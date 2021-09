Angela Merkel személyesen száll ringbe, hogy segítse utódjelöltjét

Merkel szerint Laschet, aki jelenleg Németország legnépesebb tartományát, Észak-Rajna-Vesztfáliát vezeti, a legalkalmasabb az ország irányítására kancellárként.

Laschet és Merkel éppen Hagen városában kampányolt, amely települést igen súlyosan érintették a júliusi német áradások.

A kancellár nyilatkozatában kiemelte azt is, hogy Armin Laschet bírja teljes támogatását. Merkel már korábban is feltűnt Laschet oldalán a kampányban, nem kis részben azért, hogy utódjelöltjének kedvezőtlen népszerűségi mutatóit fellendítse. Az SPD-s jelölt Olaf Scholz ugyanis magabiztosan vezet közvélemény-kutatásokon, amely pártján is az élre repítette.

A CDU/CSU-szövetség éppen ezért abban reménykedik, hogy Merkel, aki még a mai napig a legnépszerűbb politikus Németországban, feltűnésével képest lesz javítani a párt mutatóin.

