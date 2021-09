Új fegyver kerülhet a kezünkbe a pusztító járványok ellen - Most dől el, tudjuk-e használni

A napokban nyitották meg az Egészségügyi Világszervezet új Járványügyi Felderítési, Járványelhárítási Központját Berlinben, a német állam támogatásával. A lépésnek fontos üzenete van a jövőbeli járványok kezelése szempontjából, de más országok számára is jelzésértékű. Aktuális külföldi példák alapján ugyanis kijelenthető, hogy a tavaly felállított, jellemzően adhoc járványmodellező szakembergárda mögé most tesznek önálló intézményeket, hogy a meglévő tudás ne vesszen el és hatékonyan működjön az előrejelző rendszer.

Fontos esemény történt

A WHO még májusban jelentette be Németországgal közösen, hogy egy új globális központot hoznak létre a német fővárosban a járvány, a járványügyi-hírszerzés, a járványadatok, a járványügyi felügyelet és az ezzel kapcsolatos elemzések összehangolt feladatainak ellátására. Már akkor tudni lehetett, hogy az új központ fő feladata a világjárványokra és jelentősebb hazai járványokra történő felkészültségének megerősítése, a gyorsreagálás elősegítése lesz. Az ehhez szükséges laboratóriumi szakemberek, epidemiológusok és matematikai modellezők, elemzők rendelkezésre állnak.

A cél, hogy a legkülönbözőbb tudományágak képviselőinek együttműködésével megvalósuljon egy olyan rendszer, amely képes korán előre jelezni a járványügyi veszélyeket.

Szerdán pedig lezajlott a központ hivatalos megnyitója, melyen jelen volt természetesen Angela Merkel német kancellár, Jens Spahn német egészségügyi miniszter és Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója is, valamint a helyszínen tartott beszélgetésben részt vett a koronavírus elleni, a német BioNTech és az amerikai Pfizer együttműködésével kifejlesztett oltóanyag hatásmechanizmusának kidolgozása révén világhírűvé vált Karikó Katalin is. A WHO új központját a német kormány évi 30 millió euróval támogatja. Talán az egész projektből az újfajta szemlélet és felismerés a fontos: Németország erre a tartósan jelentkező költségre a jövőbe történő befektetésként tekint, az intézetnek köszönhetően ugyanis megelőzhetőek lesznek a járványok okozta súlyosabb károk.

Merkel többek között úgy fogalmazott, hogy el kell elérni, hogy jobban fel legyünk készülve a jövőbeli járványokra és világjárványokra és ehhez elengedhetetlen a globális tudományos együttműködés.

Mi áll a háttérben?

Az új központ megalapításának hátterében a fejlett országok és nemzetközi szervezetek azon felismerése állt (amely tulajdonképpen a koronavírus-járvány egyik legfontosabb tanulsága is), hogy a járványvédekezést újra kell gondolni annak érdekében, hogy az esetleges további, hasonló súlyosságú járványok ellen sikerrel fel tudja venni az emberiség a küzdelmet.

A gyakorlatban ez annyit tesz, hogy fejleszteni kell a készültséget, a járványügyi rendszereket, ezen belül is az észlelés, felderítés, elemzés, kockázatértékelés, járványmatematikai modellezés és előrejelzés rendszerét. Ennek köszönhetően a későbbiekben akár megelőzhetővé válnak a későbbi (nem csak koronavírussal kapcsolatos) járványhullámok, az arra adott szigorú kormányzati lépések, vagyis például az országos lezárások. Az erőteljes lockdown-nak ugyanis óriási a gazdasági és társadalmi költsége, amellett, hogy hatékony eszközt nyújt a vírus terjedése ellen.

A WHO és Németország most életre kelt védelmi rendszere nem egyedülálló a nemzetközi palettán. Kanada például idén tavasszal közölte, hogy 10 millió dollár beruházással fejleszti a járványmatematikai modellezési hálózatát, és erősíti az együttműködést a kormányzati, akadémiai és piaci szektor között. Az észak-amerikai ország szintén egy multidiszciplináris platformot valósít meg, melynek célja a veszélyes kórokozók időbeni azonosítása és a hatásos fellépés. Az Egyesült Államok januárban jelentette be, hogy új intézetet hoz létre a járványelőrejelzés fejlesztése érdekében, hogy képes legyen időben jelzéseket adni és információval ellátni a biológiai veszélyek elhárításáért, járványmegelőzésért felelős szerveket, döntéshozókat. Az amerikai járványügyi központon (CDC) belül létrehozandó előrejelző szervezet megnyitása folyamatban van.

