Katasztrófa, ami történik: a szemünk láttára zúzzák darabokra az autógyártók legszebb álmait

A járvány okozta összeomlás után a legtöbb szereplő erőteljes felpattanásra számított az autóiparban idén, a drámai méreteket öltő globális chiphiány viszont darabokra zúzta ezeket az optimista várakozásokat. A legfrissebb előrejelzések szerint sokkal kevesebb autót gyárthatnak le 2021-ben, mint azt korábban gondolták és ez bődületes bevételkiesést eredményez majd a világ autógyártóinak. A félvezetők hiánya természetesen a magyar autógyártást is érzékenyen érinti.

A globális chiphiány az autóipar legégetőbb problémájává nőtte ki magát néhány hónap leforgása alatt, mostanra gyakorlatilag nem maradt olyan szereplő, amelynek működésére kisebb vagy nagyobb mértékben ne lett volna kedvezőtlen hatással. A jelenség kialakulásában kulcsszerepet játszott, hogy az autógyártók a termelésük felfuttatásával párhuzamosan hiába akartak egyre több chipet vásárolni, rádöbbentek, hogy a beszállítóik nem képesek kielégíteni a megnövekedett keresletüket, más iparágak elszívó hatása miatt.

Olyan előre nem látott események is súlyosbították a globális chiphiányt, mint a Szuezi-csatorna eltorlaszolása, az extrém hideg téli időjárás Texasban, ahol jelentős chipgyártói kapacitások vannak, a japán Renesas Electronics egyik félvezetőgyárában bekövetkezett tűzeset és a koronavírus delta variánsának ázsiai megjelenése, terjedése.

Ezek együttes hatására a világban gyakorivá váltak a rövidebb-hosszabb ideig tartó ideiglenes gyárleállások 2021-ben, amelyek jelentős kiesést eredményeztek a vezető autógyártók termelésében.

És ha mindez nem lenne éppen elég, egyre több jel utal arra, hogy a globális chiphiány sokkal nagyobb károkat okozhat az autóipar számára és sokkal tovább fejtheti ki negatív hatását, mint azt korábban sokan gondolták.

Milyen 2022? – A globális chiphiány 2024-ben is kísérthet

Az a várakozás, amely szerint a félvezetők hiánya csupán átmeneti és rövidtávon megoldódik majd, gyorsan megdőlt. Az autóiparban ma már az általános vélekedés az, hogy a globális chipihiány 2022-ben is kedvezőtlen hatással lesz a termelésre. Egyre többen vannak viszont azok, akik még ennél is pesszimistább várakozásokat fogalmaznak meg a jövőre vonatkozóan.

A kapacitások jobb kihasználása miatt a félvezetők kínálata mindenképpen bővülni fog 2021 végéig, a chiphiány, mint globális probléma viszont velünk marad 2022-ben, de lehet, hogy még 2023-ban is

– jelentette ki nemrég Malcolm Penn. A Future Horizons iparági elemzőcég vezérigazgatója beszélt arról is, hogy 2021 negyedik negyedéve kulcsfontosságú lesz és érdemi információkkal szolgálhat a jövőre nézve.

Erre a kimondottan borúlátó várakozásra tett rá még egy lapáttal Gunnar Herrmann, a Ford európai vezérigazgatója, aki úgy látja a CNBC beszámolója szerint,

a globális chiphiány még 2024-ben is fennállhat.

Hozzátette ugyanakkor azt is, hogy nehéz pontosan megjósolni, hogy mikorra állnak helyre teljesen a beszállítói láncok. Herrmann hangsúlyozta azt is, hogy a félvezetők hiányát tovább fokozza az elektromos autózásra történő átállás. Példakánt egy belsőégésű motorral szerelt Ford Focust említett, amely durván 300 chipet tartalmaz. Ezzel szemben egy új típusú tisztán elektromos modellben mintegy 3000 félvezető kerül felhasználására a gyártás során. Rámutatott arra is, hogy a globális chiphiány mellett egyre súlyosabb problémát jelent a termelés során felhasznált nyersanyagok hiánya is. Acélból, műanyagokból és a lítiumból egyaránt hiány mutatkozik, ez pedig erőteljesen felfelé hajtotta a nyersanyagok árát is, amely nyilván hatással lesz a végtermékek, vagyis az előállított autók listaárára.

Azt, hogy mekkora most a baj és mennyire nehéz helyzetben vannak az autógyártók, jól mutatja az is, hogy az elmúlt években egyszer sem kellett olyan sokat várni a megrendelt félvezetőkre, mint most a Bloomberg Quint összefoglalója szerint.

