tartóssági tesztek most kezdődnek meg a honvédség bevonásával. A távlati cél egy olyan fegyvercsalád létrehozása, amely valószínűleg a jelenleg rendszeresítés alatt álló, cseh licenc alapján elkészült Bren 2-es gépkarabélyokkal párhuzamosan szolgál majd a magyar haderőben, de ha sikeresnek bizonyulnak az eszközök, jó eséllyel külföldi piacokat is megcéloznak majd. A Gestamen Zrt. fegyvereinek jövőjéről még tartanak az egyeztetések, a projekthez viszont egy olyan mérnökgárda állt össze, amely fontos szerepet játszhat a hazai fegyverfejlesztés jövőjében. Maróth Gáspár védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztossal és Bozó Gáborral, a Gestamen Kutatás-Fejlesztési Zrt. vezérigazgatójával beszélgettünk az új magyar fegyvercsaládról.

Magyar tervek, magyar fegyverek

Kiállították és bemutatták a kecskeméti reptéren a hétvége folyamán megtartott Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutató alkalmával a Gestamen Arms kézifegyvereit is. A vállalatról és annak tevékenységéről korábban kevés nyilvános információ volt fellelhető, vasárnap viszont közös sajtótájékoztatón jelentette be Maróth Gáspár védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos, Benkő Tibor honvédelmi miniszter, Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka, illetve Bozó Gábor, a Gestamen Kutatás-Fejlesztési Zrt. vezérigazgatója:

a Gestamen Zrt. elkészítette egy teljes egészében magyar tervezésű, magyar gyártmányú fegyvercsalád működőképes prototípusait.

A fegyvercsalád része egy pisztoly, egy géppisztoly, egy gépkarabély, egy távcsöves öntöltő puska, egy géppuska és egy gránátvető is. A vitrinben kiállított fegyverek már szombaton megtekinthetők voltak a nagyközönség számára.

Maróth Gáspár védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos a Portfolio-nak elmondta: az új fegyvercsaládra azért van szükség a Česká Zbrojovkától megvásárolt licenc alapján gyártott fegyverek mellett, mert a cseh eredetű kézifegyverek kifejezetten szofisztikált és nagyon strapabíró eszközök, az előállításuk viszont relatíve költséges. Ezen kívül az Arzenál által kötött licenc szerződés nem tartalmazza az esetleges generáció vagy típusváltás során elérhető új fejlesztéseket. A magyar katonáknak viszont előbb-utóbb szüksége lesz következő generációs fegyverekre.

A kormánybiztos elmondta:

létre akartak hozni egy új magyar fegyvercsaládot, amely modern, egyedi és moduláris eszközökből áll, illetve kedvező ár / érték arányban lehet őket legyártani, emellett pedig ki akartak alakítani egy hazai mérnöki szakember-gárdát is, akik további fegyverek fejlesztésével tudnak majd foglalkozni.

A projekt hátteréről Maróth Gáspár azt mondta, hogy eredetileg három mérnökcsapattal folytak az egyeztetések az eszközök fejlesztéséről, közülük egyedül a Gestamen Kutatás-Fejlesztési Zrt. csapata jutott el abba a szakaszba, hogy működő prototípusokat is összeraktak. Jelenleg a prototípusok tesztje folyik; ez fontos kritériuma volt annak, hogy elkezdjen az állam egyeztetni a mérnökcsapattal való együttműködésről, esetleges finanszírozási kérdésekről, kormányzati szerepvállalásról.

Maróth Gáspár kitért arra is, hogy a Gestamen egy magyar mérnökökből álló magánvállalat, melyet a céget alkotó szakemberek saját tőkéjükből, saját vagyonuk felhasználásával indítottak el.

Beszélgettünk Bozó Gáborral, a Gestamen Zrt. vezérigazgatójával is, aki fontos részleteket árult el a vállalat mérnöki hátteréről. A szakember elmondta: a Gestamen Arms körülbelül két éve létezik, a csapat részét alkotják több mint 10 éves fegyvergyártási tapasztalattal rendelkező mérnökök, illetve fiatal, de kiváló számítógépes képességekkel rendelkező szakemberek is. A fiatal tehetségek többek közt a Diana Fegyvertechnikai Technikum és Kollégiumból érkeztek a csapatba.

A vállalat fegyverprototípusok készítésére szakosodott, sorozatgyártási képességük nincsen. A most bemutatott fegyvercsaládhoz többek közt CNC-gépeket és 3D-nyomtatást is használtak, a fegyverek teljesen működőképesek.

A fegyverek mind tartalmaznak valamilyen egyedi megoldást, a pisztolyok például egy komponens cseréjével átalakíthatók kakasos (strikeres) és ütőszeges (hammeres) elsütési rendszerűvé. Ezt a megoldást még le is védette a Gestamen szakértőgárdája.

