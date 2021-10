Csúcskategóriás szuperfegyverekkel villog Észak-Korea, miközben a nép éhezik

Miközben egyik nap még „zord” gazdasági helyzetről beszél, nem sokkal később már állítólagos csúcstechnológiájú hiperszonikus ballisztikus rakéták és manőverező robotrepülőgépek gyűrűjében mutatkozik az észak-koreai diktátor, Kim Dzsongun. A kommunista rezsim egyik nap a békés közeledés jeleit mutatja Dél-Korea és az Egyesült Államok felé, a másikon harcias üzeneteket küld ellenfeleinek. Észak-Koreában valóban nagy lehet a baj, azonban a fegyverkezés sem állhat le, amellyel egyszerre palástolják a gazdasági problémákat és próbálják meg elrettenteni az ellenséges hatalmakat. Eközben egy korábban megszökött volt észak-koreai hírszerző tiszt kiteregette a rezsim zűrös ügyeit a BBC-nek adott interjújában.

„Zord” gazdasági helyzet, amelyről már Kim Dzsongunnak is meg kellett szólalnia

Néhány nappal ezelőtt tartották Észak-Koreában az állampárt, a Koreai Munkapárt megalapításának 76 éves évfordulóját, amelyen Kim Dzsongun szokatlan nyíltsággal beszélt az ország gazdasági helyzetéről, „zordnak” nevezve azt, és felszólította az állami tisztviselőket, hogy a helyzet ellenére fókuszáljanak az állampolgárok életminőségének javítására. De nem ez volt az első ilyen „elszólása” a kommunista vezetőnek: egy júniusi beszédében például azt mondta, a „feszes” élelmiszerellátási helyzettel szükséges lesz kezdeni valamit.

Észak-Koreát több csapás is sújtja egyszerre. Bár a hatóságok egyetlen koronavírusos megbetegedést sem jelentettek, sőt, Kim Dzsongun még a Kína által felajánlott Covid-vakcinákat is visszautasította, a járvány miatti bezárkózás igen érzékenyen érintette a gazdaságot. Észak-Korea ugyanis Kínával is lezárta a közös határt, a két ország közötti kereskedelem így 2020-ban 80 százalékkal csökkent.

Mivel az észak-koreai kereskedelem közel 90 százaléka Kínával bonyolódik le, a lezárás gyakorlatilag összeroppantotta az észak-koreai gazdaságot.

Ráadásul a határ mentén élő lakosok egyik fő bevételi forrása, a csempészet is lényegében lehetetlenné vált. Emellett az ország ellen hozott szankciók továbbra is életben vannak, ráadásul tavaly és idén nyáron is heves esőzések és áradások voltak az országban. Sajtóbeszámolók szerint augusztus elején a térségben 1170 ház vált lakhatatlanná, mintegy ötezer embert kellett evakuálni és kiterjedt területen kerültek víz alá termőföldek.

A dél-koreai központi bank arról számolt be, hogy az észak-koreai gazdaság tavaly 23 éve nem tapasztalt mértékben zsugorodott. Dél-koreai parlamenti képviselők szerint pedig az északi szomszédnak egymillió tonna rizsre van szüksége, tekintettel arra, hogy Phenjan kezd kifutni katonai és vésztartalékaiból. Hogy valóban baj van, az is mutatja, hogy az utóbbi hónapokban Kim Dzsongun jelentősen lefogyott – nyilvánvalóan nem azért, mert a luxusban dőzsölő vezetőnek sem jut már élelmiszer, hanem mert azt a képet kívánja sugallani, hogy szolidaritást gyakorol a népével.

A KCNA észak-koreai állami hírügynökség által 2021. szeptember 29-én közreadott képen fellövik az újonnan kifejlesztett hiperszonikus rakétát, a Hvaszong-8-at Rjongnim megyében szeptember 28-án. MTI/EPA/KCNA

Tomas Ojea Quintana, az ENSZ speciális emberi jogi jelentéstevője szerint egyenesen éhezés fenyegeti az ország lakosságának egy részét. A jogvédő szerint az ENSZ Biztonsága Tanácsa által elrendelt szankciókat felül kell vizsgálni és enyhíteni kell, hogy megkönnyítsék a humanitárius segítségnyújtást. Quintana jelentésében azt írta, az alapvető gyógyszerek és orvosi felszerelések hiánycikknek számítanak, és áraik többszörösükre emelkedtek, mivel nem érkeznek Kínából, a humanitárius szervezetek pedig nem tudják azokat bevinni az országba.

