Szállítmányozási válság az Egyesült Államokban - akár fél évet is kell várni egyes termékekre

A Biden-kormány új kezdeményezése alapján a Los Angeles-i kikötőben ezentúl a hét minden napján, éjjel-nappal folyik majd a munka, amely a dolgozók munkaóráinak növekedésével is jár. Az amerikai kormány ezzel a lépéssel kívánja legalább részben orvosolni az ellátási láncok terén felmerült problémákat.

A Marketwatch elemzése szerint a fentiek mellett számos szállítmányozással is foglalkozó amerikai nagyvállalat, köztük a Fedex, a UPS és a Wallmart is ígéretet tett arra, hogy eddigi kapacitásaikon felül igyekeznek minél több terméket kiszállítani a megrendelőkhöz.

Joe Biden egy Twitter-üzenetben igyekezett ráerősíteni a kormány próbálkozásaira, amelyben közölte, hogy a Biden-adminisztráció éjt nappallá téve dolgozik azon, hogy tehermentesítse az ellátási láncokat és ezáltal elérje a termékek szállítási idejének csökkenését.