A lövéstesztet teljesítették a fegyverek, jelenleg a tartóssági tesztek folynak, melyeket a Magyar Honvédség bevonásával végeznek.

Maróth Gáspár védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztostól megkérdeztük azt is, hogy mennyire igazak azok a pletykák, melyek szerint a Gestamen csapata egy szlovák fegyverprojekt megoldásait honosította. A kormánybiztos elmondta: a Gestamen számos magyar származású fegyverszakértőt hazahívott, többek közt Németországból, Ausztriából és Szlovákiából. Egyes átfedések azzal is indokolhatók, hogy az új generációs fegyverek fejlesztése esetében hasonló trendeket követnek a világ vezető fejlesztői, gyártói. A szlovák átfedéssel kapcsolatosan Maróth Gáspár elmondta: konkrétan egy nyugállományú magyar katonatiszt adott tanácsot korábban szlovák fegyverfejlesztő vállalatoknak, aki most a Gestamen csapatát erősíti, ő tehát az ötletgazda és nem egy szlovák mérnök.

Mit tudnak az új fegyverek?

Ahogy fentebb is írtuk, összesen hat tagja van a Gestamen „családjának:” egy pisztoly, egy géppisztoly, egy gépkarabély, egy öntöltőpuska, egy géppuska és egy gránátvető – valamennyi kiállításra került a repülőnapokon.

A pisztoly a magyar szabadalom alapkán kétféle elsütési mechanizmust használ, melyet egy elem kicserélésével alkalmazni lehet. A fegyvernek háromféle alváltozata létezik: egy 9x19-es Luger-lőszerre, egy .40-es S&W lőszerre és egy .45 ACP lőszerre optimalizált variánsa. A felhasznált lőszertípus alapján a tárkapacitás is változik: 17, 15 és 13 a pontos befogadóképesség. A fegyver felszerelhető hangtompítóval is. Az eszköz a kiállításon elhelyezett tábla alapján G9HSP névre hallgat és tan, illetve fekete színű példány is kiállításra került belőle.

a magyar szabadalom alapkán kétféle elsütési mechanizmust használ, melyet egy elem kicserélésével alkalmazni lehet. A fegyvernek háromféle alváltozata létezik: egy 9x19-es Luger-lőszerre, egy .40-es S&W lőszerre és egy .45 ACP lőszerre optimalizált variánsa. A felhasznált lőszertípus alapján a tárkapacitás is változik: 17, 15 és 13 a pontos befogadóképesség. A fegyver felszerelhető hangtompítóval is. Az eszköz a kiállításon elhelyezett tábla alapján G9HSP névre hallgat és tan, illetve fekete színű példány is kiállításra került belőle. A géppisztoly is ugyanazt a háromféle lőszert képes használni, mint a pisztoly és még a tárak is kompatibilisek, viszont nagyobb kapacitású tárakat is képes befogadni: elérhető például a .45-ös kaliberhez 50-es csigatár is. Értelemszerűen a pisztolynál nagyobb a géppisztoly tűzgyorsasága is, hatásos lőtávja pedig kétszer akkora (80-100 méter).

is ugyanazt a háromféle lőszert képes használni, mint a pisztoly és még a tárak is kompatibilisek, viszont nagyobb kapacitású tárakat is képes befogadni: elérhető például a .45-ös kaliberhez 50-es csigatár is. Értelemszerűen a pisztolynál nagyobb a géppisztoly tűzgyorsasága is, hatásos lőtávja pedig kétszer akkora (80-100 méter). A gépkarabély a Magyar Honvédség által használt 5,56x45 és 7,62x39-es kaliberű lőszerek mellett az újfajta amerikai 6,8x43-as lőszert is képes befogadni, a fegyvernek háromféle alváltozata van, de elvileg a tárfészek és más alkatrészek cserélésével átjárhatóak ezek a fegyverek. Hatásos lőtávja 500-600 méter, ami kifejezetten jónak számít a gépkarabélyok piacán.

Úgy tudjuk, a Gestamen gépkarabélyát ígéretes fegyvernek tartják.

A cég prospektusában „auto rifleként” emlegetett fegyverről nincs sok információnk, ez az eszköz egy távcsöves öntöltő puskának / támogató lövészfegyvernek néz ki és erről árulkodik az is, hogy maximum 20-as tárkapacitással, 7,62x51-es lőszerrel üzemel. Az auto rifle kifejezést általában egyébként inkább golyószórókra szokták használni, mint az RPK, az nem világos, hogy az eszköz képes-e sorozatlövésre.

