Brüsszel páros lábbal szállt bele a Volkswagenbe – Európai szintű kártérítést követelnek a dízelbotrány miatt, amely több tízezer magyar autóst is érinthet

Vélhetően sokak számára meglepő és váratlan közleménnyel rukkoltak elő a brüsszeli bürokraták, amelyben hat évvel a dízelbotrány kirobbanása után arra szólították fel a Volkswagen csoportot, hogy az ügyben érintett összes járműtulajdonost kártalanítsák az Európai Unióban. A német autógyártó Németországot kivéve ettől mostanáig mereven elzárkózott, mondván, a végrehajtott visszahívási akcióknak, elvégzett javításoknak köszönhetően az összes jármű biztonságos és megfelel a jogszabályi követelményeknek, a tulajdonosok pedig nem szenvedtek anyagi kárt. Az Európai Bizottság és a fogyasztóvédelmi szervezetek viszont most megüzenték, hogy hajthatatlanok és fokozni fogják a nyomást. Amennyiben végül tényleg sikerül elérni, hogy a Volkswagen csoport fizessen több millió tulajdonosnak, köztük számos magyar vásárlójának, az elképesztő összegeket emészthet fel egy eleve kihívásokkal teli időszakban.

Biztos vagyok benne, hogy több mint hat évvel a dízelbotrány kirobbanása után, amely alapjaiban rengette meg a német autógyártást és adott hatalmas lökést az elektromos autózásnak, már kevesen számítottak arra, hogy látványos fordulat következhet be a kártalanítások ügyében.

Pedig most pontos erre kerülhet sor, ugyanis

az Európai Bizottság és a fogyasztóvédelmi hatóságok közösen arra szólították fel a Volkswagen csoportot közleményükben, hogy a dízelbotrány minden károsultját kártalanítsa az Európai Unióban.

Az Európai Bizottság megjegyezte, hogy a német autógyártó 8,5 millió olyan járművet értékesített az EU-ban, amely a beépített szoftvere segítségével képes volt manipulálni a káros-anyag-kibocsátási tesztek eredményeit laboratóriumi körülmények között.

Didier Reynders, a jogérvényesülésért és a fogyasztópolitikáért felelős biztos a közleményben azt is hangsúlyozta, hogy a dízelbotrány hat évvel ezelőtt tört ki, mostanáig viszont nem kártalanították az összes fogyasztót. Kiemelte azt is, hogy hiába mondta ki több bíróság, hogy a Volkswagen tisztességtelenül járt el az ügyben érintett vásárlókkal szemben, az autógyártó nem volt hajlandó együttműködni a fogyasztóvédelmi hatóságokkal annak érdekében, hogy megfelelő megoldást dolgozzanak ki. Reynders nehezményezte azt is, hogy a Volkswagen csoport eddig kizárólag Németországban vállalta, hogy kártérítést fizet a dízelbotrány károsultjainak, más EU-s tagállamban nem került erre sor. A német autógyártó ezt azzal indokolta, hogy az Európai Unió többi tagállamában a visszahívási, javítási akcióknak köszönhetően minden jármű megfelel már a jogszabályi követelményeknek, a tulajdonosok pedig nem szenvedtek anyagi kárt.

A vállalat álláspontja nem változott a közelmúltbeli uniós és nemzeti bíróságok döntései ellenére, ezért az Európai Bizottság és a fogyasztóvédelmi hatóságok fokozzák a nyomást

– jelentette ki a jogérvényesülésért és a fogyasztópolitikáért felelős biztos.

A mostani lépésnek voltak már korábbi előzményei, Reynders legutóbb 2020. augusztus 11-i levelében ösztönözte a Volkswagen csoportot arra, hogy ajánljon fel méltányos kártérítést valamennyi érintett uniós fogyasztónak.

Nem lehet viszont szó nélkül elmenni az időzítés mellett, a közlemény néhány nappal a német választás után jelent meg, amely a 16 éven át kormányzó CDU/CSU történelmi vereségével zárult.

Egy ilyen dokumentum elkészítése egészen biztosan hosszabb folyamat és elképzelhető, hogy pusztán a szerencsétlen véletlen műve az, hogy most látott napvilágot. Ugyanakkor annak a jele is lehet, hogy a brüsszeli döntéshozókat felbátorította Angela Merkel távozása, az uniópártok veresége és a várhatóan hosszúra nyúló koalíciós tárgyalások. Az erőteljes német érdekképviselet hiányában pedig elérkezettnek látják az időt arra, hogy keményen fellépjenek a német autóipar zászlóshajójával szemben.

