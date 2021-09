Ausztrália nagyon keményen bünteti az oltatlanokat: még hónapokig bezárva kell élniük

Sydney beoltott lakosai számára október 11-től több szolgáltatás is újranyit, december 1. után pedig az oltatlanok is látogathatják a szolgáltatóegységeket. Legalábbis elméletben, több vállalkozás ugyanis elzárkózik attól, hogy beengedje az oltatlanokat.

Gladys Berejiklian, Új-Dél-Wales miniszterelnöke kedden jelentette be, hogy az oltatlan lakosok december 1. után is kitilthatók lesznek az éttermekből, boltokból és szórakoztató központokból, és a felmérések szerint a szolgáltató vállalatok nem is kívánják kiszolgálni az oltatlanokat - írja a Reuters.

Új-Dél-Wales újranyitási terve szerint október 11-től a bárok, kávézók, edzőtermek és fodrászatok október 11. után kinyitnak az oltottak számára, és további enyhítések várhatók, amint az átoltottság elérte a 80%-ot (ezt október végére várják). A teljes ország átoltottsága 52%-os. Az oltatlanok viszont december 1. után is zárlattal szembesülhetnek a miniszterelnök szerint.

Az oltatlanok élete nagyon nehéz lesz

- mondta.

Ausztrália a járvány kitörése után sikeresen védekezett, lokális lezárásokkal el tudta fojtani a járványterjedést, sokáig nem is volt súlyos járványhullám a szigetországban. A delta variáns aztán némileg borította az eddigi forgatókönyvet, a járványgörbe felfutott - igaz, így sem beszélhetünk az európai országokban látott magas esetszámokról, az összes fertőzött száma most lépte át a 100 ezret.

