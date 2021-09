Orbán Viktor olyan ajándékot adott a pápának, amivel nagyon erős üzenetet küldött

Orbán Viktor miniszterelnök arra kérte Ferenc pápát vasárnapi budapesti találkozójukon, hogy ne hagyja elveszni a keresztény Magyarországot - mondta az MTI érdeklődésére Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója pedig a Facebookon osztott meg részleteket a találkozóról és hogy a kormányfő által adott ajándéknak milyen jelentéstartalma van.

A találkozó

A közlés szerint Orbán Viktor átadta Ferenc pápának annak a levélnek a másolatát, amelyet IV. Béla magyar király IV. Ince pápához intézett.

A katolikus egyházfő a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) zárómiséjére érkezett Magyarországra.

Ferenc pápa a Szépművészeti Múzeumban találkozott Áder János köztársasági elnökkel, Orbán Viktor miniszterelnökkel, majd a magyar püspöki kar tagjaival, valamint a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa és a magyarországi zsidó szervezetek delegációjával.

A Szépművészeti Múzeum Román Csarnokában tartott találkozón magyar részről Áder János köztársasági elnök, Orbán Viktor miniszterelnök és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes vett részt, míg Ferenc pápa kíséretében jelen volt Pietro Parolin bíboros-államtitkár és Paul Richard Gallagher érsek, az Államközi Kapcsolatok Részlegének vezetője.

Miért pont ez volt az ajándék?

Őszentsége Ferenc pápa a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus apropóján találkozott ma Orbán Viktor miniszterelnökkel. A magyar kormányfő ezen találkozás keretében Ferenc pápának ajándékozta IV. Béla egykori magyar király IV. Ince pápának írott levelének másolatát - írja közösségi oldalán Orbán Balázs.

A protokolláris gesztus mögött könnyű meglátni, hogy az ajándéknak mélyebb jelentése van

- emelte ki.

IV. Béla uralkodása alatt szenvedte el Magyarország a tatárjárást, a mongol csapatok hódító támadását. Az ország 1242-ben, óriási veszteségek árán, de túlélte az első mongol inváziót. Ezt követően az újjáépítést IV. Béla király kezdte meg kifejezetten keresztény alapokon, az egész keresztény civilizáció védelmében - teszi hozzá.

Később így folytatja: mint tudjuk, akkor Magyarországnak végül sikerült visszavernie a második tatárjárást. A magyar kormánypárti politikusok párhuzamot vonnak az akkori és a mostani helyzettel, az ajándék tanúsága szerint.

Orbán Balázs ugyanis itt úgy fogalmaz:

Nem nehéz belátni, hogy geopolitikai értelemben az akkori és a mostani helyzet között sok a hasonlóság.

"A kérdés csak az, hogy bízhatunk-e ugyanebben a végkimenetelben most is, az instabil, átalakulás alatt álló világunkban? Mindez most rajtunk múlik. Érdemes tanulnunk a történelemből" - zárja gondolatait.

Mit mond a Vatikán?

A Vatikán közlése szerint a "szívélyes légkörű" találkozó mintegy 40 percig tartott. A katolikus egyházfő és Magyarország vezetői az egyház magyarországi szerepéről, a környezetvédelem iránti elkötelezettségről, valamint a családok védelméről és támogatásáról beszélgettek.

A pápa megajándékozta a köztársasági elnököt Ippolito Caffi olasz festőnek az 1800-as évek közepén készült, jelenleg a Római Múzeumban őrzött egyik festményének mozaikból készült másolatával. A Pápai áldás a Szent Péter téren címet viselő alkotás azt ábrázolja, amint a reggeli napfényben fürdő Szent Péter téren gyülekeznek a pápai áldásra várakozó emberek.

Ferenc pápa Budapesten - Képekkel

Ferenc pápa megérkezik a Liszt Ferenc-repülõtérre 2021. szeptember 12-én. A katolikus egyházfõ az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) zárómiséjére érkezett Budapestre. A kongresszust lezáró úgynevezett statio orbis, vagyis a városért és a világért bemutatott szentmise hagyományosan a katolikus rendezvénysorozat legünnepélyesebb eseménye. Forrás: MTI/Koszticsák Szilárd

A Miniszterelnökség által közreadott képen Erdõ Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek (b) és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes (k) fogadja Ferenc pápát a Liszt Ferenc-repülõtéren 2021. szeptember 12-én. A katolikus egyházfõ az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) zárómiséjére érkezett Budapestre. Forrás: MTI/Miniszterelnökség/Botár Gergely

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Ferenc pápa találkozója (b3) Áder János köztársasági elnökkel (j2) és Orbán Viktor miniszterelnökkel (j3) az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) zárómiséje elõtt a Szépmûvészeti Múzeumban 2021. szeptember 12-én. Jobbról Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Ferenc pápa (középen) az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) zárómiséjére érkezik a Hõsök terére 2021. szeptember 12-én. A kongresszust lezáró úgynevezett statio orbis szentmise hagyományosan a katolikus rendezvénysorozat legünnepélyesebb eseménye. Forrás: MTI/Bruzák Noémi

Ferenc pápa (középen) az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) zárómiséjén a Hõsök terén 2021. szeptember 12-én. A kongresszust lezáró úgynevezett statio orbis szentmise hagyományosan a katolikus rendezvénysorozat legünnepélyesebb eseménye. Forrás: MTI/Máthé Zoltán

Címlapkép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Ferenc pápa találkozója (j) Orbán Viktor miniszterelnökkel az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) zárómiséje előtt a Szépművészeti Múzeumban 2021. szeptember 12-én. Középen Áder János köztársasági elnök (takarásban). Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán