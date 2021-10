Koronavírus: megállíthatatlan a terjedés a világban, hazánk is csendben szigorít

Tavasszal még vertük Európát az átoltottsági versenyben, nyár elején viszont annyira megtorpant az átoltottság növekedése, hogy azóta a nyugati országok messze megelőztek minket. A különbséget nem a vakcinaelérés okozza, a gazdagabb és fejlettebb nyugati országokban döbbenetesen nagyobb az oltási hajlandóság, mint itthon, miközben nálunk is millió számra állnak a vakcinák. Jó hír viszont, hogy a régióban még mindig mi vagyunk a legjobbak, a románoknál például tragikusan alacsony az átoltottság, és nem is nő érdemben. Nagyobb baj, hogy a 61%-os átoltottságunkat nem is próbáljuk meg hatékony ösztönzőkkel növelni, miközben a nemzetközi gyakorlatban már vannak példák a szigorra. Az oltások kötelezővé tétele az egyes munkakörökben az Egyesült Államokban megtette a hatását, az átoltottság megugrott.