Elbuktak a koronavírus mintaországai, itthon meglepően alacsony esetszámot közöltek

Hivatalos választ nem kaptunk arra, hogy hányan küzdhetnek poszt- és long-Covid szindrómával, azonban Zacher Gábor részletes betekintést nyújtott nekünk a hazai helyzet alakulásába. Az orvosok Magyarországon is a sötétben tapogatóznak sokszor, amikor a koronavírus-fertőzés után különböző tünetek maradnak meg a pácienseknél. Pszichoszomatikus tünetek, rémálmok, tartós szaglásvesztés, pánikrohamok – csak néhány példa, amely gyötri a Covidon átesetteket. Azok, akik lélegeztetésre szorultak, akár 20-25 kg-os súly- és izomvesztést is elszenvedhettek. Zacher arról is beszélt, hogy sajnos van, aki két oltás után hal meg a koronavírusban, a vakcina mégis nagyon hatékony: az oltottak 13-14-szer kisebb eséllyel halnak bele a betegségbe, mint az oltatlanok.