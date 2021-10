Igazi tündérmese: 13 éve segített Joe Bidennek, akinek helikoptere kényszerleszállást hajtott végre Afganisztánban, most őt mentette meg az elnök

A BBC információ szerint Afganisztán után már Pakisztánt is elhagyta az a férfi, aki 2008-ban segített az akkori demokrata szenátornak, az Amerikai Egyesült Államok jelenlegi elnökének.

Tizenhárom éve több amerikai szenátor utazott Afganisztánba, ahol helikopterük hóviharba került, így kényszerleszállást kellett végrehajtania egy szűk völgyben. Aman Khalili tolmácsként segített az amerikai küldöttségnek biztonságos menedéket találnia, ahol nem támadhattak rájuk. A helikopteren utazott az akkori delaware-i szenátor, Joe Biden is.

Khalili a tálibok augusztus végi hatalomátvétele után a CNN-en keresztül jelezte az amerikai elnöknek, hogy családjával együtt szeretné elhagyni az országot, és különleges vízumért folyamodott.

Jen Psaki, a Fehér Ház sajtótitkára már akkor tudatta, Biden emlékszik a tolmácsra, aki sok embernek segített 13 éve, és az Egyesült Államok elkötelezett aziránt, hogy kimenekítse szövetségeseit.

Az amerikai külügyminisztérium most arról tájékoztatta a BBC-t, hogy Khalili és családja megkapta a washingtoni kormányzat segítségét, és már Pakisztánból is továbbutazott. Kimenekítésükben a Human First Coalition nevű szervezet vállalt főszerepet, akik megköszönték az amerikai és a pakisztáni hatóságok közreműködését. Arról egyelőre nincs hír, hogy a tolmács és családja megérkezett-e az Egyesült Államokba.

Az Amerikai Egyesült Államok 2008 óta 70 ezer afgánt fogadott be különleges vízummal.