/ támogató lövészfegyvernek néz ki és erről árulkodik az is, hogy maximum 20-as tárkapacitással, 7,62x51-es lőszerrel üzemel. Az auto rifle kifejezést általában egyébként inkább golyószórókra szokták használni, mint az RPK, az nem világos, hogy az eszköz képes-e sorozatlövésre. A G224 LMG névre hallgató könnyű géppuska / golyószóró 5,56-os NATO-lőszert használ; ez a fegyver azért is érdekes, mert a Magyar Honvédség kötelékén belül még mindig nem történt meg az idestova 30-40 éves PKM-géppuskák cseréje. Egy ilyen eszköz kiváló alternatívája lehet az orosz fegyvereknek, viszont fejlesztése még évekig tarthat. A fegyvernek kétféle variánsa került bemutatásra a hétvégén.

G224 LMG v1 és v2 - vajon ők lesznek a szovjet PKM-géppuskák utódai?

Fejlesztettek egy gránátvetőt is, melyet fegyverre rögzítve és önállóan is lehet használni; 40 milliméteres gránátok mellett 12-es kaliberű sörétes lőszert is képes befogadni.

Úgy tudjuk, a haderőfejlesztésért felelős döntéshozók eddig kifejezetten elégedettek a pisztollyal és a gépkarabéllyal és a golyószóróval, a géppisztollyal kapcsolatosan viszont felmerülnek bizonyos hiányosságok.

A Gestamen SMG-je. Sajnos a kiállítási vitrinek nagyon tükröződtek, nehéz volt az új eszközökről jó képeket csinálni, de remélhetőleg hamarosan közelebből is szemügyre vehetők lesznek az új fegyverek.

Új fegyver a magyar katonáknak?

Az új fegyvercsaládot szemlélő haditechnika-rajongók körében, mint a HTKA fórum vagy különféle Facebook-csoportok, többekben is felmerült az a kérdés, hogy vajon rendszeresítésre kerülnek-e majd az új magyar fegyverek a Magyar Honvédség kötelékén belül.

Maróth Gáspár védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos a Portfolio-nak elmondta: jelenleg folynak a tárgyalások a fegyvercsalád jövőjéről, viszont a projekt célja az volt, hogy egy Bren 2-eseknél olcsóbb, de egy modern haderő igényeit kielégítő kézifegyver-család is elérhetővé váljon a magyar katonák számára.

A kormánybiztos hozzátette:

nincs terven a Bren 2-esek leváltása, inkább az elképzelhető, hogy a jövőben lesznek egyes alakulatok, melyek Breneket használnak majd elsődleges kézifegyverként, míg másokat, mint például a tartalékosok, az új magyar fegyvercsalád tagjaival szerelnek fel.

A jövőbeli tervekkel kapcsolatosan viszont azt fontos kiemelnünk, hogy még hosszú évek kérdése lehet, mire egyáltalán felmerül az, hogy a Gestamen-fegyverek rendszeresítésre kerüljenek, hiszen most még csak pár prototípus létezik belőlük, a tartóssági tesztek még csak most kezdődnek és az is lehet, hogy az új fegyvercsalád bizonyos elemei átszabásra kerülnek majd a visszajelzések alapján.

Az is elképzelhető, hogy ezek a fegyverek egyáltalán nem kerülnek majd rendszeresítésre, viszont a mérnöki gárda más fegyver-fejlesztési projektekben vesz majd részt.

Kérdés még a sorozatgyártás is. Úgy tudjuk, a kiskunfélegyházi fegyvergyár, a HM Arzenál nyitott lenne a Gestamennel való együttműködésre, de még nincs semmilyen konkrét megállapodás erről a felek közt. A Gestamennek nincs sorozatgyártó kapacitása, a HM Arzenál viszont kiváló szakértőgárdával és műszaki felszereltséggel rendelkezik ennek megvalósításához.

Összességében tehát az látszik, hogy már vannak tervek a rendszeresítésről, mind beszállítói, mind potenciális megrendelői oldalról, de még nagyon sok év szükséges ahhoz, hogy a konkrétumok tisztázódjanak a fegyverek képességeiről, esetleges tömeggyártásáról, rendszeresítéséről.

Érdemes azt is megjegyezni, hogy a döntéshozók valószínűleg az exportlehetőségeket is szem előtt tartják, amiről árulkodik egyrészt az is, hogy a fegyverek kifejezetten egyediek, tehát nem egy sokadik AR vagy AK-variáns került az a piacra, másrészt pedig képesek olyan lőszerek és képességek használatára, melyet a Magyar Honvédség nem tart rendszerben, ilyen pl. az Egyesült Államok következő generációs 6,8x43-as lőszere.