A Reuters beszámolója szerint ugyanakkor a múlt héten az ENSZ megfigyelői arra vonatkozó jeleket láttak, hogy Észak-Korea hónapok óta először nemzetközi szállítmányokat fogadott, amelyek jelenleg karanténban vannak kikötőkben. Az UNICEF egészségügyi és ételszállítmányai, valamint a WHO járványellenes munkáját segítő orvosi felszerelések is az Észak-Koreába érkezett segélyek között voltak. Ugyanakkor a kommunista ország május óta már Kínából is fogadhatott humanitárius szállítmányokat, augusztusban pedig Kína Észak-Koreába irányuló exportja már három egymást követő hónapban nőtt, 22,5 millió dollárra. Ez azonban nagyságrendekkel elmarad a 2019 augusztusában mért 219 millió dolláros exporttól.

A diktátor szerint „legyőzhetetlen hadsereget” építenek

Észak-Korea az utóbbi időben felváltva küld békére hívó, illetve harcias üzeneteket Dél-Koreának és az Egyesült Államoknak. Kim Dzsongun még júniusban úgy nyilatkozott, a párbeszédre és a konfrontációra is fel kell készülni Amerikával.

Dél-Korea felé békítő gesztusokat gyakorolt: például ígéretet tett a tavaly lerombolt, a két ország közötti határon lévő kapcsolattartó iroda újjáépítésére, és téma volt a két ország vezetőjének lehetséges személyes találkozója is.

Október elején a két Korea közötti forródrótot is visszaállították. A Dél-Koreával és az Egyesült Államokkal való kapcsolatokat állítólag az észak-koreai vezér húga, Kim Jodzsong menedzseli, aki nemrég az ország egyik legfőbb döntéshozó szervébe is felvételt nyert.

Észak-Korea azonban a nukleáris leszerelésről szóló tárgyalásokhoz feltételül szabja, hogy szüntessék meg az ellene hozott szankciókat. Az Egyesült Államok viszont úgy érvel, előbb a nukleáris leszerelés megindításával Észak-Koreának kell jeleznie, hogy komolyak a szándékai, csak ezután kerülhet sor a szankciók feloldására. Ebben a patthelyzetben mindkét Korea látványosan erőt demonstrál, Dél-Korea például szeptember közepén történelmi rakétakísérletet hajtott végre egy tengeralattjáróról indítható ballisztikus rakétával, jövő héten pedig a kétévente megrendezésre kerülő védelmi kiállításon fogja bemutatni legújabb hadi eszközeit: hidrogénmeghajtású drónokat, virtuális valóságon alapuló kiképzési rendszereket, lézerfegyvereket és többcélú távirányítású járműveket.

A dél-koreai védelmi kiállítást megelőzően, mintegy megelőző csapásként Észak-Korea is megtartotta a maga hadászati kiállítását. A bemutatott felvételeken az észak-koreai vezető hatalmas interkontinentális ballisztikus rakétákkal körülvéve mondott beszédet, kijelentvén, nem háborúzni akarnak, éppen hogy meg akarják akadályozni a háborút, ezért növelik elrettentő képességeiket, „legyőzhetetlen hadsereget” építve. Az elrettentés részeként egy olyan videó is kiszivárgott, amelyen Kim Dzsongun gyakorlatozó észak-koreai katonákat szemlél meg. A felvételen az észak-koreai katonák láncokat szakítanak szét a testükkel, széttört üvegekre fekszenek, más katonák kalapáccsal ütik a kezüket, valamint téglákat törnek össze a testükön és az arcukon.

A bemutatott fegyverek között volt a Hvaszong-16 nevű interkontinentális ballisztikus rakéta – a világon az egyik legnagyobb ilyen típusú rakéta, amit először egy tavaly októberi katonai parádén lehetett látni. A felvételeken ugyancsak látható volt egy állítólagos hiperszonikus manőverező robotrepülőgép, amelynek sebessége akár a hangsebesség húszszorosát is elérheti, és szinte lehetetlen eltalálni. Ezek a robotrepülőgépek – amelyeket még szeptember közepén tesztelt Észak-Korea – elméletileg nukleáris robbanófejet is tudnak szállítani. Szeptember végén pedig az állami hírügynökség azt állította, sikeresen teszteltek egy új hiperszonikus rakétát, amelyet Hvaszong-8-ra kereszteltek.

