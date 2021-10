Tragédia: gyászolnak a világ vezetői, Barack Obama is megszólalt

Hétfőn 84 évesen korában, koronavírus-fertőzésben elhunyt Colin Powell. Az Amerikai Egyesült Államok korábbi külügyminiszterét együtt gyászolják a világ egykori és jelenlegi vezetői. Barack Obama előtt Colin Powell volt a legmagasabb kormányzati pozíciót betöltő afroamerikai politikus.

Colin Powell George W. Bush első kormányának tagjaként az ország első fekete származású külügyminisztere volt, így utódjával, Condoleeza Rice-szal együtt a legmagasabb kormányzati pozíciót betöltő afroamerikai politikus volt Barack Obama előtt.

A volt külügyminiszter halálhírét családja jelentette be, megköszönve az őt kezelő orvosok és ápolók munkáját. A család azt is közölte, hogy a volt külügyminiszter be volt oltva a koronavírus ellen.

Az Egyesült Államok jelenlegi elnöke, Joe Biden barátjának nevezte Powellt, és úgy fogalmazott, egyszerre testesítette meg egy harcos és egy diplomata ideálját – számolt be a BBC.

A volt amerikai elnök, George W. Bush az elsők között rótta le tiszteletét, aki szerint Powell nagyszerű közszolga, valamint családapa és barát volt. Bush kiemelte, hogy Colin Powell kétszer is elnyerte az Elnöki Szabadság-érdemrendet.

Bush alelnöke, Dick Cheney hazáját szerető, azt sokáig szolgáló emberként írta le a korábbi külügyminisztert, aki úttörő és példakép volt.

A korábbi demokrata elnök, Barack Obama szerint Powell értette, mi a legjobb Amerikában, és ezekhez az ideálokhoz próbálta igazítani a saját életét, a karrierjét és a nyilvános kiállásait.

Anthony Blinken jelenlegi külügyminiszter úgy gondolja, Powell sosem veszítette el hitét Amerikában, élete pedig az amerikai álom győzedelme.

Tony Blair, az Egyesült Királyság korábbi miniszterelnöke szorosan együttműködött Powell-lel az iraki háború évei alatt. Az egykori brit kormányfő állítása szerint Powell hatalmas teherbírással és integritással rendelkezett, emellett pedig nagyszerű társ volt, elragadó és önironikus humorérzékkel.

