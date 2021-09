Hevül a helyzet: Újabb háborús konfliktus robbanhat ki Magyarország szomszédjában?

Úgy tűnik, ismét nő a feszültség Koszovó és Szerbia közt. Készültségbe helyezte a koszovói határ mentén állomásozó katonáit a szerb vezetés, illetve a térségben békefenntartói missziót teljesítő NATO-erők is fokozzák a határhoz közeli őrjárataik intenzitását. A mostani feszültséget gépjárművek rendszámaival kapcsolatos vita váltotta ki. Szerbia vezetése azt nyilatkozta, hogy nem akarnak háborút, de nem tűrik a megaláztatást, koszovói szerb aktivisták viszont már akcióba is lendültek és önkormányzati épületeket támadtak.

Rendszámtáblák miatt nő a feszültség

Szerbia nem ismeri el Koszovó függetlenségét, ezért 2008 óta arra köteleznek minden Szerbiába látogató koszovói autóst, hogy vásároljanak átmeneti rendszámtáblákat, melyekkel közlekedhetnek a szerb utakon. Enélkül egyáltalán nem engedik őket be az országba. Néhány napja Koszovó vezetése hasonló rendelkezést jelentett be:

a szerb sofőröknek egy 60 napos, átmeneti licencet kell váltaniuk, ha a koszovói utakat akarják használni.

A koszovói válaszintézkedés heves ellenreakciót szült a koszovói szerbek és Szerbia részéről is. Néhány koszovói szerb lakos teherautókkal blokádolta el a Koszovót és Szerbiát elválasztó határszakaszt, illetve Pristinában felgyújtottak két önkormányzati irodát is. Zvecanban kézigránátos támadás ért egy járművek regisztrációjával foglalkozó irodát, de a robbanószerek szerencsére nem működtek el. Legfrissebb információk szerint a blokád a mai napig akadályozza a forgalmat, és a koszovói szerb aktivisták azt ígérték, nem is fogják elmozdítani, amíg vissza nem vonják a törvényt.

Szerbia készültségbe helyezte a koszovói határ mellett állomásozó katonáit és vadászgépekkel kezdett őrjáratozni a határ mentén. Aleksandar Vucic, szerb kormányfő „bűnöző akciónak” minősítette a koszovói törvényt. Hozzátette: elkötelezettek a béke felé, viszont

nem fogják eltűrni Szerbia lakosságának megalázását.

Koszovói oldalon arról szivárognak képek, hogy különleges rendőri alakulatok nagy erőkkel vonulnak a határra.

Aktivizálta magát a NATO is. Jelenleg körülbelül 5000 NATO-katona teljesít békefenntartói szolgálatot Koszovóban; a katonai szervezet közlése szerint a nemzetközi csapatok növelik őrjárataik intenzitását a térség északi részében, a szerb határhoz közel. A térségben magyar katonák is teljesítenek szolgálatot.

A mai napig megosztja a közvéleményt Koszovó

Koszovó önállóságának kérdése a mai napig megosztja a nemzetközi közösséget, beleértve még az EU- és NATO országokat és egyes nagyhatalmakat is.

Koszovó 2008-ban kiáltotta ki a függetlenségét, ezt azonban csak az EU néhány országa, az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Kanada és pár afrikai, illetve dél-amerikai ország ismeri el. Közép-Európában Magyarország elismeri Koszovót, Ukrajna, Bosznia, Szlovákia és Románia azonban nem. A térség csatlakozását az ENSZ-be Kína és Oroszország blokkolja.

Koszovó kérdése azért osztja meg a közvéleményt, mert számos heterogén etnikai összetételű ország tart attól, hogy valamelyik kisebbségi csoport Koszovó unilaterális függetlenségi deklarációjára hivatkozva szintén el akar szakadni.

Több esetben be is bizonyosodtak ezek a félelmek: a Krím Koszovó precedensére hivatkozva tartott elszakadási népszavazást Ukrajnától, illetve történt hivatkozás a szakadár területre Hegyi-Karabahhal és Abháziával kapcsolatosan is. De Spanyolország például a katalán szeparatisták miatt, Izrael a palesztinok miatt, Szlovákia és Románia pedig a magyar kisebbség miatt nem ismeri el Koszovót.

Szerbia a mai napig saját területének tartja a térséget, 2013-ban azonban a Brüsszeli Egyezmény aláírásával kifejezték abbéli szándékukat, hogy békésen rendezzék a Koszovóval való konfliktust. Az ezt követő tárgyalásoknak limitált eredménye született a mai napig.

Szerbia azután vesztette el az irányítást Koszovó felett, hogy 1998 februárjától 1999 júniusáig háborút viseltek a térségben működő, albán szeparatista Koszovói Felszabadítási Hadsereg (UÇK) és kisebb milíciák ellen, a NATO azonban 1999 tavaszán beavatkozott a konfliktusba és légitámadásokkal kiűzte a térségből a szerb-montenegrói katonákat.

Címlapkép: Erkin Keci/Anadolu Agency via Getty Images