Mit üzen ez másoknak?

A WHO és Németország aktuális bejelentése azt is jelenti, hogy fel kell készülni: nem a SARS-CoV-2 járvány volt az utolsó súlyos pandémia és a mostani járványnak is lehetnek újabb, veszélyesebb hullámai. Ennek érdekében meg kell erősíteni a korai figyelmeztető rendszert, melyben kitüntetett szerepe van a matematikai modellezésnek és más tudományterületek aktív együttműködésének. A járvány kezelése érdekében intézményesített keretekre van ezen a téren szükség.

Arról már több cikkünkben is írtunk, hogy a járvány magyarországi kirobbanásakor - piciben ugyan - de egy hasonló együttműködés, csapat jött létre idehaza, amely azóta is projekt alapon működik. Ez az a (felsorolt nemzetközi példákhoz hasonlóan összeállított multidiszciplináris) csapat, amelyben különböző kutatók, professzorok, szakemberek értékelik az aktuális járványügyi adatokat és előrejelzéseket, javaslatokat készítenek a döntéshozók számára. Más országokkal összevetve egyébként Magyarország időben felismerte, hogy erre a támogató tevékenységre, amit a Járványmatematikai és Epidemiológiai Projekt lát el (2020 márciusa óta), óriási szükség van.

Magyarország korábban lépett, mint a környező országok, ezért a kezdeményezés a térségben is egyedülálló.

Egy hónappal ezelőtti cikkünkben összefoglaltuk azt a tanulmányt, melynek szerzői a Járványmatematikai és Epidemiológiai Projekt tagjai és a tanulmánynak köszönhetően betekintést nyerhettünk az ő munkájukba. A járvány első hullámában a munkacsoport napi jelentéseket készített, később az alábbi munkarend alakult ki. Minden hétfőre készült egy rövid járványügyi helyzetértékelés az előző hétről, amit az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdasági kamarák bevonásával megtartott egyeztető fórumán ismertettek. Kedden egy nagyon részletes jelentés készült mintegy 100 dia terjedelemben, ami tartalmazta a nemzetközi járványügyi helyzet értékelését, a magyarországi járvány epidemiológiai elemzését, a matematikai modellezési eredményeket, szcenárió-analízeseket, a legújabb tudományos eredmények és a nemzetközi járványügyi szervezetek [az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) és az Egészségügyi Világszervezet (WHO)] legfrissebb ajánlásainak összegzését. Ez a jelentés a szerdai kormányülések fontos háttéranyaga lett. Csütörtökönként az ITM-ben a legújabb fejleményeket ismertető prezentációk bemutatása és adategyeztető megbeszélés (“briefing”) zajlott, ahova online konferencia formájában számos állami felsővezető csatlakozhatott. Emellett eseti felkérések szerint készültek stratégiai anyagok és elemzések, továbbá szakmai háttéranyagok miniszterelnöki, illetve nemzetközi találkozókra, egyéb fórumokra. Ilyen fórum volt például a legsúlyosabb járványhelyzet idején a kórházigazgatók tájékoztatása, amelynek egyik anyagát szintén ez a munkacsoport készítette.

A tanulmány egy példát is hoz arra, hogy mennyire értékes a szakértői csapat munkája. A projektcsapat folyamatosan készített modellezést a járványhullám várható alakulásáról (készít azóta is) és így tettek tavaly november elején is, amikor már régóta exponenciálisan növekedett a járvány. Ezt az anyagot mutatták be a miniszterelnöknek november 7-én (melynek fontos eleme volt az előrejelzés, miszerint karácsonyra lezárások nélkül 12 ezer fő felett lehet a kórházban ápoltak száma Magyarországon), és ez lehetett az a pont, amire alapozva a kormány döntött a november 9-én bejelentett korlátozásokról. Ez is azt bizonyította, hogy a döntéshozók munkájának támogatása működik, az előrejelzéseknek, a matematikai modellezésnek fontos szerepük van és az elmúlt 1,5 évben értékes tudás, knowhow halmozódott fel ebben a tekintetben Magyarországon is.

