Újabb katonai puccs: véres ostrom után elitkommandósok vették át egy egész ország irányítását

A sikeresen lezajlott hatalomátvételt Mamadi Doumbouya ezredes jelentette be az országos televízió-adón, aki egyszerre a katonai junta vezetője is. Doumbouya korábban a francia idegenlégió tisztje volt, Guineában az ország különleges műveleti parancsnokságának főparancsnoka volt.

A hatalomátvétel bejelentésével egyszerre Doumbouya feloszlatta a parlamentet, eltörölte az alkotmányt és lezárta az országhatárokat is.

A puccs levezénylését az ezredes az ország „társadalom-politikai és gazdasági helyzetével, a köztársasági intézmények működésképtelenségével és az állampolgárokkal szemben elkövetett jogtiprással” magyarázza.

Többé nem bízzuk a politikát egy emberre. A népre fogjuk bízni

– fogalmazott Doumbouya, aki vélhetően egyeduralkodóként vezeti majd tovább az országot.

Azt is bejelentette, hogy az önkormányzati vezetőket is leváltja katonatisztekkel és mindenkit, aki ellenszegül „lázadóként” fog elkönyvelni.

Itt látható Condé elnök a hadsereg őrizetében, illetve az ország új vezetője:

Successful coup in Guinea. President arrested (1/2), government dissolved, constitution suspended. Here’s the new military leader (2/2).(pic: ) @ncambirwa