Megkezdődhetnek a hivatalos koalíciós tárgyalások Németországban

A piacpárti FDP is zöld utat adott a hivatalos koalíciós tárgyalások megkezdésére, az SPD és a Zöldek pedig már korábban jelezték, hogy nyitottak az egyeztetések folytatására – írja a Reuters.

Az FDP szövetségi szintű vezetése, valamint a parlamenti képviselői is megszavazták a koalíciós tárgyalások hivatalos megkezdését az előzetes egyeztetések lezárultát követően. Az SPD és a Zöldek már korábban rábólintottak a tárgyalások új mederbe történő terelésére.

Ez még nem jelent kormányalakítást, mindössze egyfajta szándéknyilatkozatnak tekinthető: a pártok most már formálisan is a kabinetek és a feladatok elosztásáról, valamint a kormányprogramról fognak egyeztetni. Eddig mindössze előzetes, puhatolózó tárgyalási körök zajlottak le.

Olaf Scholz jelenlegi pénzügyminiszter azt szeretné, ha még karácsony előtt sikerülne tető alá hozni az új kormányt. Ha megszületik a megállapodás a tárgyalópartnerek között, arra még egyszer jóváhagyást kell adniuk az egyes pártoknak.

Ha a most következő tárgyalások is sikerrel járnak, Németország második világháború utáni történelmében először alakulhat olyan kormánykoalíció, amelyben három párt vesz részt. Ebben az esetben minden bizonnyal Olaf Scholz, az SPD politikusa töltené be a kancellári címet.