Kérdés ezek után és a héten megjelent új WHO-központ átadása fényében, hogy mi lesz az innovatív magyar kezdeményezés sorsa hosszabb távon. Jól látható ugyanis, hogy a tudás, a szakembergárda és a kompetencia megvan idehaza is, a hosszú távra vonatkozó működés feltételei azonban egyelőre nem biztosítottak (infrastruktúra, szervezeti háttér, költségvetési keretek), mint ami a német, kanadai, vagy az amerikai példákban látható.

Legutóbb épp ebben a témában nyilatkozott az Indexnek Röst Gergely szegedi matematikus, a Járványmatematikai és Epidemiológiai Projekt vezetője. Szerinte az amerikai és a most bejelentett berlini járványügyi megfigyelőrendszer abban hoz újat, hogy különböző csatornákból érkező adatforrásokat, tudásokat integrálnak egy intézménybe, és olyan eszközöket tudnak fejleszteni, amelyek alkalmasak a prediktív modellezésre. Hangsúlyozta, az itthon tavaly felállított járványmatematikai modellező és epidemiológiai elemző munkacsoport is ugyanezen elv alapján működik. Úgy látja, Magyarországon nagyon gyorsan felismerték, hogy szükség van egy ilyen, több tudományterületet átfogó csapatra, a régióban tudomása szerint máig ez az egyetlen ilyen típusú szervezet.

"A klasszikus járványmodellezésben gyakran csak a járvány lezárulta után zajlik az elemzés és az értékelés, amikor már minden adat a kezünkben van, és feldolgoztuk őket. A mostani járvány viszont azt eredményezte, hogy az adatok és információk áramlását jelentősen fel kell gyorsítani, és iszonyatos sebességgel kell elemezni őket, hogy időben elkészüljenek a számítások, a döntéshozók ugyanis csak így tudnak megfelelő döntéseket hozni. Ez a tempó sokkal gyorsabb, mint amit a tudományban eddig megszoktunk" - magyarázta a professzor a lapnak. Röst Gergely a nemzetközi példák alapján úgy érvelt:

ezért is van szükség ezekre az új intézményekre, ahol lebontják az adatok áramlását akadályozó gátakat, és a legmodernebb technológiákat felhasználva alakítják ki az adatfeldolgozó rendszereket.

Emlékezetes, a jelenleg Magyarországon működő csapatnak a pandémia idejére szól a megbízása, máshol viszont most állnak fel az önálló intézmények. Ezen kellene idehaza változtatni, valamint bővíteni a csapatot anyagi, és emberi erőforrás tekintetében. A magyar modellező és epidemiológiai elemző munkacsoport magja jelenleg tizenkét főből áll, az eddigi munkában összesen mintegy ötven kutató vett részt valamilyen formában - írja a portál.

A létszám és az anyagi erőforrás bővítése mellett a hosszú távú fenntarthatóságra is szükség lenne, hogy az elmúlt másfél évben felhalmozott tudás és tapasztalat a pandémia után ne vesszen el, hiszen a jövőben számíthatunk újabb világjárványokra. Röst Gergely úgy véli, hogy a létszám és az anyagi erőforrás bővítése mellett a hosszú távú fenntarthatóságra is szükség lenne, hogy az elmúlt másfél évben felhalmozott tudás és tapasztalat a pandémia után ne vesszen el, hiszen a jövőben számíthatunk újabb világjárványokra.

"Egy stabil jövőkép a tehetséges epidemiológusoknak, alkalmazott matematikusoknak és az adattudományban dolgozó

szakembereknek is új távlatot nyithat, akik számára vonzó lehet egy ilyen új, modern járványügyi központ

- osztotta meg gondolatait a járványügyi szakértői projektteam vezetője.

Címlapkép forrása: Getty Images