Ijesztő beszámolók Afganisztánból: a tálibok az újságírókat fenyegetik

Ijesztő beszámolók érkeznek az Afganisztánban maradt újságíróktól, akik rendszeresen kapnak halálos fenyegetéseket a táliboktól privát üzenetküldő applikációkon keresztül. Az új vallási fundamentalista kormány bár rendre bizonygatja, hogy fenn fogja tartani újságírói szabadságot az országban, úgy tűnik ezúttal sem tartja meg a szavát.

Miután az országban maradt újságírók sorra tiltották le a kéretlen, magukat és gyakran a családjukat is érintő fenyegető üzeneteket a Facebook Messengeren, illetve Twitteren, a radikálisok privát üzenetküldőket kezdtek el használni, hogy eljuttassák a fenyegetéseiket.

A Facebookkal és a Twitterrel ellentétben a Whatsapp és a Telegram megengednek egy bizonyos szintű anonimitást, ráadásul népszerűbbek is Afganisztánban, mint a hagyományos közösségi oldalak. A Telegram csatornáihoz több ezer afgán feliratkozó szokott csatlakozni. Az egyik, Rest of the World által, megszólított újságíró elmondta, hogy a talibán a 93 000 feliratkozóval rendelkező Telegram csatornájának törlését követelte tőle. A csatorna üzemeltetői pár napja leállították a híradást, azzal a feltétellel, hogy a tálibok elengedik egy korábbi kollégájukat.

Mivel a Telegramon elegendő csak felhasználónévvel megjelenni, nehéz kiszűrni a radikális elemeket. Az iszlamisták így könnyen megbújnak a többezres csatornákon, de sajátot is üzemeltetnek. A tálibok általában ügynökségeket bíznak meg, hogy megszerezzék az újságírók telefonszámát és ha már náluk van, akkor névtelen, privát üzenetekben próbálják őket megfélemlíteni.

A Radio Free Europe munkatársai azt ajánlották a helyi újságíróknak, hogy ha lehet, váltsanak Signalra, mert ott a felhasználók olyan üzeneteket is küldhetnek, amik egy megadott idő után maguktól eltűnnek. Ezzel szemben a Whatsappon és a Telegramon a felhasználóknak egy külön „eltűnő üzenetek” ablakot kell megnyitniuk. Mivel a tálibok nem ismerik a Signalt, az afgánok közül egyre többen vándorolnak át a platformra.

Az egyik Heratban dolgozó újságírót a tálib hatóságok folyamatosan zaklatták telefonon, hogy ne számoljon be a háború áldozatairól. Erre ő megváltoztatta a telefonszámát és frissítette a Whatsapp kontaktlistáját, de mégsem tudott elrejtőzni előlük. Az iszlamisták szóvivője, Zabihullah Mujahid több tálib beszélgetőcsoportba is betette őt, miután valahonnan megszerezte a telefonszámát. Az még nem tisztázott, hogy a tálibok honnan szerzik meg a telefonszámokat, de köztudott, hogy az újgenerációs kémszoftverekkel ez is könnyen megoldható.

Az újságírók szerint a tálibok fenyegetései ellen az adatvédelmi beállítások szigorításával lehetne védekezni, de a vallási fundamentalisták technológiai felszereltsége miatt ez már nem biztos, hogy elég lesz. Arról nem is beszélve, hogy ezeknél a csoportoknál a fenyegető üzenetek sajnos csak ritkán maradnak következmények nélkül.

(Rest of the World)

Címlapkép forrása: Los Angeles Times