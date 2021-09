Magyarország is képbe került az 1,8 milliárd eurós szlovák harcjármű-vásárlás kapcsán

A lap azt írja, hogy a védelmi minisztérium szerdán 152 "lánctalpas harckocsi", valamint 76 darab 8x8-as meghajtású, páncélozott harcjármű vásárlására kapott mandátumot a kormánytól. Kitérnek arra is, hogy más kormányokat terveznek megszólítani a szlovák politikusok, hogy tegyenek ajánlatot, majd szóba hozzák Magyarországot is, ahol Lynx gyalogsági harcjárművel gyártására kerül majd sor.

A cikk olyan szempontból egy kicsit zavaros, hogy keveredik benne a harckocsi, a tank és a gyalogsági harcjármű kifejezés. A Lynx gyalogsági harcjármű, nem tank, a Paraméter viszont harckocsik és tankok beszerzéséről ír; csak az utóbbi két kifejezés szinonima. A tankok és a gyalogsági harcjárművek közt az a fő különbség, hogy az előbbiek elsősorban harcjárművek elleni harcra specializálódott eszközök, míg az utóbbi feladata gyalogosok szállítása és tűztámogatása.

Más forrásokban, mint az angol nyelvű Slovakia Spectator, már „lánctalpas harcjárművekről” írnak, ami lehet tank és gyalogsági harcjármű is, hasonló kifejezést használ a Defense News is.

Magyar szempontból azért nagyon nem mindegy, hogy tankot akarnak-e venni a szlovákok vagy többcélú lánctalpas harcjárművet, mert tankot nem gyártunk és nincs is tervben ilyen, a kifejezetten modern Lynx IFV-kkel viszont nagyon jó eséllyel pályáznánk egy szomszédos ország harcjármű-vásárlási tenderén. A magyar Lynxek gyártásával kapcsolatosan nyílt célja a döntéshozóknak, hogy honvédségi rendszeresítés mellett exportra is kerüljenek az eszközök.

Érdemes egy szót ejteni a 8x8-asokról is. Magyarország is fejleszteni fog ilyen eszközt hamarosan, melynek gyártására a 2020-as évek második felében kerül majd sor, a külföldi lapok viszont arról írnak, hogy a tenderen a legnagyobb esélyes a cseh haderő által is használt Pandur II-es, illetve a finn Patria AMV.