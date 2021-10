Megvan az első európai ország, ahol legális lesz a marihuána termesztése és fogyasztása

Az új szabályozás értelmében a jövőben minden 18 évnél idősebb személy jogosult lesz háztartásonként legfeljebb 4 tő marihuána termesztésére saját felhasználásra.

Engedélyezik továbbá a növény magjainak kereskedelmét is, hatóanyag-tartalomra való tekintet nélkül. Ezekhez erre szakosodott boltokban, illetve online is hozzá lehet majd jutni.

A luxemburgi kormány indoklása szerint a szabályozás lazításával elsősorban az illegális kereskedelemmel szemben kívánják hatékonyan felvenni a harcot.

Ugyanakkor a továbbiakban is tiltott lesz a marihuána fogyasztása és szállítása közterületen, beleértve a kereskedelmet is, három grammnál alacsonyabb mennyiség esetén azonban ilyen tevékenység csak szabálysértésnek fog minősülni, amelyért pénzbírság jár.

A vonatkozó könnyítésekről szóló kezdeményezést a kormány már két évvel ezelőtt elindította, de a változások csak most lépnek életbe. Ezzel Luxemburg lesz az első európai ország, ahol legális lesz a marihuána termesztése és fogyasztása is. Gyakran hozzák fel térségbeli példaként Hollandiát, ott azonban továbbra is illegális tevékenységnek minősül a marihuána fogyasztása, a hatóságok azonban tolerálják a rekreációs célú használatot.

Címlapkép forrása: Kevin Cummins/Getty Images