Egy dolog viszont biztos, ha valóban európai szintű kártérítésre kerül sor, az nagyon fájdalmas lesz a Volkswagen csoport számára.

Ahogy Reynders is utalt rá, Németországban már született egyezség a dízelbotrány károsultjai és a Volkswagen csoport között. Tavaly egy úgynevezett csoportos megállapítási kereset (Musterfeststellungsklage) révén bírósághoz forduló ügyfeleknek fizetett a német autógyártó. Ők autójuk típusától és korától függően 1350 és 6257 euró (486 ezer - 2,25 millió forint) közötti kártérítést kaptak. A vzbv és az ADAC keresetéhez az EA 189 kódú dízelmotorral szerelt, és a dízelbotrány miatt szervizre visszarendelt Audi, Seat, Skoda és Volkswagen gépkocsik németországi vásárlói csatlakozhattak.

Idén nyáron az amszterdami kerületi bíróság hozott olyan ítéletet, amely szerint a Volkswagen csoportnak kártérítést kell fizetni azoknak a vásárlóknak, amelyek járművei érintettek a dízelbotrányban. A bíróság döntése kimondta, hogy 3000 euró (1,08 millió forint) jár azoknak, akik csaló szoftverrel szerelt új Volkswagent, Audit, Seatot vagy Skodát vásároltak és birtokolnak, míg azokat, akik használtan vásároltak a szóban forgó járművekből, 1500 euró (540 ezer forint) illeti meg.

A bíróság döntését a Volkswagen csoport nem fogadta el, közleményükben kijelentették, úgy vélik, hogy az ügyben érintett mintegy 150 ezer holland járműtulajdonos nem szenvedett anyagi kárt. Megjegyezték, hogy az érintett autók biztonságosak és az értékbecslő szakértők véleménye szerint nem csökkent az értékük a holland autópiacon.

Azt, hogy a német autógyártónak végül tényleg miden európai fogyasztót kárpótolnia kell-e és ha igen, ez mekkora összeget fog felemészteni, természetesen nem lehet előre megmondani. Ahogy azt sem, hogy egy ilyen forgatókönyv esetén mikor válhat egyáltalán valóssággá a kifizetés.

Ettől függetlenül azért el lehet egy kicsit játszani a számokkal. Ha a korábbi német alkuból és a holland bíróság ítéletéből indulunk ki, akkor átlagosan durván 2-3 ezer euró között lehet majd az az összeg autónként, amelynek megfizetésére a Volkswagent kötelezhetik az EU-ban. Az érintett járművek darabszáma, levonva azokat, amelyek tulajdonosa már részesült kártérítésben durván 8,2 millió darab lehet. Ezekkel kalkulálva durván 16,4 és 24,6 milliárd euró közötti összeg adódik, nagyjából ennyibe kerülhetne a dízelbotrányban érintett összes fogyasztó kártalanítása az Európai Unióban. Érdekességként elmondható, hogy a vállaltcsoport 8,8 milliárd eurós adózott eredményt ért el tavaly, vagyis a feltételezett kártérítés alsó hangon elvinné a német autógyártó két éves profitját. Ráadásul mindez egy olyan időszakban következhetne be, amikor eleve őrült összegeket emészt fel az új technológiákra történő átállás az autóiparban.

Itt érdemes megjegyezni, hogy a német autógyártónak eddig mintegy 31,3 milliárd eurójába került a Dízelbotrány és úgy számoltak a vállalatnál, hogy idén további 1,2 milliárd eurós költséget jelent majd.

Hogyha célt érne a brüsszeli nyomás és tényleg minden EU-s tagállamban kártérítést fizetne a Volkswagen csoport, az érintené a magyarországi autótulajdonosokat is. 2018 végén, 2019 elején többször lehetett hallani arról, hogy hazánkban is pertársaság alakulhat annak érdekében, hogy kiharcolja a magyar autótulajdonosoknak a kártalanítást.

A hazai érintettek számát akkor durván 35-40 ezer főre becsülték.

Címlapkép forrása: Getty Images