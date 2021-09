Kemény üzenet Scholztól: fájni fog Merkeléknek, ha vereséget szenvednek a német választáson

Olaf Sholz szerint személyes célja, hogy a CDU/CSU-szövetség ellenzékbe kerüljön a német szövetségi választást követően. A kancellárjelölt válaszában kitért egy baloldali kormánykoalíció lehetőségére is – írja a Süddeutsche Zeitung.

Annalena Baerbock után ezúttal az SPD-s kancellárjelölt, Olaf Scholz volt az ARD Wahlarena című műsorának vendége, ahol az állampolgárok kérdéseire kellett válaszolnia. A lehetséges koalíciók kapcsán Scholz keményen odaszúrt a CDU-nak, kiemelte ugyanis, hogy személyes céljának tekinti, hogy az uniópártok ellenzékben töltsék a következő parlamenti ciklust.

Ez még inkább megerősíti az SPD azon szándékát, hogy ne alakuljon újra nagykoalíciós kormány Berlinben a választásokat követően.

Scholz válaszolt azon kérdésekre is, amelyek a radikális Baloldallal (Linke) való összefogás lehetőségét firtatták egy kormánykoalíció keretein belül. A kérdés már csak azért is érdekes mert a Baloldal hagyományosan egy NATO-ellenes párt, amely eddig szinte lehetetlenné tette a velük való együttműködést. Miután azonban az SPD a mérések élére tört, felvetődött egy olyan kormánykoalíció lehetősége, amelyben az SPD a Zöldek és a Baloldal venne részt. Ennek jegyében a Baloldal az utóbbi időszakban igyekezett tompítani a NATO-ellenes szólamain, illetve jelezték, hogy részükről a NATO-hoz való viszony nem képezné feltételét a koalíciós tárgyalásoknak. Éppen ezért sokan a CDU-ban egy baloldali fordulat „veszélyével” igyekeznek mozgósítani támogatóikat, illetve Angela Merkel és Armin Laschet is többször felszólította már Scholzot, hogy tegye egyértelművé véleményét arra vonatkozóan, hogy összefogna-e a Baloldallal.

Scholz ennek lehetőségét ezúttal sem zárta ki, ugyanakkor kijelentette, hogy Németországnak szükséges van a NATO-val és az Egyesült Államokkal való együttműködésre, ezt pedig csak egy olyan kormány tudja garantálni, amelynek álláspontja az elejétől fogva világos a kérdésben.

Az SPD-s politikus a fentieken túl ismét leszögezte, hogy céljai között szerepel az óránkénti minimálbér 12 euróra történő növelése és a német gazdaság klímabaráttá történő átalakítása, amelynek érdekében 2038-ig kivezetnék a szenet az energiapiacról. Scholz emellett kijelentette, hogy nem kíván emelni a nyugdíjkorhatáron.