Az átlagos várakozási idő 21 hétre nőtt augusztusban, amely hat nappal haladta meg az egy hónappal korábbi értéket.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy gyártónak a rendelés leadását követően átlagosan 21 hetet kell várnia az adott chip leszállítására.

A globális chiphiány darabokra zúzta az optimista várakozásokat

Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy 2020 végén és 2021 elején igazi hurráoptimizmus uralkodott az autóiparban. A legtöbben nagyon erős, kétszámjegyű növekedésre számítottak azt követően, hogy a koronavírus-járvány, illetve az annak megfékezése érdekében hozott szigorú korlátozó intézkedések hatására drámaian zuhant a globális autógyártás és autóértékesítés tavaly.

A globális chiphiány ugyanakkor ezeket a rendkívül optimista várakozásokat zúzta darabokra a harmadik negyedévben.

Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az IHS Markit napokban megjelent anyaga, amelyben drasztikusan csökkentette az idei és a jövő évi gyártásra vonatkozó előrejelzését. Az elemzők a 2021-re vonatkozó előrejelzésüket 5,02 millió legyártott autóval csökkentették, amely 6,2 százalékkal kevesebb, mint a korábbi várakozásuk.

Amennyiben az IHS Markitnak igaza lesz, akkor idén 75,8 millió autó állíthatnak elő globálisan, amely alig 2 százalékos növekedést jelentene 2020-hoz képest.

A 2022-es évre vonatkozóan még erőteljesebben visszavágták a korábbi várakozásukat, most úgy látják, hogy csupán 82,6 millió autót gyárthatnak le a világban, amely közel 8,5 millió darabbal múlja alul a korábbi előrejelzésüket.

Az AlixPartners előrejelzéséből az is kiderült, hogy mennyire katasztrofális hatással lesz a globális autóipar idei árbevételére a félvezetők hiánya.

Várakozásaik szerint a jelenség durván 210 milliárd dolláros bevételkiesést eredményezhet 2021-ben, amely csaknem duplája annak az összegnek, amelyet korábban prognosztizáltak.

Igazság szerint borzasztóan nehéz perspektívába helyezni ezt az összeget, de hogy érzékeltessük, mennyi pénzről is van szó, elmondhatjuk, hogy a teljes Volkswagen csoport árbevétele durván 261 milliárd dollár volt tavaly. Vagyis a globális chiphiány közel akkora árbevételkiesést eredményezhet 2021-ben, mint amekkora árbevétele volt Európa legnagyobb autógyártójának 2020-ban.

A chiphiány a magyarországi autógyártást is érzékenyen érinti

A június közepén megrendezett Járműipar 2021 konferenciánkon a résztvevők legnagyobb hányada még optimista volt a 2021-es évet illetően a globális chiphiány okozta problémák ellenére.

43 SZÁZALÉKUK SZÁMÍTOTT ARRA, HOGY 10-20 SZÁZALÉK KÖZÖTTI TERMELÉS NÖVEKEDÉST ÉR EL IDÉN tavalyhoz KÉPEST.

A válaszadók közel harmada szintén optimista volt az idei évet illetően, ők maximum 10 százalékos termelés növekedésre számítottak 2020-hoz képest. A megkérdezetteknek pedig durván a negyede számolt úgy, hogy stagnál vagy kisebb-nagyobb mértékben csökken a termelése idén.

A félvezetők hiánya ugyanakkor a magyar autógyártást újra és újra nehéz helyzetbe hozza, a hazai üzemek 2021-ben már több alkalommal is a termelésük ideiglenes felfüggesztésére kényszerültek. Legutóbb a Magyar Suzuki jelentette be, hogy a járművekhez szükséges mikrochipek hiánya miatt az esztergomi gyárában szeptember 6. és 18. között leáll a termelés. Nem sokkal korábban a kecskeméti Mercedes-gyár is bejelentette, hogy ideiglenesen leállítja a termelését a félvezetők hiánya miatt, a vállalat legutóbb április közepén kényszerült hasonló lépésre.

Az egyes szereplők a kényszerű leállásokat igyekeznek az éves beruházási tervben szereplő feladataik megvalósítására, a szükséges karbantartási munkák elvégzésére, vagy éppen új modell sorozatgyártásának előkészületeire felhasználni.

A KIESŐ HETEKET VISZONT EGYRE NEHEZEBB LESZ PÓTOLNI A GYÁRTÁSBAN, AMELYNEK HATÁSÁRA CSÖKKENHET A FELPATTANÁS MÉRTÉKE A RENDKÍVÜLI KIHÍVÁSOKKAL TERHELT 2020-AS ÉV UTÁN.



Címlapkép forrása: Peter Byrne/PA Images via Getty Images