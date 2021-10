Földrengés ütött be a koronavírus-sajtótájékoztató alatt, de a miniszterelnök halál nyugodtan reagált

Egy 5,9-es erősségű földrengés kényszerítette arra az új-zélandi miniszterelnököt, hogy visszakérdezzen, mikor a koronavírus-járvány utáni lezárási tervekről szóló sajtótájékoztatón válaszolt az újságírók számára.

Jacinda Ardern így reagált a földrengés által félbeszakított kérdésre:

Elnézést, egy kis figyelemelterelés, megismételné ezt a kérdést?

Jacinda Ardern keeping her cool as an earthquake rattled the North Island around 10 minutes ago. @1NewsNZ