Kína dühöng, de Franciaország is ráncolja a szemöldökét – Mit tudnak a nemzetközi botrányt kiváltó tengeralattjárók?

Ausztrália saját nukleáris meghajtású tengeralattjáró fejlesztési projektet indít brit és amerikai segítséggel, hogy az indiai-csendes-óceáni térségben Kína katonai dominanciáját ellensúlyozzák. Az várható volt, hogy a projekt feldühíti Kínát, viszont Emmanuel Macron francia elnök is csalódott hangnemű közleményt adott ki, amiért a dealből kihagyták az általa vezetett európai országot. Az új, ausztrál tengeralattjárók várhatóan a 2040-es években állnak majd rendszerbe, várhatóan hasonlítani fognak több szempontból is az amerikai Virginia-osztályra és / vagy a brit Astute-osztályra is.