A KCNA észak-koreai állami hírügynökség által közreadott képen Kim Dzsongun észak-koreai vezető, a Koreai Munkapárt főtitkára megtekint egy védelmi fejlesztési kiállítást Phenjanban 2021. október 11-én. A KCNA tudósítása szerint Kim kijelentette, hogy Észak-Korea nem akar háborút indítani, de fejlesztenie kell védelmi képességeit az Egyesült Államok ellenséges politikája és Dél-Korea fegyverkezése miatt, ami destabilizálja a Koreai-félszigetet. MTI/EPA/KCNA

Azonban Észak-Korea vélhetően nem háborút akar provokálni, a célja az elrettentés és minél jobb feltételek kicsikarása Dél-Koreával és az Egyesült Államokkal szemben. Hogy a katonai szempontok értéke a rossz gazdasági helyzetben csökkent, jól mutatja, hogy Kim Dzsongun július elején a pártvezetésben jelentősen személycseréket hajtott végre, melyek során a katonai vezetők háttérbe szorultak a civilekkel szemben. Az új fegyverek bemutatása és tesztelése azonban arra is alkalmas, hogy elfedje a súlyos gazdasági problémákat mind a saját lakosság, mind Észak-Korea ellenfeleinek irányába.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 07. 08. Akkora a baj Észak-Koreában, hogy még a fegyverkezés is háttérbe szorulhat

Szökött észak-koreai hírszerző tiszt leplezte le a diktatúra üzelmeit

A BBC-nek interjút adott egy Észak-Koreából még 2014-ben Dél-Koreába menekült magasrangú hírszerző tiszt, aki harminc évig szolgálta a kommunista rezsimet. A BBC szerint ez volt az első eset, hogy egy ilyen magas beosztású, volt észak-koreai katonai tisztségviselő interjút adott egy jelentős műsorszolgáltató médiumnak. A tiszt magát a „legvörösebb vörösként” jellemezte, akinek a feladata a Dél-Koreával szembeni kémtevékenység koordinálása volt. Elmondta, akkor döbbent rá, hogy családjával együtt el kell szöknie Észak-Koreából, amikor annak fiatal vezetője, Kim Dzsongun 2013-ban kivégeztette saját nagybátyját, Csang Szong Teket.

Az interjúban Kim Kuk Szongnak nevezett hírszerző elmondta, észak-koreai kémek ma is aktív szerepet játszanak különböző dél-koreai civil szervezetekben és fontos állami intézményekben. Hozzátette, a 90-es években egy észak-koreai hírszerző öt-hat évet dolgozott a dél-koreai elnöki hivatalban is. Megerősítette, Észak-Korea nagy hangsúlyt helyez hackerek kiképzésére – a kiberhadviselésben jártas szakemberek képzését még a jelenlegi diktátor apja, Kim Dzsong Il rendelte el a nyolcvanas években.

A sztálinista állampárt, a Munkapárt 76 évvel ezelőtti megalapításának évfordulóján rendezett ünnepség résztvevői meghajolnak Kim Ir Szen és Kim Dzsong Il néhai észak-koreai vezetők emlékműve előtt Phenjanban 2021. október 10-én. MTI/AP/Csa Szong Ho

Elmondta, ő maga még Kim Dzsong Il idejében kábítószer előállításában is részt vett, de az így befolyó pénz – amelyet „forradalmi alapnak” neveztek – nem az államkincstárt, hanem közvetlenül a legfőbb vezetőt gazdagította.

Észak-Koreában minden pénz az észak-koreai vezetőé. Ebből a pénzből vesz villákat, autókat, élelmiszert, ebből öltözködik és élvezi a fényűzést

– mondta. Egy másik fontos bevételi forrás az illegális fegyverkereskedelem, elsősorban az Egyesült Államok másik nagy ellenfele, Irán irányába. Az illegális kábítószer- és fegyverkereskedelem ma is fontos bevételi forrását jelenti az észak-koreai államnak.

Címlapkép forrása: Getty Images