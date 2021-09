Az Egyesült Királyságban a gyerekek a legnagyobb koronavírus-terjesztők

A koronavírus terjedési sebessége a 12-15 évesek körében a legnagyobb az Egyesült Királyságban - mondta szerdán Chris Whitty brit tisztifőorvos. Szerinte előbb-utóbb minden oltatlan gyerek át fog esni a koronavírus-megbetegedésen.

Az országban a 12 és 15 évesek számára is lehetővé teszik az oltás felvételét, miután Whitty és kollégái úgy vélték, hogy ez lenne a legelőnyösebb számukra, mert így nem esnek ki az oktatásból.

A brit tisztifőorvos emellett ismertette, hogy ez a korcsoport tekinthető jelenleg a leggyorsabb terjesztőnek az országban. Szerdán 34 ezer új esetről számoltak be az országban.

Elmondása szerint eddig a gyerekek fele eshetett át a koronavíruson, és aki még nem kapta meg, azok előbb-utóbb meg fognak fertőződni. Ezért azt javasolja a gyerekeknek is, hogy oltassák be magukat. Elmondta továbbá, hogy a gyerekek oltása saját egészségük érdekében is javasolt, nemcsak azért, hogy ne fertőzzék meg a veszélyeztetettebb korosztályokat.

Whitty szerint egyelőre nem látjuk, mikor ér véget a járvány, és az oltás legalább 50%-kal csökkenti annak a valószínűségét a megbetegedésnek.

(Reuters)

Címlapkép: Getty Images