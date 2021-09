Alkotmányos felelősségre-vonási eljárást indítanak Joe Biden ellen

Alkotmányos felelősségre-vonási eljárást indít néhány Republikánus képviselő Joe Biden elnök ellen – írja a Fox News.

A vonatkozó indítványt Bob Gibbs képviselő nyújtotta be, aki szerint az elnök „jelentős és szándékos sérelmeket követett el hivatali esküje ellen.”

Gibbs úgy látja, hogy Joe Biden elnök az illegális bevándorlás felelőtlen kezelésével és a kilakoltatási moratórium meghosszabbításával megszegte elnöki kötelességeit, utóbbi szerinte ráadásul még alkotmányellenes lépés is volt. Gibbs azt is elmondta, hogy hozzájárult döntéséhez nagyban az afganisztáni kivonulás tragédiája is, mely során több száz afgán és 13 amerikai katona életét vesztette.

Gibbs eljárás-kezdeményezését három másik Republikánus képviselő is támogatta.

Jelen felállás szerint körülbelül esélytelen, hogy átmenjen az eljárás a Képviselőházon, ahol többségben vannak a Demokraták és ezt Gibbs is tudja. A lépés mindössze egyfatja politikai állásfoglalás csak, mellyel Trump hardcore támogatóinak akarja csapni a szelet a Republikánus képviselő.